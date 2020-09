Új EU-s minimálbér szabályt és még nagyobb vágást javasol a CO2-kibocsátásban az Európai Bizottság elnöke

Számos fontos új javaslatot fogalmazott meg az Európai Unió helyzetéről szóló mai beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén először tartott ilyen beszédet a tavaly decemberben kezdődött 5 éves elnöki ciklusa során és például egy új egészségügyi kutatási ügynökségre, egy új európai minimálbér szabályozási keretrendszerre, az eddigi 40% helyett 55%-os széndioxid-kibocsátás csökkentési célra tett javaslatot 2030-ig.

Az alábbiakban a beszéd főbb elemeit mutatjuk be

Az Európai Unió lakossága az elmúlt fél évben nagyon sok nehézségen ment át a koronavírus-járvány miatt, sokan elhunytak, sok munkavállalónak a saját országába kellett hazamennie, és sokan belátták, hogy az élet és a jóllét mennyire sérülékeny tud lenni – mutatott rá beszéde elején Ursula von der Leyen. Egyúttal arra is rámutatott, hogy maga az EU és a tagállamok közössége is mennyire törékeny tud lenni, ha egy váratlan megrázkódtatás következik be, de Európa, az értékközösség összefogott, intézkedéseket hozott a koronavírus-járványra. Ezzel a júliusban a rendkívüli EU-csúcson hozott 2021-2027-es uniós költségvetésre és koronavírus miatti helyreállítási alapra utalt, amely 2018-as árak mellett 1820 milliárd eurós intézkedéscsomagot takar és ezekben a hónapokban zajlik a trilógus a részletekről a Bizottság, a Parlament és a Tanács között.

A Bizottság elnöke ma reggel egy levélben tájékoztatta a Parlament és a német soros elnökség vezetőjét, Angela Merkel kancellárt arról, hogy a következő 12 hónapban a Bizottság miket tervez és ebből vázolt fel néhány intézkedést, de előtte emlékeztetett arra, hogy a Bizottság az elmúlt hónapok zavaros időszakaiban is fontos lépéseket tett. Több mint 600 ezer európai uniós állampolgár hazahozatalát szervezték meg a világból, amikor az államok lezárták a határokat, zöld folyosókat hoztak létre az áruszállítás zavartalanságának biztosítására és közben amikor a tagállamok exporttilalmat rendeltek el a kulcsfontosságú egészségügyi eszközökre, akkor ezt a gyakorlatot felszámolták.

Javaslatok, fontos üzenetek

Itt az idő az uniós egészségügyi rendszer erősítésének, ezért azt javasolják, hogy erősítsék meg az Európai Gyógyszerügyi Hatóságot (EU4Health programból) és az európai járványügyi központot (ECDC) – szögezte le.

Arra is javaslatot tesz a Bizottság, hogy egy új európai ügynökséget állítsanak fel gyógyszerkutatási és ellátási célokra, hogy a kritikus fontosságú egészségügyi felszereléseket és hatóanyagokat a tagállamok számára a szükség esetén gond nélkül tudják biztosítani

Az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat keretében az uniós egészségügyi kompetenciákról is szót kell ejteni

Globális egészségügyi csúcstalálkozót szervez a Bizottság jövőre Olaszországban, amikor úgyis Olaszország lesz a G20 formáció elnöke.

Köszönetet mondott az uniós vezetőknek és az EP-nek is a SURE nevű munkaerőpiaci garanciaalap felállítására és emlékeztetett arra, hogy a válság során több mint 14 millió ember jelentkezett be a részmunkaidős programokban és sokan nélkülöznek. Ezért egy új javaslatot tesz az asztalra a Bizottság, amely majd az egyes tagállamokban keretet ad arra, hogy mindenkinek legyen joga a minimálbérhez hozzáférni. Itt az idő arra, hogy az emberek tisztességesek legyenek megfizetve a munkájukért és a minimálbér rendszerek erre igenis alkalmasak – jelentette ki.

