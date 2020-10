Mekkora a tétje Magyarország számára Orbán Viktor mai javaslatának?

Kell nekünk a 16 milliárd euró a helyreállítási alapból, főleg úgy, hogy a következő 5 évben a teljes összeget megkapjuk és ebből a 10 milliárd eurónyi hitelt csak 30 év alatt kell visszafizetnünk évi kb. félmilliárd euró többlet uniós adóbefizetés mellett. A pénzfelhasználáshoz társított, számunkra zsarolással felérő, feltételek viszont nem kellenek, ezért inkább oldjátok meg magatok a helyreállítási alapot, mi pedig hajlandóak vagyunk mind a 16 milliárd euróról lemondani; így legalább a hosszú távú közös eladósodástól és a többlet adóbefizetéstől is mentesülünk. Azt meg kerüljük el valahogy közösen, hogy 16 helyett összesen 52 milliárd eurónk kerüljön veszélybe – lényegében ezt jelenti Orbán Viktor kormányfő javaslata, amelyet a ma kezdődő EU-csúcs elé időzített.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az a nagy kérdés, hogy ez a javaslat csak a „szokásos” taktikázás, blöffölés része egy nagy megállapodás előtt, vagy esetleg tényleg a végsőkig ellenzi a kormányfő azt, hogy bármiféle jogállami feltételrendszert hozzákössenek az uniós pénzek felhasználásához. A nyári alku szövegében egyébként már egyhangúan hozzájárultak ennek az összekapcsolásnak a megteremtéséhez az állam- és kormányfők és felhatalmazást adtak a német soros elnökségnek arra, hogy a részleteket dolgozzák ki.

Ők a héten kijöttek egy felpuhított verzióval, de a jelek szerint még ez is teljességgel elfogadhatatlan a magyar kormány számára, miközben a tagállamok többsége tegnap elfogadta a német javaslatot a hivatalos tárgyalások kiinduló alapjának. Közben öt másik tagállam (hollandok, svédek, dánok, finnek, belgák), illetve az Európai Parlament négy nagy frakciója ennél szigorúbb feltételeket szorgalmaz.

Ebből a patthelyzetből látszólag könnyű kiút az - igaz sokféle problémát generálhat –, hogy Magyarország kimarad a helyreállítási alapból. Az igazi veszély abból származik, hogy a nyári döntés alapján nemcsak a helyreállítási alaphoz, hanem

a normál uniós költségvetéshez is ugyanazokat a jogállami feltételeket kötnék hozzá.

Márpedig az abból Magyarország által várt források mérete 16 milliárdnál jóval több, kb. 36 milliárd euró lenne.

A nyári döntésből adódó helyzet tehát szűkíti a magyar kormány mozgásterét a taktikázásban, mert erre a pénzre tényleg nagy szüksége lenne a magyar gazdaságnak a következő években még akkor is, ha egyébként 2022 előtt alig kapnánk belőle forrást és még akkor is, ha egyébként a mostani ciklusbeli uniós pénzeknél ez 36 milliárd euró kb. 7%-kal kevesebb lenne (2018-as összevethető árak mellett, ld. alábbi táblázat).

Mindezek alapján a következő hetekben végsőkig kiélezett viták várhatók az EU-pénzek és a jogállami feltételek összekapcsolásáról, annak szigorúságáról. Amint látjuk:

Magyarország számára euró tízmilliárdok múlnak rajta, hogy mi lesz ennek a vitának a végső kimenetele és így milyen gyors lesz a gazdasági kilábalás a válságból a következő években.

A legvalószínűbb forgatókönyv elvileg az, hogy az időnyomás majd valahogy felpuhítja a jogállamisági feltételeket az EU-s pénzeknél. Így például kézenfekvő lenne az a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által ma burkoltan javasolt út, hogy válasszák szét a pénzfelhasználás feltételeit a helyreállítási alapnál és a normál uniós pénzeknél. Csakhogy a nyári uniós alkuból szövegéből és a friss német javaslatból egyáltalán nem ez következik és nem is ez lenne logikus út a „fukar” tagállamok és az EP eddigi hozzáállásából kiindulva. Ők ugyanis erre a szétválasztásra, illetve bármilyen felpuhításra a jelek szerint nem hajlandók, főleg úgy, hogy parlamenti választás közeledik a fukarok szószólójának tartott Mark Rutte holland miniszterelnök számára jövő tavasszal.

Mindebből az következik, hogy ha a helyreállítási alapból ki is maradna Magyarország, akkor is inkább a magyar kormány álláspontjának a kellene közelednie a német elnökségi javaslathoz a 7 éves költségvetési pénzek terén, nem pedig fordítva. Enélkül ugyanis nemcsak a helyreállítási alap 16 milliárdja, hanem a normál EU-s költségvetés további 36 milliárd eurónyi forrásának lehívása is veszélybe kerülhetne.

Címlapkép forrása: Riccardo Pareggiani/NurPhoto via Getty Images