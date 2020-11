Magyar-lengyel vétó: látszik egy halvány megoldási irány, de Merkel üzenetei irányadóak

Miután Orbán Viktor magyar kormányfő reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a jogállamisági vita végül majd a tárgyalások után megállapodással fog zárulni (és a politikai többség ítélete helyett jogi jellegű kereteknek kell döntenie) a lengyel államfői hivatal kabinetfőnöke azt mondta a TVP Info-nak, hogy Lengyelországnak megvan a joga arra, hogy új kompromisszumot kérjen a most elutasított jogállamisági mechanizmus helyett.

Ahogy Orbán Viktor, úgy Krzysztof Szczerski sem mondott konkrétumokat, de a jelekből arra lehet következtetni, hogy olyan megoldást szeretne a két vétózó kormány, amelyben nem a tagállamok minősített többsége mondaná ki az ítéletet az egyes tagállamokbeli jogállamisági problémákról, hanem valamilyen bírósági, pártatlan vonalat építenének be. A magyar kormányfő korábbi levelében azt szorgalmazta, hogy lehessen fellebbezni az Európai Bíróságon a Tanácsban a tagállamok minősített többségével megszülető EU-pénzes szankció ellen, amit más tagállamok inkább időhúzó taktikának lát, de persze van mögötte elfogadható érv is. Emellett a magyar kormány felőli nyilatkozatokban arra is céloztak, hogy az is jó lenne, ha az Európai Bíróság előzetesen ítéletet mondhatna arról, hogy egyáltalán ez az új jogállamisági mechanizmus összhangban van-e az uniós alapszerződéssel. A magyar és a lengyel fél szerint ugyanis nincs vele összhangban (és nem is erről állapodtak meg a júliusi EU-csúcson), mert párhuzamosságot hoznának létre a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárással, noha ezt nem engedi az alapszerződés, előbb mindegyik tagállamnak engedélyt kellene adnia a szerződés ilyen irányú módosítására, márpedig ez nem történt meg.

Összességében a fentiekből az látszik, hogy nem lesz gyors megoldása a kialakult patthelyzetnek, legalább több hét kell ehhez és így félő, hogy végül a német soros elnökség utolsó heteiben születik meg valamiféle alku, vagy akár akkor sem. Ebben az esetben súlyosabb zavarokkal tudna csak elindulni egy redukált 2021-es uniós költségvetés, a helyreállítási alap pedig a jövő ködébe veszne. A következő fél évben Portugália, majd a rákövetkezőben Szlovénia lesz az EU soros elnöke, azaz az ügyek és a szálak fő mozgatója.