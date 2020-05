Kiderült: 340 milliárd forintnyi EU-pénzt fordít a vírusválság enyhítésére a kormány

Az ÁKK címlapján felbukkant egy angol nyelvű befektetői prezentáció, amely még május 19-i adatokat is tartalmaz. Így tehát nagyon friss és azt foglalja össze, hogy a koronavírus válságra milyen kormányzati és jegybanki intézkedések születtek eddig Magyarországon és összességében mennyire kedvező az adósságfinanszírozás helyzete. Ennek a prezentációnak a 9. oldalán található egy táblázat, ami azt foglalja össze, hogy hogyan jön ki a kormányzati kommunikációban rendszeresen szereplő 9191 milliárd forintos, a GDP 19,5%-át kitevő összeg, amit a kormány és a jegybank a válságkezelésre fordít.

Amint láthatjuk: a második csoportot kitevő gazdaságpolitikai intézkedések között a kiadásoknál (B alprogram) szerepel egy 340 milliárd forintos tétel is, a GDP 0,7%-a, ami olyan intézkedéseket takar, amit EU-s pénzek átcsoportosításával finanszíroznak. Bővebb kifejtése nincs sehol ennek a tételnek a prezentációban. Valószínű, hogy például a munkahelyvédelmi programokat, pl. a Kurzarbeit programot finanszírozza ebből a kormány.

Az ÁKK-prezentáció fenti táblázata alapján

nagyon úgy tűnik tehát, hogy mégis van/lesz EU-s pénz az itthoni válságkezelő intézkedések egy része mögött,

ez persze nem plusz EU-s pénzt jelent a 2014-2020-as keret egyébként is nekünk járó összegén felül, hanem a rugalmasabbá tett brüsszeli elszámolási szabályok lehetőségének a kihasználását. Igaz, amint egy államtitkári interjúnkból kiderült: várhatóan később hozza majd meg a kormány a döntést arról, hogy az itthon forintban felmerült válságkezelési intézkedésekből végül mennyit akar elszámolni „Brüsszellel”, azaz mennyi számlát küld ki az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as költségvetési keret terhére. A jelek szerint most 340 milliárd forintot legalább kitesz ez a terv, vagy akár már a konkrét döntés is.

