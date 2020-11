Magyar-lengyel vétó: kimondta az EU következő elnöke, mi lehet a megoldás az újabb uniós kilépések ellen

A kétsebességes Európai Unió modellje lehet a megoldás az ellen, hogy az értékrendszeri viták miatt újabb tagállamok lépjenek ki az EU-ból, követve az Egyesült Királyságot – hangsúlyozta az EU soros elnökségét 2021 első felében ellátó Portugália miniszterelnöke, Antonio Costa a lisszaboni Katolikus Egyetemen elmondott beszédében.

Mindez azért érdekes és fontos üzenet, mert a jogállamisági vitákból eredő múlt heti magyar és lengyel politikai vétó miatt mind itthon, mind a lengyeleknél felélénkült a közbeszéd az esetleges EU-kilépésről. Ennek lehetőségére a szlovén miniszterelnök is figyelmeztetett, aki egyébként 2021 második felében lesz az EU soros elnökségét vivő ország vezetője.

Lengyelországban odáig erősödött ez a kilépési vita az elmúlt napokra, hogy e hét hétfőn már Facebook-bejegyzésben kellett csillapítania az indulatokat Mateusz Morawieczki kormányfőnek. Ő azt hangsúlyozta, hogy "hangos igent" mond Lengyelország az EU-tagságra, de "hangosan elutasítja" az ideológiai zsarolásra lehetőséget adó jogállami kritériumrendszert. A vétóügy friss fejleményeit ebben a hírfolyamunkban mutatjuk be:

Antonio Costa (fenti képünkön balra) szerint a magyar és a lengyel költségvetési vétó is rávilágított arra, hogy vannak, akik az EU-t csak „egy gazdasági eszköznek tekintik, amely értéket teremt”, míg mások az EU-t értékközösségnek gondolják. Costa szerint most ennek a két nézetrendszernek az összeütközését látjuk és a The Telegraph tudósítása szerint ő úgy látja:

úgy lehet kezelni további uniós tagállamok kilépése nélkül ezt a helyzetet, ha intézményesítjük a kétsebességes EU modelljét.

Ezt egyébként a francia elnök már régóta szorgalmazza, a kelet-közép-európai tagállamok félnek tőle (mert úgy érzik, kimaradnak a belső körből, ami hátrányosan érinti őket), a német kancellár pedig ellene van. Utóbbira jó példa az, amit éppen ma írtunk a vétóügyet bemutató hírfolyamunkban is, miszerint Angela Merkel továbbra is úgy gondolkodik, hogy nem szabad kihagyni a magyar-lengyel párost az uniós válságkezelésből, tehát nem a megkerülésünkön gondolkodik (mint ahogy a franciák felől múlt héten kiszivárgott egy ilyen terv, de aztán hétfőn a francia pénzügyminiszter már határozottan azt mondta, hogy nincs ilyen B-terv a két ország megkerülésére, mert azt szeretnék, hogy a két ország is meggondolná magát és támogatná a költségvetést).

A Costa által szorgalmazott kétsebességes EU azt jelentené, hogy (például a megerősített együttműködés keretében, amit legalább 9 tagállam tud elindítani – a szerk.) azok, akik támogatják a mélyebb politikai integrációt, egy belső kört alkotnának, míg akik nem, kimaradnának ebből. Costa szerint ez azért lenne előnyös, mert egyrészt EU-tag maradna mindenki, másrészt nem kellene kinyitni az uniós alapszerződés bonyolult és hosszú vitáinak kérdését. Ezzel együtt Costa arra is javaslatot tett, hogy szükség van egy „fundamentális jellegű vitára” az EU jövőjéről olyan országokkal, mint például Magyarország és Lengyelország, amelyek szemben állnak Brüsszellel a jogállamiság, a melegjogok és a migráció kérdésében.

Relatív szegényebb uniós tagállam vezetőjeként, azaz a kohéziós politikai forrásokra rászorulva Costa tavaly és idén is "összegyűjtötte" Lisszabonban a Kohézió Barátai nevű uniós tagállami formáció képviselőit egy 17 tagú összejövetelre (a fenti kép is ott készült idén február 1-jén). Ebből is ered az, hogy a tudósítás szerint most kicsit odaszúrt a hollandoknak is, akiket amiatt bírált, hogy nyáron ódzkodtak több támogatást adni az uniós helyreállítási alap létrehozásához (a német-francia, majd a bizottsági javaslat 500 milliárd eurós támogatást tartalmazott, ezt jórészt a hollandok ellenkezése miatt végül 390 milliárdra szorították le).

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images