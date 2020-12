Vétóügy: kiderült, miben maradt Orbán Viktor a lengyel kollégájával

Nyitottak vagyunk új javaslatokra a német elnökségtől, többfajta megoldás is lehetséges, szerintünk meg lehet egyezni akkor, ha a júliusi EU-csúcson rögzített keretek mentén haladunk, különben az EU dezintegrációja fog beindulni, amit senki sem szeretne – lényegében ezeket mondta Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hétfő esti újabb találkozóját követő sajtótájékoztatóján Piotr Müller lengyel kormányszóvivő.

A Reuters tudósítása szerint a szóvivő azt hangsúlyozta, hogy nyitott a két kormányfő az új javaslatokra, meg vannak győződve arról, hogy meg lehet egyezni a vitában akkor, ha az összhangban van az uniós alapszerződéssel és a júliusi EU-csúcs zárónyilatkozatával. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy tegnap Angela Merkel német kancellár határozottan cáfolta azt a hónapok óta hangsúlyozott magyar és lengyel kormányzati narratívát, miszerint eltértek volna a júliusi megállapodástól, hiszen már akkor is egy ilyen jogállamisági kritériumrendszerről állapodtak meg, igaz egy homályos szöveget fogalmaztak meg róla kifelé.

A lengyel PAP hírügynökség beszámolója szerint Müller azt is mondta:

Egy lehetséges megoldás többfajta variációját is megvitatták, de továbbra is várunk a német elnökségre, hogy mutassa be a javaslatait ezen a téren.

A Reuters cikkében az is benne van, hogy mindkét tagállam megpróbálja meggyőzni az uniós partnereket arról, hogy veszélyes lenne az európai integráció szempontjából „ilyen önkényes kritériumok alapján vizsgálni más államok jogállamisági helyzetét” és

ténylegesen az EU dezintegrációjához vezetne a jövőben, amit senki sem akar.

Mindez azt jelenti, hogy a múlt csütörtöki kétlépcsős budapesti nyilatkozattal összhangban a magyar és a lengyel kormányfő továbbra is fel akarja puhítani a jogállamisági rendeletet (vagy el akarja tolni annak hatályba lépését), és így nem lesz gyors kompromisszum. Ahogy hétfőn Merkel figyelmeztetett: egy kompromisszumhoz mindenkinek engednie kell valahol, beleértve az Európai Parlamentet is, de onnan saját párttársa, az Európai Néppárt frakcióvezetője is megüzente, hogy nincs kompromisszum, nem engednek a jogállamisági rendeletből.

Így tehát szerdán a nagykövetek újabb találkozóján nem tudnak még dönteni a 2021-2027-es költségvetés, a helyreállítási alap, illetve a jogállamisági rendelettervezet kérdésében, ezek mind-mind felcsúsznak legfelső, azaz állam- és kormányfői szintre, amelyekről majd jövő csütörtökön és pénteken, december 10-11-én fognak egyeztetni a vezetők. A napirend ráadásul elég sűrű lesz, mert ezek mellett a 2050-es klímacélról is dönteniük kell (erről is egyeztetett tegnap a magyar és a lengyel vezető), ahogy az EU-török kérdés megvitatása is. Utóbbi kapcsán ma, azaz kedd reggel a lengyel miniszterelnök telefonon egyeztet görög, szlovák és szlovén partnerével, illetve az Európai Tanács elnökével is, ahogy azt Piotr Müller a kormány oldalán egy közleményben nyilvánosságra hozta.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő (j) megbeszélést folytat Varsóban 2020. november 30-án. Egy héten belül immár másodszor egyeztet egymással személyesen a két kormányfő, a mai kétoldalú megbeszélés célja további intézkedések megvitatása az EU-s költségvetési tárgyalások és a soron következő uniós csúcstalálkozó kapcsán.