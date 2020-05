Összeomlik az EU, ha nincs gyors alku a tagállamok között – figyelmeztet az uniós biztos

Súlyos figyelmeztetés

Gentiloni olasz miniszterelnök is volt, így pontosan érzi, hogy a nagyon eladósodott és most a járvány által súlyosan érintett olasz államnak mekkora szüksége van egy olyan helyreállítási alap konstrukcióra, ami a piacok szemében is hiteles, kellően vonzó feltételek között lehet általa bevonni forrásokat a piacról és ráadásul gyorsan fel lehet állítani. A legfrissebb uniós és benne olasz gazdasági előrejelzéseket egyébként éppen szerdán ismertette az uniós biztos:

Közben persze Gentiloni már nem az olasz politikai érdekeket képviseli, hanem uniós biztosként független ezektől, mégis jól érződik szavaiból az, hogy mennyire ártalmasak az elmúlt hetek tagállamok közötti súlyos vitái a helyreállítani alap kialakításáról (legyen-e benne vissza nem térítendő támogatás és ki állja annak költségét, stb.), amely huzavonára rámehet az egész EU is. A hetek óta nyilvánosság előtt zajló vita néhány friss epizódja:

Ő úgy látja, hogy ezek ellenére még mindig nagyok a viták a tagállamok között arról, hogy az Európai Bizottság által legalább 1500 milliárd eurósra tervezett koronavírus elleni helyreállítani alap körül, de szerinte őszre már működőképesnek kellene lennie ennek az alapnak. Ez azt jelenti, hogy hamarabb kellene elindulnia, mint hivatalosan a 2021-2027-es uniós költségvetés. Mind az alap konstrukcióját, mind a következő uniós büdzsét most dolgozza át a Bizottság és a május 18-i héten tervezi nyilvánosságra hozni, hogy utána májusban, vagy júniusban a tagállami vezetőkből álló Európai Tanács meg tudja azt vitatni és el tudja fogadni.

Kiszivárgott, mit akarnak a franciák

Közben egyébként a hírügynökségnek megmutatták a francia elnöki palotából kiadott anyagot, amely azt rögzíti, hogy a franciák mekkora helyreállítani alapot szeretnének és milyen feltételek mentén. Az anyag szerint az évi együttes tagállami bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1-2%-a körüli méretűnek, azaz

évi 150-300 milliárd eurósnak kellene lennie ennek a helyreállítani alapnak és 3 évre szólna (2021-2023). Ez együtt legfeljebb 900 milliárd euró lenne tehát, jóval kisebb, mint amekkorában a Bizottság gondolkodik.

A francia elképzelés szerint az alap létrehozása nyomán az Európai Bizottság kapná meg a mandátumot arra, hogy hosszabb, 2-8 éves futamidejű kötvénykibocsátások segítségével bevonja a forrásokat a piacról, majd azt vonzó feltételű kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások formájában tovább adná a tagállamoknak.

Közben egyébként pénteken délután megszületett az eurózóna tagállamok között egy másik, a fentiektől eltérő témában az alku: milyen feltételek mentén osszák ki a tagállam között a legfeljebb a 240 milliárd eurónyi hitelkeretet az állandó eurózóna válságkezelési alapból (ESM). Erről a 240 milliárdos témáról és a mai megállapodás lényegéről további részletek:

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images