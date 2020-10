Mire költsünk hirtelen évi 3300 milliárd forintnyi EU-pénzt? – Erre gyorsan választ kell adnunk

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Nagy Márton arra mutatott rá, hogy a következő években igencsak orrnehéz lesz a 7 éves uniós fejlesztési ciklus, hiszen a normál uniós költségvetésen felül még ott van a Next GenerationEU névre hallgató, a közbeszédben csak helyreállítási alapra keresztelt program is, és ha mindezt folyó áron nézzük, akkor hatalmas összegeket kell elkölteni néhány év alatt. A helyreállítási alapból folyó áron várhatóan 8,2 milliárd eurónyi támogatást és további 11,3 milliárd eurónyi hitelt hívhatunk majd le, és ezen felül áll még rendelkezésre 37,3 milliárd eurónyi keret a 7 éves büdzsén belül is.

Amint a miniszterelnöki gazdaságpolitikai tanácsadó által vetített táblázatból látható: a helyreállítási alap támogatási lábából 3 év alatt, 2023-ig kellene lehívni az összes forrást, a hitel lábból viszont további években is lehet még költeni. Ezen két tételen felül állnak még rendelkezésre a Bizottság pénzügyi táblázatában fokozatosan emelkedő, a valóságban inkább a ciklus végefelé lehívott pénzek. Összességében a táblázatban látható ütemben tudná lehívni Magyarország az uniós büdzséből a keretet, azaz 2021-től évi 9-9,5 milliárd eurónyi forrásról beszélünk, ami 360-as euróval számolva 3200-3400 milliárd eurónyi keretet jelent. Ez borzalmasan nagy összeg, az idei évi GDP kb. 7%-át teszi ki és ahhoz, hogy ezt hatékonyan és gyorsan tudja lehívni az ország, már most alapos stratégiai tervezés zajlik a minisztériumokban.

Ezt próbálja irányok közé terelni az Európai Bizottság minapi 45 oldalas iránymutatása a helyreállítási alap legnagyobb részének (RRF) számító program pénzeinek felhasználásáról. Ez elég tág kereteket szab, 7 főbb irány mentén lehet majd a pénzeket költeni és elvileg a jövő héten már be kell nyújtania a magyar kormánynak is az első programját, reform elképzeléseit a Bizottságnak arról, hogy ezt a kb. 16 milliárd eurónyi RRF-keretünket hogyan akarjuk felhasználni.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 17. Itt az Európai Bizottság iránymutatása ahhoz, hogyan kaphatnak pénzt a tagállamok a gigaalapból

Nagy Márton az előadásában szorgalmazta, hogy a sok pénzt is hatékonyan kell felhasználnia az országnak ahhoz, hogy a kilábalás gyors és egyúttal optimális legyen, Darvas Zsolt, a Bruegel Intézet vezető kutatója azonban azt a kockázatot is megemlítette, hogy az időnyomás és a rengeteg pénzt együttese a pazarló pénzfelhasználás kockázatát növeli.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 08. Integrációs ugrás helyett pazarló pénzköltéshez és parttalan vitákhoz vezethet az EU-s helyreállítási alap

Címlapkép forrása: Getty Images