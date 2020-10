A magyarok háromnegyede tart a járvány miatti jövedelemváltozástól és akar szigorú jogállamisági féket az EU-pénzeknél

A magyarok 48%-ának személyes jövedelmére már eddig is hatott a koronavírus-járvány és további 26%-uk szerint ez be fog majd következni, és ugyanígy csaknem háromnegyedük ért egyet azzal, hogy az EU-pénzek kifizetéséhez szigorú jogállamisági feltételeket kössenek hozzá – derült ki az Európai Parlament (EP) ma közzétett felmérésének összefoglalójából.

Az anyagot éppen arra a napra időzítette, amikor egyébként is sorra kerül az EP delegációja, illetve a tagállamokat tömörítő Tanács és a Bizottság közötti újabb tárgyalás a jogállamiság és az EU-s pénzek összekötéséről, amely jelenleg a legnagyobb akadályát képezi annak, hogy gyorsan meg tudjanak állapodni az uniós intézmények a 2021-2027 közötti uniós költségvetésről és a helyreállítási alapról. A viták gyökeréről, lényegéről múlt héten átfogó elemzést írtunk. Ebben rámutattunk, hogy míg a magyar és a lengyel kormány csak az uniós költségvetés szabályos végrehajtása szemszögéből fogadna el jogállamisági feltételeket az EU-s kifizetéseknél (bírósági rendszer irányítási és működési szempontú független működése), addig néhány nyugati tagállam és az Európai Parlament ennél jóval szigorúbb feltételeket is akar.

Ebben jóval tágabb kereteket vennének figyelembe, például a média függetlenségét, a korrupció elleni küzdelmet, a fékek és ellensúlyok rendszerét, akár az egyéni szabadságjogok védelmét is, és valójában egy homályban hagyott feltétel lenne a hivatkozási alap a pénzek kifizetésének potenciális visszatartására. Persze indokolnia kellene az Európai Bizottságnak azt, hogy az adott probléma miért jelent jogállamisági jellegű veszélyt az uniós költségvetés végrehajtására, de a Bizottság minap közzétett jogállamisági jelentésének értelmezési kerete alapján a testület azért elég sok mindent megmozgatott már, hogy ezekre ráirányítsa a figyelmet.

A jelenlegi elképzelések szerint amennyiben a Bizottság valamely tagállamban megalapozottan jogállamisági problémát lát, akkor ezzel arányosan javasolhatja az EU-pénzek terén a szankciókat. A javaslatot a tagállamokat tömörítő Tanácsban 55%-os többséggel (akik az össznépesség legalább 65%-át képviselik) kellene jóváhagyni ahhoz, hogy hatályba léphessenek, így tehát a tagállamok egyharmadának összefogásával lehetne blokkolni azt. Ez azt jelenti, hogy például Magyarország kormányának legalább 11 másik, minél nagyobb népességű tagállam kormányát kellene maga mögé állítania a vitás kérdésben, ami elég nehéz lenne. Éppen ezért írtuk azt, hogy összességében akármi is lesz végül a nagy vitákból még a puhának mondott feltételrendszer is erős visszatartó, fegyelmező erőt jelenthet majd a 2021 utáni EU-s pénzek felhasználásánál.

Ebben az értelmezési keretben nagyon fontos az, hogy az EP most a Kantar média újabb, tavasz óta immár harmadik felmérésének eredményével megtámogatva érkezett a mai intézményközi egyeztetésekre és

így az uniós állampolgárok felől továbbítja a nyomást a tagállamok felé, hogy az Eu-pénzek jogállamisági feltételrendszerét ne puhítsák fel nagyon.

