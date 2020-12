Kiszivárgott: Magyarország és Lengyelország megkerülését mérlegeli az Európai Bizottság!

Egy áthidaló jellegű, a helyreállítási alap mintájára készülő speciális megoldást mérlegel az Európai Bizottság azért, hogy a magyar és a lengyel kormány költségvetési vétója ellenére is tudjon haladni és ha később majd a két kormány feladja a vétóját, csatlakozni tudjon a konstrukcióhoz – tudta meg a Financial Times egy magasrangú uniós illetékestől.

Bár a cikk nem fogalmazza meg pontosan a speciális megoldást, de a lap újságírója a Twitterén jelzi, hogy szerinte az uniós alapszerződés 122-es cikkében biztosított speciális célú eszköz felállításán gondolkodhat a Bizottság. Éppen erről írtunk reggel a hírfolyamunkban, mint a megerősített együttműködés és a kormányközi szerződés mellett a harmadik lehetséges út egy vezető uniós szakértő szerint.

Az FT-nek úgy fogalmazott az uniós magasrangú illetékes, hogy

a jelenlegi tervek szerint ez az áthidaló megoldás lemásolná az eredeti csomag hatásait.

A gyakorlatban pedig azt tervezik, hogy ennek az SPV-nek a tagállamok adnának garanciát és így tudna a piacon hiteleket felvenni kötvénykibocsátás formájában, hogy aztán azt szét tudják osztani a tagállamok között. Így viszont azt a tőkeáttételes hatást nem tudná lemásolni ez az SPV, ami az eredeti konstrukció egyik fő előnye lett volna, miszerint az EU-s költségvetésen alapulna, annak fedezetére (és a megemelt tagállami befizetési kötelezettségekre) tekintettel ment volna ki a nemzetközi kötvénypiacokra forrást szerezni. A tagállamok által az SPV-nek nyújtott garancia és az így szerzett tőkepiaci forrás lényegében a most is működő eurózóna állandó válságkezelési alapra (ESM) hajazna), amit egyébként már a tavaszi járványhullám során is mérlegelt a Bizottság, hogy ilyet állítson fel, de akkor végül a helyreállítási alap közös kötvénykibocsátásán keresztüli utat választotta (erőteljes német-francia szorgalmazás mellett).

Az még nem teljesen biztos, hogy csak hitelek formájában, vagy támogatásként is odaadnák-e az SPV-ből szerzett forrást, ugyanis az ESM csak hiteleket osztogat. A válasz azonban arra utal (a hatást akarják lemásolni), hogy támogatást is adnának, hiszen így a magas adósságrátájú tagállamok további azonnali eladósodás nélkül jutnának forrásokhoz a vírusválságból való kilábaláshoz (és majd a tagállamok által biztosított garanciákból hívnának le megfelelő részeket, hogy a támogatások mögötti kötvénykibocsátást voissza tudja fizetni az SPV a befektetők felé).

Az SPV felállításán való aktiv gondolkodás nagyon erős üzenet a vétót mérlegelő magyar és lengyel párosnak, ugyanis így a vétó ereje ezen a fronton kikerülhető. A 7 éves keretköltségvetésnél viszont nem, ott kell a magyar és a lengyel kormány támogatása is, de ott a mai uniós biztosi ülésen Ursula von der Leyen szintén azt mondta, hogy ha hétfőig nem változik a magyar-lengyel vétóbeli álláspont, akkor vészhelyzeti költségvetésre áttérve fognak tovább haladni.

Ez azt jelenti, hogy nem fognak engedni a magyar-lengyel követeléseknek és ma az Európai Parlamentben felszólalva az EU leendő soros elnöke, Portugália miniszterelnöke is leszögezte, hogy nem nyitják újra a jogállamisági mechanizmus kérdését, az végleges, és a jövő heti EU-csúcson meg kell egyezni, különben lebénul az európai gazdaság. Ez is arra utal, hogy az elmúlt napokbeli megengedőbb nyilatkozatai után Costa is bekeményított az EP-ben felszólalva és már nem támogatja a magyar-lengyel párost nyilvánosan.

