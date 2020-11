Vétóügy: senki sem akar engedni a másiknak, alapvető töréstől tartanak Brüsszelben

Angela Merkel német kancellár nagyon jónak és kiegyensúlyozottnak tartja azt a jogállamisági mechanizmust, amit az Európai Parlament és a német soros elnökség közösen kialakított és 25 tagállam már politikailag támogatott - jelezte az egyik német kormányszóvivő a Privátbankárnak. Ezzel gyakorlatilag szó szerint megismételte a szóvivő azt, amit Merkel a múlt csütörtöki EU-csúcs utáni tájékoztatón elmondott és amelyet, illetve az ebből eredő fontos következményeket akkor részletesen megírt a Portfolio. Ahogy akkor, most is azt üzente Merkel szóvivóje, hogy a német kormány tárgyalásokat bonyolít az ügy rendezésére, de érdemi részleteket nem jelzett. Az viszont érdekes még a cikkből, hogy a lap egyik berlini forrása azt mondta: "Már zajlik a szövetség harmadik tagjának megdolgozása", azaz a szlovén kormányfő visszaterelése a 25 tagállam közösségébe, akik támogatják továbbra is az EU-s pénzek szigorú jogállamisági feltételekhez kötését.

Amint ma is megírtuk: Janez Jansa inkább a magyar-lengyel páros felé húz a kérdésben, és kedden egyébként a német kormányszóvivő meg is erősítette, hogy Merkel még múlt pénteken (tehát az EU-csúcs másnapján) külön beszélt Jansával telefonon erről a kérdésről. A lap berlini forrása tehát azt erősítette meg, hogy a szlovén szál rendezésén is dolgozik most a német soros elnökség, azaz hogy a ne álljon át ténylegesen a magyar-lengyel pároshoz. 2021 első felében egyébként Portugália, majd a második felében Szlovénia lesz az EU soros elnöke, így tehát reputációs szempontból és az EU intézményrendszerének mostani válsága szempontjából sem mindegy, hogy az EU leendő soros elnökségének vezetője mit képvisel ebben az ügyben.