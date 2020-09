Az Európai Bizottság az európai tőkepiacok élénkítésén dolgozik

Az Európai Bizottság ma új, ambiciózus cselekvési tervet tett közzé, amelynek célja, hogy az elkövetkező években fellendítse az Európai Unió tőkepiaci unióját. Ma az EU legfőbb prioritása, hogy Európa kilábaljon a koronavírus által okozott példátlan gazdasági válságból. E feladat kapcsán alapvető fontosságú lesz az uniós tőkepiacok fejlesztése és a piaci finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása - közölte a bizottság.

A nagy és integrált tőkepiacok elő fogják segíteni az uniós gazdaság helyreállítását, így biztosítva lesz, hogy a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – finanszírozási forrásokhoz jussanak, és egyúttal az európai megtakarítóknak is kellő bizalma lesz ahhoz, hogy a jövőjükbe fektessenek. A virágzó tőkepiacok Európa zöld és digitális átállását is támogatni fogják, valamint elő fogják segíteni egy inkluzívabb és reziliensebb gazdaság megteremtését. A tőkepiaci unió az euró nemzetközi szerepének erősítéséhez is kulcsfontosságú.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A koronavírus okozta válság miatt a tőkepiaci unió létrehozására irányuló munkánk nagyon sürgős feladattá vált. Gazdasági fellendülésünk erőssége szempontjából meghatározó

jelentőségű, hogy tőkepiacaink mennyire jól működnek, és hogy az emberek és a vállalkozások hozzáférhetnek-e a befektetési lehetőségekhez, illetve a számukra szükséges piaci finanszírozáshoz. Jelentős beruházásokat kell eszközölnünk ahhoz, hogy az uniós gazdaság fenntarthatóbbá, digitálisabbá, inkluzívabbá és reziliensebbé váljon. A ma bemutatott cselekvési terv célja az egységes tőkepiac útjában álló fennmaradó akadályok egy részének azonnali kezelése.”

A ma bemutatott cselekvési terv három fő célkitűzése a következő:

biztosítani kell, hogy az EU gazdasági fellendülése zöld, digitális, inkluzív és a rezilienciát támogató legyen azáltal, hogy a finanszírozást hozzáférhetőbbé teszi az európai vállalkozások, különösen a kkv-k számára;

az EU-t még biztonságosabbá kell tenni az egyének megtakarításai és hosszú távú befektetései számára;

integrálni kell a nemzeti tőkepiacokat egy valódi, az Unió egészét magában foglaló egységes tőkepiacba.

Ennek jegyében a Bizottság a mai napon tizenhat célzott intézkedést terjeszt elő annak érdekében, hogy valódi előrelépést érjen el a tőkepiaci unió megteremtése terén. A ma bejelentett intézkedések részeként az EU:

egyetlen hozzáférési pontot alakít ki a befektetők számára a vállalati adatokhoz.

támogatni fogja a biztosítókat és bankokat abban, hogy többet fektessenek be az uniós vállalkozásokba;

meg fogja erősíteni a beruházásvédelmet annak érdekében, hogy nagyobb mértékben ösztönözze a határokon átnyúló beruházásokat az Unión belül;

az Unió egészére vonatkozóan megkönnyíti a nyugdíjak megfelelőségének nyomon követését;

harmonizáltabbá teszi, illetve közelíti egymáshoz a fizetésképtelenségre vonatkozó szabályokat;

előmozdítja a felügyeleti konvergenciát és az uniós pénzügyi piacokra vonatkozó egységes szabálykönyv következetes alkalmazását.

Címlapkép: Getty Images