Még ebben a hónapban belemehet az alkuba a magyar kormány az EU helyreállítási alapjánál

Brüsszelben az ezekben a percekben véget ért EU-csúcson utolsókét beszéltek az állam- és kormányfők az uniós költségvetés és helyreállítási alap témájáról, benne a kifizetések jogállamisági feltételekhez kötéséről, de ezzel párhuzamosan Berlinből lényeges üzenet szivárgott ki ugyanezen témáról.

Az EU soros elnökségét ebben a félévben vivő német kormány felől azt szivárogtatták ki a Reuters-nek, hogy nagyon jelentős előrehaladás történt a tagállamok között a 2021-2027-es költségvetés és a helyreállítási alap részleteiről szóló megegyezés felé. A német forrás bizakodásának adott hangot, hogy

még ebben a hónapban, azaz rövid távon összejöhet a végső alku a helyreállítási alap kifizetéseiről.

Jövő hétfőn és kedden lesz az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása, ezt előzte meg a mostani német jelzés, ami biztatónak a tűnik annak a célnak a teljesíthetősége szempontjából, hogy 2021-től mindkét uniós kassza induljon el, és így ne legyen csúszás a jövő év közepe körül kezdődő kifizetések terén se.

Közben Brüsszelben azért nem ennyire optimista hangok tűntek fel, hiszen az EU-csúcs első napján például David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Mark Rutte holland miniszterelnök is egy szigorú jogállamisági feltételrendszert szorgalmazott az uniós pénzek kifizetése terén.

A magyar kormányfő viszont még a csúcstalálkozóra indulva olyan nyilatkozatot adott itthon, hogy hallani se akar a jogállamisági feltételek és a kifizetések összekötéséről. Ezért azt a javaslatot dobta be, hogy szervezzék ki kormányközi alapra a helyreállítási alapot és így Magyarország nem venne benne részt, azaz inkább lemondana 16 milliárd euróról, csakhogy ne kelljen a jogállamisági feltételeket betartania.

Amint rámutattunk: ezzel a felvetéssel az a baj, hogy mivel a normál 2021-2027-es uniós pénzekhez is ugyanazokat a feltételeket társítanák, így ennél a 36 milliárd eurónál sem tudnánk ezeket kikerülni. Emiatt tehát ezeknek a pénzeknek a lehívhatósága is veszélybe kerülne. Ezután jött ma a bizakodást sugalló német jelzés, miszerint azért összességében a nagy viták ellenére összejön majd október végéig egy alku.

A jogállami feltételek (uniós pénzügyi érdekek védelme a pénzfelhasználás terén) és az unós kifizetések összekapcsolásáról e hét hétfőn jelent meg a német elnökség javaslata, azt minősített többségi szavazással szerdán elfogadták a nagyköveti ülésen. Ez azt jelenti, hogy a magyar és lengyel kormány képviselőjét leszavazták és ez a német dokumentum lett a hivatalos tárgyalási alap az EP-vel való egyeztetéseket.

Az EP szerepe azért fontos, mert nekik jóvá kell hagynia a végső uniós költségvetést ahhoz, hogy az el tudjon indulni és ők a fenti jelzés alapján is szigorúbb feltételeket akarnak (akárcsak az öt északi tagállam). Eközben a magyar-lengyel páros minél puhábbakat. Ebben kell valahogy kompromisszumra jutni, hogy a Tanácsnak is legyen egy végső álláspontja (amit elvileg egyhangúsággal kellene elfogadni), amit a Parlament is el tud fogadni. A jelek szerint a német soros elnökség látja a fényt az alagút végén, ami biztató.

Címlapkép forrása: Getty Images