Taktikát váltott a négy fukar és ez jó jel Magyarországnak is: összejöhet a nagy EU-s alku

Eddig az volt a fő gondja a négy fukarként becézett uniós tagállamnak, hogy vissza nem térítendő támogatást is kellene adniuk a koronavírus-válság miatt bajba jutott országoknak a nagy EU-s helyreállítási alapból, de most már úgy tűnik, hogy nem ez a fő gondjuk, hanem az, hogy egyszerűen túl sok teher hárulna rájuk.

A négy fukar (Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország) szószólójának a tartott Ausztria pénzügyminisztere, Gernot Blümel (képünkön) szombaton az ORF rádiónak azt mondta: nem támogatják az Európai Bizottság által bemutatott 750 milliárd eurós csomagot, mert az túl sok terhet rakna az osztrák adófizetőkre, és ezért tárgyalni kell annak módosításáról – írja a Reuters.

Amint részletesen beszámoltunk róla: a testület arra tett javaslatot, hogy a 750 milliárd eurós helyreállítási alapból – összhangban a német-francia javaslattal - 500 milliárd euró legyen a vissza nem térítendő támogatás, és további 250 milliárd euró legyen a hitel.

Ahhoz, hogy ezt a pénzt a Bizottság fel tudja venni a tőkepiacokról legfeljebb 30 éves kötvények kibocsátásával, arra is javaslatot tett, hogy emeljék fel a tagállamok az EU-s költségvetés saját forrás plafonját (Own Resources) az eddigi 1,4%-ról 2,0%-ra a közösségi bruttó nemzeti jövedelem arányában (GNI). Ezzel a testület jogot kapna arra, hogy a tagállamoktól később majd beszedheti a kötvénykibocsátások törlesztésére a pénzt, és mivel a tagállamok most csak garanciát vállalnának arra, hogy majd fizetnek, nem kellene most ténylegesen fizetniük is a válság miatt nagyobb bajba került tagállamok megmentéséért.

Éppen ezért sántít továbbra is a négy fukarként nevezett országcsoport szószólójának tartott Ausztria érvelése

(az eddigi duplájára, a GNI 2%-ára emelkedne a befizetésünk, ami túl nagy tehernövekedés az adófizetőknek), mert valójában a következő 8 évben még nem emelkedne meg érdemben a tényleges befizetésük a közös uniós kasszába. A „normál” 2021-2027-es büdzsé 1100 milliárd eurós keretű lenne a bizottsági javaslat szerint, ami a közösségi GNI 1,08%-a körül lenne, tehát nagyjából annyi, mint amiről még februárban is szóltak a költségvetési tárgyalások (igaz akkor is 1%-os befizetéshez ragaszkodtak a fukarok, így félbeszakadtak Brüsszelben az egyeztetések az EU-csúcson).

Jól látható egyébként, hogy míg egy hete a saját verziójukban azt hangoztatták a fukarok, hogy hitelt adjanak a bajba jutottaknak, most már taktikát váltva inkább azt hangsúlyozzák, hogy túl sokat kellene fizetniük, igaz a fentiek alapján ez sem feltétlenül igaz.

Mindez egyébként biztató, mert arra utal, hogy valós és komoly ellenérveik nincsenek a fukaroknak a helyreállítási alappal és a 2021-2027-es büdzsével szemben

és ez növeli az esélyét, hogy júniusban, legkésőbb július elején összejön mind a 27 tagállam vezetőinek megegyezése az 1850 milliárd eurós 2021-2027-es keretköltségvetésről, benne a 750 milliárd eurós helyreállítási alapról.

A fenti panasz lényegét igyekszik megragadni az UniCredit Research hét ábrája sorozatának újabb epizódja, amelyben azt mutatják be a 19 eurózóna-tagország között, hogy a tagállamok nettóban mennyi támogatást kaphatnak a helyreállítási alapból a saját tavalyi GDP-jükhöz képest. A messze legnagyobb támogatott ország Görögország lenne, Olaszország viszont kevésbé lenne intenzíven támogatott, csak a GDP-je 2%-át kapná. Fontos, hogy ezek az adatok csak azokon alapulnak, amit a Bloomberg közölt, hogy ki mennyi támogatást kapna, de azok a számok csak bő 400 milliárd eurót adnak ki és a nettó egyenleg számításához azt feltételezte az UniCredit, hogy az egyes tagállamok annyit fizetne be a bő 400 milliárd euróból, mint amennyi a befizetési kulcsuk lenne a tavaly év végi bizottsági javaslat alapján a 2021-2027-es büdzsébe. Ezzel a becsléssel egyébként az jönne ki, hogy

Bulgária és Horvátország még a görögöknél is több nettó támogatást kapna a saját GDP-je arányában, Románia 5,5%-ot, Lengyelország 3,5-4%-ot, Magyarország kb. 2%-ot, Csehország pedig 1%-ot.

A helyreállítási alapból egyébként Magyarország várhatóan 15 milliárd euróra lenne jogosult, bő 8 milliárd euró lenne ebből a vissza nem térítendő támogatás és elemzésünk szerint anyagilag is megérné a részvételünk benne. Emellett a kohéziós és agrárpénzeknél sincs további kilátásromlás a februári helyzethez képest. Közben egyébként az idehaza elinduló nemzeti konzultációban részben a fenti téma is helyet kap, igaz torzított formában, mert a fenti kötvénykibocsátás legfeljebb 30 éves futamidejű papírokat tartalmazna, míg az embereket itthon a lejárat nélküli, Soros György által javasolt kötvényváltozatról kérdeznék meg:

Címlapkép forrása: Alexander Koerner/Getty Images