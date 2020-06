Beleszállt az EU-s helyreállítási alapba Varga Mihály

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy „az Európai Uniónak arányosan és igazságosan kell eljárnia a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésekor”, amivel ismét azt az érvrendszert említette, amelyet Orbán Viktor kormányfő is jelzett: ne az egy főre jutó GDP alapján szegényebb országoknak kelljen megsegítenie a nálunk gazdagabb országokat a válságból való kilábalás során.

Bár Varga a videóban és az alábbi PM-közleményben nem mondta ki, de burkoltan bírálta azt is, hogy a helyreállítási alap pénzosztási mechanizmusában az egy főre jutó GDP és a lakosságszám mellett egy új, harmadik tényezőt is beemelt a Bizottság: a munkanélküliségi rátát (akinek magasabb a rátája, több pénzt kaphat). Ez azért hátrányos számunkra, mert a válság előtt 3% körüli volt a rátánk, míg például Olaszországban, Spanyolországban sokkal magasabb volt, azóta pedig jócskán tovább emelkedhetett. Varga inkább azt szorgalmazná, hogy a válságbeli munkanélküliségi rátaváltozást emeljék be a forráselosztási képletbe, illetve azt is vegyék figyelembe a képletben, hogy az egyes gazdaságoknak milyen a szerkezete (pl. turizmustól való függőség, amit most a vírusválság hatványozottan megütött).



Azt egyébként maga a Bizottság se tagadja, hogy úgy komponálta meg a forráselosztást, hogy a pénz hangsúlyosan a déli, periféria államokba áramolhasson, mert nekik szűkösebbek a költségvetési kapacitásaik a válságkezelésre, miközben a válság főleg a turizmuson keresztül éppen őket ütötte meg legjobban. Így tehát a helyreállítási alap koncepciója elejétől fogva tudni lehetett, hogy nem a mi régiónknak fog majd elsődlegesen szólni a támogatás, mégis ezt a kritikát hangsúlyozza a tárcavezető.



Az igazságosság hiányát és a nagyobb rugalmasság szükségességét egyébként Orbán Viktor kormányfő is felvetette a helyreállítási alap kapcsán a minapi V4-csúcsról kiadott nyilatkozatában, igaz nem világos, hogy hogyan, milyen mechanizmuson keresztül szorgalmazzák ezt a régiós vezetők. Azt egyébként se Varga Mihály, se Orbán Viktor nem vitatta, hogy Magyarország a következő 8 évet tekintve pénzügyileg akár masszív többlettel is kijöhet a helyreállítási alap megvalósításából (ha minden nekünk járó támogatást és hitelt lehívunk, hiszen a Bizottság 15 milliárd eurós maximális támogatást+hitelt kalkulált nekünk ki, míg 7,3 milliárd eurót kellene legfeljebb visszafizetnünk 2028 után), inkább csak az elosztási mechanizmus kereteivel kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat.



Varga Mihály az erősen kritikus hangvételű, a holnapi V4-kormányfői szintű egyeztetés elé időzített nyilatkozatát azért bizakodó hangvételben zárta: bízik abban, hogy a következő hetek tárgyalásai során „az arányosság és az igazságosság felé” tudják terelni a folyamatokat és ezen fognak dolgozni a tárgyalások során.



Az alábbiakban a videó után kiadott PM-közleményt is közzétesszük teljes terjedelmében, és a hangsúlyosabb részeket félkövérrel, illetve sárgával kiemeljük:

"Az európai helyreállítási terv lényegét tekintve a déli tagállamok igényeire szabott elképzelés, amelynek ki nem mondott célja a hosszú idő óta pénzügyi és strukturális problémákkal küzdő országok gazdasági összeomlásának megakadályozása – nyilatkozta Varga Mihály az Európai Bizottság május végén megjelentetett javaslatcsomagjáról. Az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) mai videókonferenciáján a magyar tárcavezető kijelentette: Magyarország álláspontja az, hogy az Európai Uniónak méltányosan és arányosan kell eljárnia a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésekor.

Az európai helyreállítási terv az EU történetében példa nélküli segélyprogram, amelynek révén a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi következményeit az unió által a piacokról felvett hitelből finanszírozott, vissza nem térítendő támogatásokkal igyekeznek enyhíteni – tájékoztatott Varga Mihály. Mint mondta: az EB május 27-én ismertetett csomagjában olyan 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alapra tesz javaslatot, amelyből kétharmad részben az EU költségvetési programjaiba visszaforgatott támogatásokat, egyharmad részben hiteleket folyósítanának.

A Bizottság a források elosztásánál számos, az alacsonyabb jövedelemszintű tagállamok számára kifejezetten hátrányos megszorítással élt. A tárcavezető szerint ez különösen annak fényében aggályos, hogy érdemben nem módosítottak – a kilábalásban szintén fontos szerepet betöltő – 2021-2027 közötti költségvetésre vonatkozó februári javaslaton sem.

Így az továbbra is indokolatlanul nagy kohéziós forrásvesztést jelentene hazánk számára

– tette hozzá Varga Mihály. Az aránytalanságokat jól mutatja, hogy az 50 milliárd eurós kohéziós többletforrást úgy osztanák fel, hogy annak 65 százalékát a négy déli tagállam – Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália kapja, és csak 12 százalékát a Visegrádi négyek – mutatott rá a magyar miniszter.

Varga Mihály szerint egy olyan valódi helyreállítási programra lenne szükség, amely figyelembe veszi azt is, hogy a fegyelmezett költségvetési politikát folytató, de kevésbé fejlett, nyitott gazdasággal rendelkező országoknak a helyreállítás nagyobb terhet jelenthet a későbbiekben. Ezért a források elosztásánál nagyobb súllyal kell szerepelnie a GDP- és munkanélküliségi mutatókban a válság eredményeként bekövetkező változásnak, vagy éppen a válságnak kitett szektorok gazdaságban betöltött súlyának."

Címlapkép forrása: Varga Mihály Facebook-oldalán 2020. június 9-én közzétett videó