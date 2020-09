Hét fő gondot lát Brüsszel a magyar jogállamiság terén, de nem ezeken múlnak az EU-pénzeink

In English

Hét területen jelölt meg konkrét problémákat Magyarország kapcsán ma az Európai Bizottság az első jogállamisági jelentésének 28 oldalas sszefoglalójában , és további számos egyéb ügyet is részletesen kifejtett a 25 oldalas külön magyarországi jelentésében. Fontos, hogy nem ezen a jelentésen múlnak Magyarország 2021 utáni uniós pénzei, mert a jogállamiság és az EU-támogatások kifizetésének összekötése egy teljesen másik mederben zajlik. Így a mai jelentéssel inkább egy párbeszédet akar elkezdeni a Bizottság a tagállamokkal és annak hatóságaival, akik eddig gyakran azzal vágtak vissza a felvetett problémákra, hogy "de hát más tagállamban ilyen és olyan gyakorlat van". Most ezt azzal akarja kiküszöbölni a testület és akarja értelmes mederbe terelni a vitát, hogy mind a 27 tagállamot egységes szempontrendszer szerint világította át és ezek alapján jött ki a jelentésével.

"Rossz koktél" - Íme a 7 problémás terület

Ma reggel néhány részlet már kiszivárgott arról, hogy mely területeken lát főbb gondokat az Európai Bizottság a magyar jogállamiság 4 vizsgált területén (igazságszolgáltatási rendszer, fékek és ellensúlyok, média sokszínűsége, szabadságjogok).

Nem direktben Magyarországra, hanem általánosságban mondta Jourová, hogy azért fontos mind a négy területen egységes szempontok szerint vizsgálni a 27 tagállamot, mert így lehet felfedezni azt, hogy a különböző területeken látható kisebb-nagyobb hibák végülis az egész jogállamiságot veszélyeztető „rossz koktéllá” tudnak összeállni. Didier Reynders jogi ügyekért felelős uniós biztos (fenti képünkön jobbra) azt mondta, hogy most öt tagállamot részletesebb összehasonlító vizsgálat alá is vetettek (nincs köztük Magyarország), és majd a következő 2-3 évben sorra kerül az összes tagállam, de addig is vizsgálni fogják például az állami hirdetések elhelyezésének gyakorlatát az egyes tagállamok médiájában, mert ez például erős torzulásokat tud okozni a lakosság információkhoz való jutásában, így az egyik alapvető jog terén.

A most nyilvánosságra hozott jelentés összefoglalója hét helyen emeli ki a problémás magyarországi helyzetet. Röviden:

A magyar bírósági rendszer függetlenségének sérülése fokozott kockázatú. Itt konkrétan arra utal a szöveg, hogy az Országos Bírósági Tanács (OBT) nehezen tudja ellensúlyozni az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének széleskörű mandátumát a bíróságok mindennapi menedzselése terén. Ez a mondat olyan problémákra utal, amelyeket 8 magyarországi civil szervezet közösen fogalmazott meg és a Bizottság be is építette ezeket az anyagába. A 8 intézmény véleményét a 444.hu szedte össze, miszerint a bírósági kinevezési gyakorlattal, az ügyteher elosztásával, büntetésekkel és javadalmazásokkal befolyásolni lehet a bíróságok függetlenségét. Varga Judit igazságügyi miniszter minapi Facebook-videójában azt emelte ki, hogy semmi gond nincs a magyar bírósági rendszer irányítási struktúrájával, és nem sérül a függetlenség. Az anyag több más egyéb szelektív döntést is megemlít (pl. az Alkotmánybíróságról a Kúriába ítélkezési gyakorlat nélkül átülhetnek emberek). Két pozitívumot is megemlít az összefoglaló: a bíróságok magas fokú digitalizációját, ami a járvány idején is jók jött, illetve azt is, hogy a Bizottság által korábban kiadott igazságügyi eredménytábla szerint összességében jól áll a magyar rendszer a bírósági ügyek hosszúságát tekintve. Az ügyészség szelektív korrupcióellenes küzdelmet folytat. Ezzel arra utal a szöveg, hogy itthon bizonyos korrupciós ügyekben indult nyomozás, és lett belőle vádemelés is, más - politikailag kényes - ügyekben viszont valahogy nem talált bűncselekményt a vádhatóság, így nem is emelt vádat. A médiahatóság működése is problémás (sérül a függetlenség és a hatékonyság). Itt részben arra utal a szöveg, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) irányító testületében csak a kormánypártok által kinevezett delegáltak ülnek, és például a rádiós frekvenciapályázatok terén születtek vitatott döntések. Felemlegeti az anyag a mintegy 470 sajtóterméket hirtelen magába olvasztó Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) létrejöttét is, ami a média sokszínűségére veszélyt jelent az anyag szerint. Az állam a kormánypárti magyar médiában szelektív módon elhelyezett jelentős hirdetésekkel indirekt módon politikai befolyást tud szerezni, miközben a független média sokféle akadállyal, például ellenséges felvásárlási kísérletekkel is szembesül. A médiára nyomást fejtenek ki olyan szabályok, amelyek az információkhoz való szabad hozzáférést akadályozzák, szelektív módon teszik lehetővé, és ez egyúttal a korrupció elleni fellépést is fékezi. Személyesen az újságírókra is igyekszik nyomást gyakorolni a politika. A civil szervezetek is érték támadások és bizonytalan, nehezített környezetben kell működésük, miközben az Európai Bíróság megsemmisítette a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó törvényt.

Nyitva hagyja az ajtót

A jelentést bemutató sajtótájékoztatón Vera Jourová bizottsági alelnök nem kommentálta Orbán Viktor kormányfő lemondását követelő levelét. Azt mondta, hogy majd Ursula von der Leyen bizottsági elnök rövidesen levélben válaszol a miniszterelnöknek. Jourová egyúttal bizakodásának adott hangot, hogy megmarad közte és a magyar hatóságok között a párbeszéd. Úgy fogalmazott:

a Bizottság sosem zárja be az ajtót senki előtt a dialógus során.

Hozzátette: a párbeszéden keresztül lehet javulást elérni egy kritizált területen és ő személyesen továbbra is hisz benne, hogy ezt most is meg lehet oldani. Orbán Viktor a levélben jelezte, hogy amíg nem távozik Jourová, addig megszakítanak vele minden politikai jellegű kapcsolatot. Az uniós biztos ma jelezte: nem jósol semmit, hogy mi lesz a bizottsági elnök által küldendő levélben, csak annyit jegyzet meg, hogy tegnap a Bizottság elnökével beszélt és ő támogatásáról biztosította.

