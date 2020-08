A magyarok nagy többsége felvenné az EU-s helyreállítási hitelt a kormány helyében

Míg az EU-tagság és az euróbevezetés kérdésében nagy az eltérés a magyar kormánypárti és ellenzéki szavazók véleménye között, viszonylag egységesen támogatóan ítélik meg azt, hogy fel kell-e vennie a kormánynak az uniós helyreállítási hitelt, ami a minap eldöntött 750 milliárd eurós helyreállítási alap egyik forrása. A Publicus Intézet felmérése szerint a kormánypártiak 57%-a, az ellenzékiek 76%-a szerint kell a hitel. A felmérésben abban is megoszlottak a vélemények a két oldal között, hogy szükséges-e jogállamisági feltételekhez kötni a támogatásokat és a hitelprogramot.

A Népszava által közölt felmérés szerint a magyarok csaknem kétharmada (64 százaléka) még mindig az EU-tagság mellett szavazna, igaz a kormánypártiaknál ez az arány csak 44 százalék, 38 százalékuk pedig ellenzi a tagságot, míg az ellenzéki pártok 60-90 közötti arányban támogatják a tagságot.

Az euró bevezetésének kérdésében is nagy a megosztottság a pártpreferenciák alapján, mert míg a kormánypártiaknak csak valamivel kevesebb, mint harmada támogatná (57 százalékuk viszont kifejezetten ellenzi), addig az ellenzékiek kétharmada a közös valutával fizetne.

Érdemes kitérni rá, hogy éppen júliusban jelent meg az Eurobarométer friss felmérése, amely az eurót még nem használó tagállamok között vizsgálta a lakosság véleményét és az jött ki, hogy a magyarok 66%-a támogatja a pénzcserét. Ez jóval magasabb, mint a többi tagállam átlagos támogatottsági értéke (50%) és abban is jócskán felfelé térünk el az átlagtól, hogy míg a magyarok 55%-a szerint lenne előnyös az euróbevezetés, addig az eurót még nem használó többi állam között az átlag csak 45%-os.

Az Eurobarometer felmérése szerint azonban a magyaroknak csak a 27%-a gondolja azt, hogy az ország már felkészült a pénzcserére, 65% szerint nem, és ez nagyjából összhangban van az eurón kívüli tagállamokban mért átlagos értékekkel. A magyaroknak egyébként 27%-a a lehető legrövidebb időn belül bevezetné a közös pénzt, 44%-a várna még vele „egy bizonyos ideig”, 15% a minél későbbi bevezetés mellett van, 12% pedig sosem vezetné be.

Visszatérve a Publicus Intézet felmérésére, ebben arra is rákérdeztek, hogy a magyar gazdaság felpörgetéséhez szükség van-e az uniós hitelprogramra, amelyről a minapi EU-csúcson döntés született a 750 milliárd eurós helyreállítási alap egyik „lábaként”. A Portfolio becslése szerint egyébként a támogatási lábból csak kb. 6,1 milliárd euróra lehetünk jogosultak, míg a hitel lábból kb. 9 milliárd euróra (2018-as árak mellett). A hitelt egyébként nem kötelező felvennie a tagállamoknak, de célszerűnek látszik például a magyar esetben is, hiszen a magyar állam drágábban tud forrást szerezni a tőkepiacokról, mint ahogy az Európai Bizottság (0% körül és azt adná tovább ilyen kamat mellett a magyar államnak). Ellenérv persze az lehet a kormány részéről, hogy nem akar „bajlódni” az uniós bürokráciával a hitel megszerzéséhez és folyósításához (a reformprogram olyan kidolgozásával, ami a hitelből megvalósítandó fejlesztéseket is lefedi, a program elfogadtatásával, a mérföldkövek betartásával, az utólagos ellenőrzésekkel).

A felmérésben részt vevő magyarok kapcsán mindenesetre az jött ki, hogy a kormánypártiak 57%-a szerint, addig az ellenzékiek 76%-a szerint kell a hitel.

Abban viszont már szintén megoszlanak a vélemények a két oldal között, hogy szükséges-e jogállamisági feltételekhez kötni az uniós támogatásokat és a hitelprogramot, mint ahogyan abban sincs egyetértés: megtagadja-e az EU a kifizetéseket, ha nem teljesülnek ezek a követelmények. A felmérés szerint a kormánypártiaknak csak valamivel több, mint negyede ért ezzel egyet, az ellenzéki pártok támogatói körében viszont 80-90%-os a támogatottsága ennek. Ha viszont nem konkrét anyagi vonzattal jár a demokrácia megsértése miatti fellépés, akkor a kormánypárti szavazók is megengedőbbek, 50 százalékuk támogatna valamiféle szankciókat ebben az esetben, míg az ellenzéki oldalon lényegében 100%-os a támogatottsága ilyen esetben a lépéseknek.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images