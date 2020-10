Magyar parlamenti blokkolásra figyelmeztet Kövér László az EU-s pénzek jogállamisági feltételei miatt

Miután a legfrissebb jelek szerint jóval szigorúbb jogállamisági feltételeket kötnének hozzá a tagállamok és az Európai Parlament alkuja alapján a 2021 utáni EU-s pénzek kifizetéséhez, mint amit eleve elutasított a magyar kormány, fontos figyelmeztető levelet küldött a magyar parlament elnöke a jelenlegi (Németország) és a következő két uniós soros elnökséget betöltő ország (Portugália, Szlovénia) parlamenti elnökének.

Ebben arra a magyar kormány által is hangoztatott álláspontra figyelmeztet Kövér László, miszerint ha az uniós költségvetés szabályos lebonyolításán túli homályos, politikai zsarolásra is alkalmas jogállamisági feltételeket is belevesznek a szabályozásba, akkor az az uniós alapszerződés módosításának burkolt kísérlete lenne, amire nincs minden tagállam felől felhatalmazás, és így a szerződés megsértését is jelentené.

Visszaemlékeztet rá, hogy az uniós alapszerződésben van már egy jogállamisági eljárás rögzítve a 7-es cikkben, azon felül új eljárási mechanizmus létrehozásához az alapszerződést kellene módosítani minden tagállam beleegyezésével. Emellett emlékeztet rá, hogy a nyári uniós tagállami alkuban eldöntött keretek elindulásához (7 éves költségvetés, helyreállítási alap saját források megemelési rendszere) a tagállamok parlamentjeinek hozzájárulása is kell, márpedig ez addig nem lehetséges magyar részről, amíg a jogállamisági kritériumrendszer nem a (magyar szempontból) megfelelő módon kerül rögzítésre.

Így tehát Kövér László valójában ugyanazt a magyar „vétóveszélyt”, illetve blokkolási veszélyt fogalmazta meg most írásban a parlamenti elnökök felé, amit a magyar kormány már elküldött jelzésként a német soros elnökségen keresztül a Tanácsba is.

Eszerint a saját források megemeléséről szóló uniós rendeletet addig nem fogja tárgyalni és támogatni a magyar parlament, amíg a jogállamisági vita el nem rendeződik, így tehát a helyreállítási alap sem indulhat el, halasztást fog szenvedni.

Fontos tudni, hogy a jogállamisági feltételekről szóló uniós rendelethez elég a minősített (kétharmados) többség a Tanácsban, így a tárgyalási alapot 20 tagállam támogatásával már el is fogadták. Szeptember végén a magyar és a lengyel kormányt leszavazták, mert ők túl szigorúnak tartották a tervezetet (főként amiatt, hogy a 7 feltétel közül a hetedik túl homályos, sok minden beleérthető), míg öt másik tagállamot azért szavaztak le, hogy túl puha lett a német elnökség által előkészített kompromisszumos javaslat.

Mindenesetre a 20 tagállam jóváhagyásával elindult a hivatalos egyeztetés az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal a jogállamisági feltételek véglegesítéséről. A most csütörtöki tárgyalásokon már közel kerültek a felek egy egyezséghez, de nincs még végső alku és ezt az egyezkedést, annak rövid távú sikerét is ronthatja most Kövér László figyelmeztető levele.

A jogállamisági rendeletről tehát elég a minősített többség a Tanácsban, de a két másik rendeletről, a 7 éves költségvetésről és a helyreállítási alappal kapcsolatos saját forrás rendeletről egyhangú döntés kell a Tanácsban.

Utóbbi kettőnél tudja tehát a belengetett vétóval megakadályozni a magyar (és lengyel) kormány azok elindulását, illetve a saját forrás rendeletet a magyar parlamentnek is el kell fogadni, és ennek megakadályozására figyelmeztet Kövér László levele.

