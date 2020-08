A magyarok háromnegyede igent mond az Európai Ügyészségre az EU-pénzes korrupció visszaszorításához

A magyar lakosság döntő többsége szerint az uniós fejlesztési támogatások egy jelentős része korrupciós csatornákon magánzsebekbe vándorol és még a kormánypárti szavazók 70 százaléka is úgy vélekedik, hogy az EU-támogatások egy része nem megfelelően van felhasználva és abból magánvagyonok keletkeznek - ez derül ki a Publicus Intézet Népszavának készített felméréséből. Éppen emiatt a magyarok 76 százaléka támogatná az Európai Ügyészséghez csatlakozást, igaz ebben a kérdésben a kormánypártiaknak csak 51 százaléka támogató hozzáállású, míg több ellenzéki pártnál ez 100 százalékos.

A lap már hétfőn is közölt eredményeket a felmérésből, akkor az uniós és eurózónás csatlakozásról, illetve a helyreállítási hitel felvételéről szóló kérdések válaszait mutatták be, most pedig az uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó attitűdöket, illetve az országhatárokon átnyúló, az uniós költségvetési ügyekben valódi nyomozati jogkörrel rendelkező Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdését vizsgálták. Utóbbi intézmény 2021-től 22 tagállamban elindul, a kimaradók között Magyarország és Lengyelország mellett még Dánia (neki szerződésben rögzített kimaradási joga van), Svédország, illetve Írország található.

A felmérés szerint a magyar lakosság döntő többsége szerint a Magyarországra érkező uniós fejlesztési támogatások egy jelentős része korrupciós csatornákon magánzsebekbe vándorol és még a kormánypárti szavazók ötöse is azt mondta, hogy szerintük kifejezetten jelentős összegek tűnnek el kézen-közön. A válaszokból az jött ki, hogy a DK-sok 95 százaléka, a jobbikosoknak háromnegyede véli úgy, hogy a korrupciós csatornákon jelentős összegek vándorolnak magánzsebekbe.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a lakosság 87 százaléka szerint az uniónak sokkal szigorúbban kellene ellenőriznie a pénzek felhasználását. Az ellenzékiek közül mindenki egyöntetűen így vélekedett, de még a kormánypártiak közül is tízből heten komolyabb kontroll szeretnének. Így tehát ebből adódhat, hogy

a magyar lakosság döntő többsége, 76 százaléka támogatja, hogy hazánk csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

Ez úgy jött ki, hogy a Fidesz-KDNP szavazóinak 51 százaléka van emellett, miközben a kormány hivatalosan nem akar csatlakozni, mert azt egyébként sem engedi meg az Alaptörvény, illetve amellett érvel, hogy nincs szükség újabb európai bűnüldöző szervre, az eddigi együttműködések is jól működnek (OLAF, Eurojust, Europol, igaz egyiknek sincs nyomozati jogköre). Az ellenzékiek közül pedig a DK, a Momentum és az MSZP-P hívei egyöntetűen, azaz 100 százalékos arányban támogatnák a csatlakozást, mellyel a jobbikosok nyolcvan százaléka is egyetért.

A közelmúltbeli EU-csúcson az állam- és kormányfők megállapodtak abban, hogy az uniós költségvetési források szabályos felhasználását védeni kell az uniós igazságszolgáltatási szervek segítségével is, ez fontos érték. Kimondták azt is, hogy a jogállami alapelveket is tiszteletben kell tartani az uniós források felhasználása terén. Utóbbi kapcsán a feltételrendszerről még nem döntöttek, csak megteremtették a lehetőségét a két téma összekötésének, és arról sem döntöttek még, hogy az alapelvekkel szemben vétőket milyen szankciós rendszeren keresztül büntessék meg. Erről bővebben az alábbi cikkeinkben írtunk:

