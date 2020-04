Több ezer milliárd eurós EU-s újjáépítési alap készül – Mi tudható eddig?

A koronavírus-járványt követő gyors gazdasági talpraállást elősegíteni hivatott újjáépítési alap fő paramétereiről próbálnak zöldágra vergődni csütörtökön az EU27-ek vezetői. A közös adósságkibocsátás ugyan konszenzus hiányában továbbra sincs napirenden, de az uniós büdzsé kezességvállalásán alapuló kölcsönfelvétel és a többéves keretköltségvetés új igényekhez szabása reális lehetőségnek tűnik - vázolja sokféle információ összegzésével felvezető cikkében a Bruxinfo.

Ez a legfontosabb tanácskozás a négyből

Alig egy hónapon belül a negyedik és eddigi legfontosabb csúcstalálkozóját tartja csütörtök délután az Európai Unió, amelynek figyelme a koronavírus-járvány egészségügyi és rövidtávú gazdasági hatásainak a kezeléséről fokozatosan a recesszióba hajló európai gazdaság gyors talpra állítása felé fordul.

Csütörtöki videokonferenciájukon az EU27-ek vezetői kísérletet tesznek egy újjáépítési alap fő elveinek rögzítésére, irányt mutatva az Európai Bizottságnak a konkrét terv és a részletek kidolgozásához még április vége előtt.

A “termék” a gazdaság élénkítésére szabott, módosított többéves keretköltségvetési javaslat és egy, a szükséges beruházásokhoz előreláthatóan több mint ezer milliárd eurót mozgósítani képes újjáépítési alap lesz, amit később még jóvá kell hagyniuk a tagállamoknak.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is olyan megoldás híve, ami a válságból való kilábalás során nem növeli a szakadékot a tagállamok között, amelyeket nem egyformán sújt a járvány miatti totális leállás. Ellenkező esetben komoly politikai kockázatoktól, az egységes piac és a schengeni térség működésében pedig zavaroktól lehet tartani – mutatnak rá EU-diplomaták.

A csomag nem erősíthet fel meglévő különbségeket, hogy Unióként erősebben léphessünk ki a recesszióból

– fogalmazott egy EU-forrás.

Mik az eddigi javaslatok?

A lap összefoglalója szerint a csúcs előtti napokban több kormány, így a francia, a spanyol, az olasz és a holland is szögesen ellentétes javaslatokkal bombázta Brüsszelt. Madrid például egy 1500 milliárd eurós alapot tartana szükségesnek, ami “lejárat nélküli” (hosszú távú) kötvények közös kibocsátásán és az abból származó bevételek vissza nem térítendő támogatás formájában történő továbbforgatásán alapulna a leginkább rászoruló országoknak. Az elképzelés mögött az az aggodalom húzódik meg, hogy újabb kölcsönök esetén a már amúgy is magas adósságot felhalmozó dél-európai gazdaságok még jobban eladósodnának.

A közös adósságkibocsátás azonban elfogadhatatlan több, elsősorban északabbra fekvő tagállam (Hollandia, Németország, Finnország, Ausztria) számára

, amelyek uniós illetékesek szerint egy ilyen húzással nem tudnának elszámolni saját parlamentjeik és közvéleményük felé.

De, ez nem jelenti azt, hogy nincs olyan megoldás, ami bár másként néz ki, de a gyakorlatban közel áll ehhez

– mutatott rá szerdán egy nevének mellőzését kérő magas rangú EU-forrás a Bruxinfonak.

A kézenfekvő megoldást – amire a diplomata is célzott – az Európai Bizottság tervei szerint az EU-költségvetés által nyújtott garancia biztosíthatja. Ennek birtokában az Európai Bizottság olcsón kölcsönöket vehetne fel a piacon, amit aztán a rászoruló tagállamok rendelkezésére bocsátana. Johannes Hahn, költségvetési biztos a Financial Times-nak adott korábbi interjúban azt nyilatkozta, hogy ehhez a GNI 1,2 százalékáról 2 százalékra kellene növelni azt a sávot a költségvetésben, ami a tagállami befizetési plafon és a tényleges kifizetések között van.