Az uniós közös piacnak mindig működnie kell és ehhez fontos, hogy a schengeni rendszer is zavartalanul működjön, ezért a Bizottság javaslatot tesz egy új stratégiára a schengeni rendszer jövőjével kapcsolatban.

Amint az már kiszivárgott a tegnapi bizottsági döntésről, tényleg bejelentette Ursula von der Leyen, hogy arra tesz javaslatot: 40%-ról legalább 55%-ra emeljék fel a 2030-ig szóló uniós széndioxid-kibocsátás vágási célt az 1990-es tényadathoz képest. Erre majd az unós klímatörvényben tesz javaslatot a testület és majd az EP-nek is el kell fogadnia. Elismerte, hogy ez az 55%-ra emelési cél egyeseknek túl sok, másoknak túl kevés, de hangsúlyozta, hogy a Föld jövője szempontjából kulcsfontosságú és ennek elérése érdekében 2021 nyaráig módosítási javaslatot fogalmaznak meg az európai CO2-kereskedelmi rendszerről. Rámutatott arra is, hogy a nyáron a tagállamok által eldöntött 750 milliárd eurós NextGenerationEU (koronavírus miatti helyreállítási) alap forrásainak 37%-a zöld célokra fog menni és azt is bejelentette, hogy a Bizottság célja szerint a 750 milliárd eurós forrás 30%-át dedikáltan zöld kötvények kibocsátásából fogja finanszírozni. Jelezte azt is, hogy a NextGenEU keretből érdemi forrásokat kell fordítani az európai hidrogén stratégia megvalósítására.

A jogállami feltételek rendkívül fontosak, ez az EU működésének alapja, amelyhez szabad sajtó is szükséges, és a Bizottság a hónap vége előtt elfogadja az első jogállamisági jelentését, amelynek eredményei a kiinduló alapot képezik a témáról szóló vitáknak. Leszögezte: a jogállamiság megléte rendkívül fontos, nem tárgyalási alap az EU-s pénzek visszaélésszerű felhasználása, nem tolerálható a jogállamiság megsértése. Hozzátette: ezt a Bizottság a legfontosabb céljai között tartja számon, a szabad sajtó működésével, az igazságszolgáltatás függetlenségével, az „arany útlevelek” (pl. letelepedési kötvények) rendszere visszaéléseinek leállításával együtt, mert az uniós állampolgárság nem kiárusítható.

Szükség van egy olyan új európai szankciós mechanizmusra (Magnitzky-törvényre), ami alapján az Egyesült Államok a világ számos területén tud hatékonyan szankciókat kiróni cégekre, intézményekre és magánszemélyekre is.

Alekszej Navalnij vezető orosz ellenzéki politikus idegméreggel való minapi megmérgezését élesen elítélte a Bizottság elnöke és talányosan kifejezte, hogy ezt az orosz magatartást, ami már évek óta ismétlődik, „semmilyen vezeték” nem fogja megváltoztatni. Ezzel arra utalt, hogy a német kormánynak komolyan meg kellene fontolnia, hogy leállítja az Északi Áramlat 2 nevű vezetéket, hogy ezzel csökkentse az oroszoktól való gázfüggőséget és egyúttal példát statuáljon, hogy az ilyen lépésekre kemény anyagi következményei vannak az oroszokra is.

A Brexit után a kereskedelmi tárgyalások időbeli megszületésének esélye minden nappal csökken, mert nem elég a beszéd, tettekre és megegyezésre van szükség és közben arra, hogy a már megkötött kilépési megállapodást teljes egészében be kell tartani. Emlékeztetett arra, hogy a briteknek ártani fog, ha nem tartják be ezt a törvényt (márpedig a brit kormány beterjesztett egy ezt sértő törvényjavaslatot, amely elsőre át is ment a brit alsóházon).

További részletek hamarosan.

