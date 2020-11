Varga Judit a magyar vétóról: nem a mi felelősségünk a költségvetési megállapodás elmaradása

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Varga Judit elmondta, hogy bár hétfőn a jogállamisági mechanizmusról politikai állásfoglalás, s nem szavazás történt, az EU így is történelmi válságba került.

Ilyen történelmi mélyponton nem volt Európa.

– fogalmazott, hozzátéve: példátlan hogy az ideológiai nyomásgyakorlás fontosabb legyen, mint a prosperitás, a gazdasági fellendülés.

A tárcavezető ismét hangsúlyozta, hogy semmilyen alapja nincsen annak, hogy politikai és ideológiai feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését. Ennek beemelése több ponton szembemegy az uniós jogszabályokkal – folytatta –, lényegében egy ideológiai alapon tervezett szankciós eszközt akarnak elfogadni, amit Magyarország és Lengyelország ellen alkalmaznának.

„Kialakult egy ideológiai fősodor akik a magyar emberek helyett akarnak dönteni. Ez azonban nem volt benne a klubszabályzatban. Amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, világos szabályok követésére vállaltunk kötelezettséget. Ehhez képest most ideológiai alapú fenyegetőzéssel szembesülünk″ – szögezte le Varga Judit.

Amint a 21 oldalas jogállamisági rendelettervezet alapján megírtuk: az egész mechanizmus valójában az uniós alapszerződésből, annak a második cikkében vállalt jogállamisági feltételeknek a megerősítéséből indul ki. Éppen azokra az értékekre, megerősítésükre hivatkozik tehát a mechanizmus, amiket anno a belépéskor minden tagállam aláírt. Így tehát a 7 feltételből 6 olyan, amelyet a belépéskor a tagállamok egyébként is vállaltak, de a hetedik feltétel kellően homályos ahhoz, hogy abba sok mindent bele lehessen látni és végül EU-pénzes szankciókhoz vezessen. A jelek szerint ezt - a félelmek szerint ideológiai alapú – feltételt utasítja el mereven a magyar kormány.

Arra a kérdésre, hogy az uniós költségvetési folyamat elakadása milyen terhet ró a magyar nemzetgazdaságra, Varga Judit úgy reagált, hogy ez rossz megközelítés: „Ez része a narratívának, amivel próbálnak nyomás alá helyezni minket. Magyarország hihetetlen gazdasági teljesítményt ért el, erős ország vagyunk″ – válaszolta. Az igazságügyi miniszter szerint a járvánnyal jobban sújtott déli országok szorulnak rá a legjobban az uniós támogatásra, a konfliktussal a jogállamisági mechanizmus mellett érvelő érdekcsoportok őket büntetik meg.

Amint elemzésünkben rámutattunk: a mostani viták elvileg nem érintik a 2014-2020-as ciklusból még várható 11 milliárd eurónyi támogatásunk brüsszeli folyósítását, amellyel zárulna az a költségvetési rés, hogy itthon a megelőlegezett kifizetések nagyon előreszaladtak a brüsszeli kifizetésekhez képest. Emellett a magyar állam a múlt héten is hirtelen bevont 2,5 milliárd eurót a nemzetközi tőkepiacokról, és a lakossági állampapír finanszírozás is erős, illetve az állam megnövekvő forintalapú forrásbevonásának zavartalan biztosítására az MNB is be tud segíteni (másodpiaci kötvényvásárlással).

