Két tűz közé kerültek Merkelék a történelmi EU-s tervükkel

Sebastian Kurz osztrák kancellár már a német-francia terv hétfő esti prezentálása után ellenállását fejezte ki amiatt, hogy ő és a többi „fukarnak" tartott ország vezetője (Hollandia, Dánia, Svédország) csak hiteleket adna a koronavírus helyreállítási alapból. Az osztrákok azt is megígérték, hogy saját javaslattal állnak elő.

Közben kedd este az is elhangzott Brüsszelben az Európai Bizottság egyik alelnökétől, Valdis Dombrovskistól, hogy ők valahol az 1000 milliárd eurós méretben gondolkodnak a helyreállítási alapnál, azaz nekik „kicsi” a német-francia 500 milliárd eurós terv. A Bizottság jövő szerdán, május 27-én jön ki saját javaslatával, amelyben persze bizonyára támaszkodik majd mind a német-francia iránymutatásra, mind a többi tagállam felől érkező jelzésekre.

Az is lényeges, hogy az EU-s költségvetés bevételi oldalán is reformokat tervez a brüsszeli testület (műanyagadó, digitális gazdasági adó, karbonadó), így nem feltétlenül a direkt tagállami költségvetési befizetés emelkedne meg az EU-s kassza felé, amiből a Bizottság ki tudná bocsátani a kötvényeket és szét tudná osztani a pénzt a leginkább bajba jutottak között, hanem lennének új bevételei is a büdzsének. Ebből aztán majd eldől, hogy csak vissza nem térítendő, vagy hitelalapú forrásokat is oszt majd a Bizottság a tagállamoknak.

A két tűz közé kerülő Merkel-Macron páros úgy is áthidalhatja a problémákat, hogy a vissza nem térítendő „lába” a helyreállítási alapnak marad például 500 milliárd euró, a többit pedig hitelalapon osztanák majd szét a tagállamok között, így egyfajta kompromisszum is születhetne.

A Bizottság jövő héten csak közzéteszi a javaslatot, ezután az Európai Tanács elnöke, Charles Michel fogja majd megpróbálni konszenzus felé terelni a 27 tagállamot egyrészt a helyreállítási alap, másrészt a vele szoros kapcsolatban lévő 2021-2027-es uniós büdzsé kapcsán.

