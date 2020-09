Asztalra csaptak a németek: új jogállami feltételrendszerrel állnak elő, hogy felpörgessék az EU-pénzes alkut

Nagyon aggódok, hogy túlságosan is lassan haladnak a tárgyalások a 2021-2027-es EU-s költségvetésről és a helyreállítási alapról, valamint az EU-pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről, ezért hétvégén is tárgyalnunk kellene az Európai Parlamenttel, és rövidesen egy új konkrét jogállamisági feltételrendszer szövegével is előállunk, hogy felgyorsítsuk az „extrém bonyolult” egyeztetéseket – jelezte Németország állandó brüsszeli nagykövete a Reutersnek.

Ez arra utal, hogy az EU soros elnökségét betöltő Németország nyugtalan a túl lassan haladó intézményközi egyeztetések miatt (a Bizottság, a Tanács és a Parlament között) és a tagállamokkal való egyeztetések nyomán a saját kezébe vette a jogállamisági feltételrendszer végső szövegének megfogalmazását (nem vár a Bizottságra, amely amúgy is a Tanácsra, azaz a német soros elnökségre mutogat). Ez a német EU-nagyköveti jelzés azután érkezett, hogy a magyar és lengyel jogállamisági problémák minapi brüsszeli meghallgatása után a német EU-ügyi miniszter azt jelezte: nincsenek meg a feltételei a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárások lezárásának, tovább kell azokat vinni, mert az aggodalmak továbbra is adottak.

Michael Clauss (fenti képünkön jobb), Németország állandó brüsszeli nagykövete azt is jelezte ma a hírügynökségnek, hogy a tagállamok már közel járnak a saját források megemelésével (új adónemek kivetésével) kapcsolatos döntéshez, de az ügy azért kényes, mert az adózás kérdése tagállami parlamenti hatáskör. A helyreállítási alap 750 milliárd eurós közös kötvénykibocsátása mögé kellő uniós bevételi fedezet is kell, hogy ne romoljon az EU legjobb hitelminősítése és így olcsón tudja bevonni a forrásokat az Európai Bizottság a tőkepiacokról. A fedezet az lenne, hogy egy előre meghatározott részletes menetrend szerint a tagállamok felhatalmazzák az EU-t arra, hogy az eddigieknél több, újfajta adónemeket is beszedhessen a tagállamoktól (az együttes tagállami GNI 1,4%-a helyett immár annak 2%-áig terjedő volumenben). Az egyik ilyen új adónem az nem újrahasznosított műanyagok utáni befizetés, a másik a digitális cégekre kirótt adó, a harmadik a nagy CO2-kibocsátású harmadik országokból származó importra kirótt "büntetés" lenne és további adónemek is tervben vannak.

Az EP ott jön a képbe, hogy az állam- és kormányfők által a nyári maratoni EU-csúcson összerakott uniós költségvetési tervet az EP-nek is jóvá kell hagynia, és a jóváhagyásért cserébe az EP-képviselők például a K+F-kiadások megemelését és egy minél szigorúbb jogállamisági feltételrendszert szorgalmaznak. Ezt a keménykedést érzékelve viszont a magyar és a lengyel kormány a közelmúltban azzal fenyegetett, hogy ha túl szigorú lesz a jogállamisági feltételrendszer, akkor a magyar és a lengyel parlament egyelőre nem adja áldását az EU-s saját források megemelésével kapcsolatos döntésre. Emiatt a 2021-2027-es költségvetéshez kötött helyreállítási alap sem tudna időben elindulni, amit viszont sok tagállam epekedve vár. Erre az EU elnöke által is elismert bonyolult képletre utalt tehát ma a német nagykövet is.

Érdemes megjegyezni, hogy a három visegrádi ország kormányfője ma Brüsszelben nemcsak a migrációs csomagról, hanem az uniós költségvetésről és a hozzá kapcsolódó jogállamisági feltételekről is egyeztetett a Bizottság elnökével (bár utóbbiról a közös sajtótájékoztatójukon nem beszéltek a kormányfők), így tehát ott is zajlanak a munkálatok a jogállamisági feltételrendszer rendelettervezetének átírásáról. Ezeket a szálakat kell tehát most összefognia a német soros elnökségnek az intézményközi egyeztetéseken és

a jelek szerint elégedetlenek, mert túl lassú a haladás és tartanak tőle, hogy végül csúszással tud elindulni majd az új uniós költségvetés és a hozzá kapcsolódó helyreállítási alap.

Arról, hogy az EU-s pénzek itthoni felhasználása a következő 2 évben milyen ütemű lehet, éppen ma tett közzé friss becsléseket az MNB, amelyről ebben a cikkünkben írtunk.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images