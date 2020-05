Elbocsátás helyett fejlesztenéd a céged 70%-os támogatásból? – Két hét múlva nyílik a remek EU-s pályázat

Április végén már beharangoztuk, azóta a társadalmi egyeztetés is lement vele kapcsolatban, most pedig azt jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, hogy május 29-én meg is nyílik az országosan összesen 52,1 milliárd forintos keretösszegű technológia fejlesztést támogató EU-s pályázat. A felhívás érdekessége, hogy feltételesen visszatérítendő, azaz elvileg hitelként nyújtják, de ha az eredményességmérési kritériumokat teljesíti a cég, akkor akár 70%-os támogatássá válhat a hitel. A pályázat a foglalkoztatott és a megtartott alkalmazottak létszámához igazodik, a kisebb cégeket jobban támogatják és elég széles a fejlesztési területek tárháza, amit támogatnak belőle. Mivel a központi régiónak is nyílik egy „tükörpályázat”, így valójában az ország egész területén vonzó feltételekkel lehet indulni a pénzért.