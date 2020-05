55 milliárd forintot gyűjtött a Wing az MNB kötvényprogramjával

Befektetési portfoliójának bővítése és növekedési terveinek megvalósítása érdekében 54,7 milliárd forintnyi forrást von be a WING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében. A jegybank és egyéb intézményi befektetők által lejegyzett vállalati kötvények futamideje 10 év, hozama 3,56 százalék – derül ki a társaság közleményéből.

Május 18-án hétfőn sikeresen lezajlott a Wing Zrt. kötvényaukciója a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja keretében, ahol a jegybank és minősített intézményi befektetők 54,7 milliárd forint összértékben jegyeztek vállalati kötvényeket. Az értékpapírok futamideje 10 év. A kötvények átlaghozama 3,56 százalék. A bevont forrást a befektetési portfoliójának további bővítésére, illetve növekedési terveinek megvalósítására kívánja fordítani a Wing. Az MNB tavaly nyáron indította el vállalati kötvényvásárlási programját, amelynek keretösszegét tavaly decemberben 450 milliárd forintra emelte meg.

A Wing az elmúlt években a magyar ingatlanpiac egyik vezető, immáron jelentős régiós jelenléttel is bíró szereplőjévé vált, amely minden ingatlanpiaci szegmensben jelen van. A fókuszterületet jelentő irodaházak mellett, ipari ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, szállodák és lakóparkok is a portfóliója részét képezik. A Wing fejlesztései között van például a Magyar Telekom székháza, az Ericsson székháza vagy az épülő Siemens-evosoft székház. A Wing fejlesztői tevékenysége itthon és a régióban, Lengyelországban is aktív. További folyamatban lévő beruházásai a Liberty Irodaház, a BB Hotel, a Kassák Residence és Kassák Passage lakóparkok, valamint a Park West és Metropolitan Garden lakóprojektek.

Lengyelországban pedig a cég leányvállalata, a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő, az Echo Investment fejlesztésében épül számos lakó és irodaprojekt, köztük városképformáló nagyprojektek, mint a varsói Brewery, vagy a katowice-i Face2Face.

