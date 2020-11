Kiszivárgott, hogyan semlegesítené a magyar-lengyel vétót a francia kormány

„Fájdalmas, elismerem, de nem annyira rossz azért” – jelezte egy névtelenséget kérő francia kormányzati forrás a Reutersnek azt, hogy a magyar és a lengyel költségvetési vétó megkerülésére milyen legális megoldásban gondolkodnak.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Ennek gyökere már benne van az uniós alapszerződésben, az ún. megerősített együttműködés keretében igenis lehet haladni bizonyos területeken akkor, ha legalább 9 tagállam összefog. Így jött anno létre az Európai Ügyészség is, amely aztán végül most már 22 tagállam csatlakozásával indul el élesben 2021-től.

A francia terv lényege az lenne, hogy az eurózóna állandó válságkezelési alapján, az ESM-en keresztül folyósítanák a helyreállítási alapra szánt pénzeket, de

ez sok bonyodalmat okozna és nem is oldana meg minden célt.

Az egyik gond a közös adósságkibocsátás struktúrája körül jelentkezne, a másik az időigényesség lenne. A helyreállítási alapot eddig úgy tervezték, hogy az Európai Bizottság állítaná fel magát az eszközt, és ő bocsátaná ki ezen keresztül a többi tagállam nevében egységesen a kötvényeket annak fedezete mellett, hogy a tagállamok vállalják: megemelik a befizetési kötelezettségeiket az EU-s költségvetésbe (ezt rögzítené az Own Resources Decision, aminek rendelettervezetét szintén megvétózta politikailag a magyar és lengyel kormány hétfőn).

A Bizottság 390 milliárd eurónyi kötvénykibocsátás pénzét vissza nem térítendő támogatásként adná oda a tagállamoknak, emellett 360 milliárd eurót pedig úgy, hogy az egyes tagállamok jelzik, a számukra megítélt hitelkeretből mikor mennyit kérnek. Így tehát az adott tagállam nevében a Bizottság vonja be a forrást a tőkepiacról, majd ugyanazt a pénzt ugyanazon kamatszint mellett továbbadja legfeljebb 30 éves futamidejű hitelként a tagállamnak jórészt szerkezeti reformok végrehajtására.

Az az igazán lényeges ebben, hogy míg a Bizottságtól kapott 360 milliárd eurónyi hitel nem emelné meg az igénybe vevő tagállamok államadósságát, addig az ESM-től kapott hitelé igen.

Éppen azért találták ki tavasszal a helyreállítási alapot, hogy ne növeljék tovább a bajban lévő államok kimutatott adósságállományát még több hitelfelvétellel, és olcsón tudjanak hitelhez jutni, illetve tudjanak a tagállamok egymás között indirekt (a Bizottsági konstrukción keresztül bonyolított) transzfereket, vissza nem térítendő támogatásokat is nyújtani, ugyanis a közvetlen transzfert tiltja az uniós alapszerződés.

Ezeket a célokat sodorná tehát komoly veszélybe az ESM-en keresztüli megoldás, de nyilván a részletek még nem ismertek, ennél többet egyelőre nem tudunk mondani és bizonyára dolgoznak a szakértők, hogy ezeket a nehézségeket hogyan tudják kezelni. A fentiek alapján mindenesetre már érthető, hogy miért mondta azt a francia kormányzati illetékes, hogy fájdalmas megoldás lenne.

Közben érdekes az is, hogy a hírügynökség megjegyzi: a holland kormány inkább a kormányközi szerződéses úton haladna és így tudná kihagyni a vétózó magyar és lengyel kormányt a felállítandó konstrukcióból.

Arról viszont nem tesz említést a beszámoló, hogy

ezek a megoldási irányok sem kezelik azt a kérdést, hogy mi lesz a 7 éves keretköltségvetéssel, annál hogyan lehet kezelni a magyar és a lengyel vétó kérdését.

Azt egyébként a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is érzékeltette, (lásd a külön hírfolyamunkat a vétóügyről), hogy nem annyira bánja a magyar kormány, ha kimarad a helyreállítási alapból, mert úgysem fűlt a foga a közös kötvénykibocsátáson keresztüli konstrukcióhoz. Így tehát a francia és holland gondolkodás lényegében egybeesik ezzel a magyar szándékkal.

Gulyás arra utalt, hogy a keretköltségvetésről akár fél-egy-két évig is késhet az egyhangú döntéshozatal, így addig nem tud elindulni a 2021-2027-es büdzsé és addig a vészhelyzeti megoldással a 2020-as költségvetés egyes programjai tudnak tovább folytatódni. Amint rámutattunk, a Portfolio információi szerint ez azért nem ilyen egyszerű és mechanikus, mert lényegében az agrártámogatások még valahogy jöhetnek 2021-től (ha a jogállamisági mechanizmus élesedése nem kaszálja el azokat), de a Magyarország számára jóval nagyobb volumenű kohéziós politikai források várhatóan nem érkezhetnek meg új ágazati jogszabály nélkül, márpedig ahhoz is egyhangúság kell. Ilyen értelemben tehát egy erősen redukált költségvetés tudna csak 2021-től üzemelni, Gulyás jelzése szerint akár 1-2 évig is, ez pedig szintén sok nehézséget okozhatna idehaza és külföldön egyaránt és ezekre a fenti holland és francia elképzelés egyáltalán nem kínál megoldást.

Címlapkép forrása: Aurelien Meunier/Getty Images