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kormány és Kövér László érvelésének vitatható pontja az, miszerint gyakorlatilag az uniós alapszerződés megsértésének kísérletével vádol meg 25 másik tagállamot. Ez elég erős vád, tekintettel arra, hogy jogászok hada dolgozik minden kormány, illetve a német soros elnökség, a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament háza táján is, és ha tényleg úgy látnák, hogy nem férne bele az uniós alapszerződésbe az a jogállamisági feltételrendszer, amit terveznek, akkor biztosan nem haladnának ebbe az irányba tovább. Ráadásul egy ilyen jogállamisági mechanizmus kidolgozására éppen a nyári tanácsi alku adta meg a zöld jelzést, amit minden tagállami vezető, így a magyar kormányfő is aláírt, igaz a részletek nem voltak akkor kifejtve.



Így tehát valójában csak a magyar és a lengyel kormány értékeli úgy, hogy a 7-es cikk szerinti (egymás kölcsönös bevédése miatt eddig sem működő) jogállamisági eljárással párhuzamos, politikai zsarolásra is alkalmas eljárási mechanizmus jönne létre, a többi tagállam nem látja ezt bele a fejleményekbe. Azt, hogy ez a két tagállam látja csak ezt, nyilván összefügg azzal is, hogy éppen e két tagállam ellen zajlik évek óta érdemi eredmény és tanácsi döntés nélkül a 7-es cikk szerinti eljárás. Ez a két tagállam nyilván nem szeretné, ha esetleg további eljárás indulna ellenük egy új mechanizmus apropóján, ami ráadásul éppen akkor történne meg, amikor az elszálló költségvetési deficit és lassabb GDP-növekedés miatt egyébként is fokozottan rá vannak szorulva a 2021-től induló új EU-s pénzek beáramlására.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közzétesszük a Kövér László által küldött levelet, ami az MTI-n is megjelent:

Kövér Lászlónak az Európai Unió elnökségét jelenleg és az azt követő egy évben betöltő országai (trió) házelnökeinek küldött levele.

"Tisztelt Elnök Úr!

A koronavírus-járvány az egész világot, és ezen belül kontinensünket is nehéz helyzetbe hozta. Egyszerre kell gondoskodnunk az egészségügyi védekezésről és a járvány gazdasági hatásainak enyhítéséről. Ezért üdvözlendő, hogy az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői idén júliusban megegyezésre jutottak a hétéves költségvetésről és a járvány gazdasági következményeinek ellensúlyozására elfogadott Következő Nemzedék EU helyreállítási alapról. E megállapodás hatályba lépéséhez a tagállami parlamentek jóváhagyása szükséges.

Szeretném felhívni Elnök Úr figyelmét, hogy e jóváhagyást magyar részről lehetetlenné teszi, ha az Európai Unió Tanácsa olyan szabályozást fogad el, amely a Szerződés burkolt módosításával - a jogállamiságra hivatkozással, de éppen a jogállamiság alapelveivel ellentétes módon - megteremti az egyes tagállamokkal szembeni politikai zsarolás lehetőségét. A Lisszaboni Szerződés ma is tartalmaz jogállamisági eljárást. Bármely ettől eltérő eljárásrend csak a Szerződés módosításával, valamennyi tagállam beleegyezésével és parlamentjeink jóváhagyásával valósulhat meg. A jogállamot nem lehet a szerződések megsértésével szolgálni, és nem lehet definiálatlan fogalmak alapján a tagállamoktól a politikai irányvonaluk meghatározásának jogát elvonni.

Mindezekre tekintettel, kérem Önt, mint az Európai Uniónak egymást követően elnökséget adó trió egyik parlamenti elnökét, hogy vesse latba személyes tekintélyét annak érdekében, hogy a júliusi EU-csúcson megkötött megállapodás ne egészüljön ki olyan eljárásrenddel, amely mind a megállapodással, mind a Szerződéssel ellentétes, és amelyet a magyar Országgyűlés nem tud elfogadni. Budapest, 2020. október 29.Tisztelettel: Kövér László"

