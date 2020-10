PM: már idén kapunk az EU munkahelymegőrző hiteléből

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét. Ezzel Magyarország is csatlakozott ahhoz a 16 uniós tagállamhoz, akiknek kérelmét elfogadta a Tanács - közölte a Pénzügyminisztérium.