Vannak korlátok, de hibrid megoldás is létezik

Ám a közös kezességvállalásnak még ez a bujtatott formája sem megy át csont nélkül minden tagállamnál. Ha egy ilyen megoldás elméletileg működhet is, nem minden problémától mentes – mutatnak rá illetékesek a Bruxinfonak. Először is a módszer a költségvetés bevételi oldalának, és azon belül is a saját források rendszerének a módosítását feltételezi, amihez nem csak az állam- és kormányfők egyhangú hozzájárulása, de tagállami ratifikáció is szükséges, ami viszont elhúzódhat 1-2 évig. Márpedig a gazdaság újraindítása addig nem várhat, ezért találni kellene valamilyen áthidaló megoldást.

Egy másik kérdőjel, hogy

mihez kezdene az Európai Bizottság a piacról felvett hitelekkel? Kölcsönt, vagy ahogy a madridi kormány is szorgalmazza, vissza nem térítendő támogatást nyújtana?

Többek között ezt is tisztázni kell EU-diplomaták szerint mielőtt a tagállamok vezetői a számláról, azaz az újjáépítési alap nagyságáról döntenének.

Az összeg meghatározása előtt tudnunk kellene, hogyan és mire költjük a pénzt

– jegyezte meg egy uniós tisztviselő.

Michel a csúcs előtt a vezetőknek írt levélben azt javasolta, hogy a pénz javát azokra a szektorokra és régiókra fordítsák, amelyeket a legnagyobb mértékben sújt a válság.

Ami pedig a kölcsön és a támogatás közötti választást illeti, egy bennfentes forrás szerint van olyan megoldás, ami mindkettőt tartalmazza.

Ezzel arra utalt, hogy a gazdaságkonszolidációs terv igényeihez hozzáigazított többéves keretköltségvetésből származhatnának a vissza nem térítendő támogatások, miközben a Bizottság kölcsönöket nyújtana a tagállamoknak.

Több kivitelezési lehetőség is adott

Valójában az egyik kulcskérdés, amiről az EU27-nek világos iránymutatást kellene adniuk az Európai Bizottságnak, az az új hétéves keretköltségvetés (MFF) és az újjáépítési alap közötti viszony, illetve a kettő kombinációja. Elvileg több megoldás is lehetséges, így az is, hogy az alap beépül az MFF-be. Vagy két különböző eszköz lesz úgy, hogy az MFF-et különösen az első 2-3 évben a gazdaság újraindítására hangszerelik.

Mario Centeno, az Eurócsoport elnöke és Elisa Ferreira, a kohéziós politikáért és a reformokért felelős uniós biztos (mindkettő portugál) például megnövelné a nemrég még önálló euróbüdzsé néven emlegetett versenyképességi és konvergencia költségvetési eszköz tűzerejét (BICC). Mivel az újjáépítési terv vezérfonala a versenyképesség és a konvergencia, ezért ez jó ötletnek tűnik, más kérdés, hogy az eszközhöz papíron (mert még nincs megállapodás a büdzséről) igen szerény összeget rendeltek. Erről bővebben:

Egy uniós diplomata szerint arról sincs értelme álmodozni, hogy a módosított keretköltségvetés fő összege hirtelen megnő majd. Belső átrendezések ettől még lehetségesek. Elisa Ferreira például elárulta, hogy a kohéziós forrásokból elkülönítenének pénzt azoknak az országoknak és régióknak, amelyek különösen megsínylik a gazdasági válságot. A források újraallokálása az egy-két év múlva elérhető GDP-statisztikák alapján történne.

Ugyanakkor az MFF és az újjáépítési alap csomagban történő kezelésének is megvannak a kockázatai. Ha ugyanis a kettőt összekapcsolják, akkor elhúzódhat a megállapodás. Márpedig a gazdaság nem várhat, Charles Michel európai tanácsi elnök szerint minél előbb biztosítani kellene a feltételeket az újrainduláshoz.

A következő keretköltségvetés elfogadása normális esetben több időt vehet igénybe, és – miként arra tapasztalt diplomaták rámutatnak – eleve azt feltételezi, hogy a vezetők fizikailag is jelen legyenek, mert a telekonferencia eleve korlátokat szab egy ilyen alkunak.

Még mindig bízunk benne, hogy 2021 előtt nyélbe ütjük az alkut, de ez bizonytalan

– szögezte le egy magas rangú EU-tisztviselő a lapnak, hozzátéve, hogy végső soron minden attól függ, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldására vonatkozó stratégia a nyáron működni fog-e vagy sem.

