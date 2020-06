Rugalmasabbá és igazságosabbá akarják tenni az EU-s helyreállítási alapot Orbán Viktorék

Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia miniszterelnöke közösen törekednek igazságosabbá és rugalmasabbá tenni az Európai Bizottság koronavírusos 750 milliárd eurós helyreállítási alapjáról szóló előterjesztését – foglalta össze a kedd délelőtti V4-szintű kormányfői videókonferencia egyik üzenetét az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden videokonferencia keretében megbeszélést folytatott a V4-országok kormányfőivel, amely beszélgetésbe később bekapcsolódott Charles Michellel, az Európai Tanács (EiT) elnöke is. A tájékoztatás szerint a régiós vezető megállapodott abban, hogy a jövő héten Csehországban újabb V4-csúcson folytatják a munkát, és további információkat várnak a javasolt uniós hitelfelvételi tervekről. Ennek részletei ugyanis egyelőre nem világosak - jegyezte meg Havasi.

Legfrissebb híreink a helyreállítási alap témájában:

A koronavírusos helyreállítási alap első pillérében kiosztott állami forrásokért egyébként határozott feltételeket társítana az Európai Bizottság, az európai szemeszterben megfogalmazott célokhoz igazodva lehetne felhasználni a fenntarthatóbb növekedés érdekében a forrásokat. Nemcsak emiatt érdekes a téma a visegrádi négyeknek, hanem azért is, mert a közös piac működtetése és az uniós adóverseny területén is mélyreható javaslatokat fektetett le a német-francia vezetés, és erre épül maga a helyreállítási alap, illetve a 2021-2027-es uniós költségvetési tervezet is, ami az egész régió versenyképességi és növekedési stratégiájára is alapvetően kihat. Ezekről bővebben:

A fentieken túl az is érdekes magyar szempontból, hogy mai posztjában óva intett Matolcsy György jegybankelnök attól, hogy a válságkezelés során külső eladósodás útjára lépjen az ország, és pláne ne vegye fel a most formálódó uniós hitelt. Szavai szerint „Az előző sikertelen válságkezelések legfontosabb tanulságát is le kell vonni: szigorúan tilos újabb külső eladósodás felé menni. Semmilyen körülmények között sem szabad újabb nemzetközi, ezen belül uniós hitelfelvétellel kezelni a mai kihívásokat.”

Havasi jelzése szerint e V4-ek és Charles Michel megbeszélésén a visegrádi országok vezetői világossá tették, hogy konstruktív együttműködésre készek az európai gazdaságfejlesztési tervek kapcsán, de még alapos elemzések elvégzésére lesz szükség. Hosszú és nehéz tárgyalások várhatók ebben a témakörben, de a minőség fontosabb, mint a sietség, részletes, alapos munkát kell végezni - hangsúlyozta.