A felmérésből egyelőre csak egy kivonatot és egy összefoglalót tettek közzé a legfontosabb megállapításokkal, amelyek szerint az európai uniós állampolgárok 77%-a egyet ért azzal, hogy szigorú jogállamisági feltételeket kell hozzátársítani az EU-s kifizetésekhez:

Amennyiben tagállami szintre bontjuk a fenti uniós eredményt, azt látjuk, hogy

Csehországot kivéve minden tagállamban legalább 70%-os a támogatottsága annak, hogy szigorú feltételeket társítsanak az EU-s pénzek kifizetéséhez

és Magyarországon ez az arány 72%-os és még ezzel is az egyik utolsó a tagállamok rangsorában. A lengyeleknél szintén 72%-os a támogatottsága ennek a kérdésnek. Érdekes a felmérésből, hogy a legnagyobb arányban vegyesen támogatják északi és déli tagállamok polgárai is ezt a kérdést, tehát nem látszik éles északi-déli, illetve keleti-nyugati megosztottság ezen a téren. Sőt, a belgáknál és a dánoknál is „csak” 70%-os a támogatottság ezen kérdés mögött, kissé alacsonyabb, mint a magyar-lengyel párosnál.

Az EP mai újabb felmérésének további üzenetei is nagyon fontosak, hiszen a megkérdezettek többsége (54%) nagyobb EU-s költségvetést is támogat. 20 tagállamban a válaszadók többsége, 14 tagállamban pedig az abszolút többsége ért ezzel egyet. Érdekes, hogy az alábbi ábrán éppen a jobb szélen láthatók a köznyelvben csak fukaroknak mondott országok, amelyek lehetőleg nem szeretnének nagyobb EU-s költségvetést, inkább a meglévő keretekkel elégedettek. Magyarországon a válaszadók 44 százaléka növelné az uniós büdzsét, míg 41 százalékuk szerint már most is elegendő forrás áll az EU rendelkezésére.

A válaszadók több mint fele (54 százaléka) szerint a megnövelt uniós büdzsét elsősorban népegészségügyi célokra kellene fordítani, ezt a gazdaság helyreállítása és új lehetőségek teremtése a vállalkozások számára (42 százalék), az éghajlatváltozás elleni fellépés és a környezetvédelem (37 százalék), majd a foglalkoztatás és a szociális ügyek (35 százalék) témája követi. A 2020 júniusában mért eredményekhez képest a foglalkoztatást a három legfontosabb szakterület között az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem váltotta. A megnövelt uniós forrásokat a magyar válaszadók legnagyobb része (57 százaléka) szintén népegészségügyi célokra fordítaná.

A koronavírus-járvány második hulláma felerősödése miatt, illetve a felmérés időzítése miatt (2020. szeptember 25. és október 7. között) különösen fontos a felmérésnek az az üzenete is, hogy

az európaiak nagy többségét aggasztja, hogyan fog alakulni saját pénzügyi helyzete.

A helyreállítási csomag és a hosszú távú költségvetés elfogadásához szükséges döntések fontosságát jól illusztrálja, hogy az európaiak nagy részét a járvány kitörése óta aggasztja saját anyagi helyzetének alakulása. A lakosság nagy többsége tart attól, hogy a járvány hatással lesz a pénzügyeire, vagy már meg is tapasztalta a nehézségeket: a válaszadók 39 százaléka arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány már hatással van jövedelmének alakulására - Magyarországon a válaszadók 48 százaléka válaszolt így.

Az európaiak további 27, a magyaroknak pedig 26 százaléka még nem érintett, de számít a járvány pénzügyi hatására.

Ez azt jelenti, hogy a magyarok háromnegyede már megtapasztalta, vagy várakozása szerint tapasztalni fogja a járvány miatt jövedelmének változását.

Csupán az európai válaszadók 27 és a magyarok 18 százaléka esetében nem játszik a járvány semmilyen szerepet a bevételek alakulásában. Húsz tagállamban, köztük Magyarországon fogalmazott úgy a válaszadók többsége, hogy a járvány már hatással van az anyagi helyzetére.

A felmérésnek az az eredménye is lényeges, hogy az európaiak továbbra is a megoldás részeként tekintenek az unióra. A válaszadók kétharmada (66 százaléka) egyetért azzal, hogy az uniónak szélesebb hatásköröket kellene adni a koronavírus-járványhoz hasonló válságok kezelésére. Ezzel csak a válaszadók negyede (25 százaléka) nem ért egyet. Az adat egybecseng a korábbi eredményekkel, amelyeket a Parlament 2020 áprilisában és júniusában mért. Magyarországon a júniusi arányhoz képest négy százalékpontos javulással a válaszadók 61 százaléka adna további hatáskört az Uniónak.

