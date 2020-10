Merkel: ebből még lehet no-deal Brexit - Nehezebb, mint gondoltuk az EU-pénzek és a jogállamiság összekötése

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Érdekünk a kereskedelmi megállapodás megkötése a britekkel még ebben a rövid hátralévő időben is, de „fel kell készülni arra is, hogy nem lesz megállapodás”, ebben az esetben pedig nem fogjuk magára hagyni Írországot – rögzítette a Régiók Bizottsága mai plenáris ülésére szervezett vitában Angela Merkel német kancellár. Az Európai Unió soros elnökségét vivő Németország kancellárja azt is elárulta: a jogállamiság és az uniós támogatások kérdésének összekötése „nem annyira egyszerű, mint ahogy azt gondoltuk”, de bizakodásának adott hangot, hogy valahogy megoldást találnak erre a kérdésre is.