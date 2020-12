Vétóügy: ma jön a német javaslat - Mik a forgatókönyvek?

A hétfői varsói magyar-lengyel kormányfői találkozó utáni üzenettel összhangban (várjuk a német javaslatot) ma, azaz csütörtökön megszülethet a német javaslat arra, hogy hogyan oldják fel az EU-s pénzek szigorú jogállamisági feltételrendszerhez kötése miatti magyar-lengyel költségvetési vétót. Egyelőre erősen kérdéses, hogy ez elvezet-e a jövő csütörtök-pénteki EU-csúcson ahhoz a megegyezéshez, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett mind az EU soros elnökségét jelenleg vezető Angela Merkel német kancellár, mind a januártól a soros elnöki feladatokat átvevő Antonio Costa portugál miniszterelnök.

Az Index információi szerint ma, azaz csütörtökön beterjeszthet a német elnökség „egy olyan kompromisszumos javaslatot, ami akár megállapodáshoz is vezethet” és az általuk megkérdezett megszólalók a kompromisszumot tartották a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Aztán azt is megjegyzik, hogy egy kormányforrásuk – aki részt szokott venni a magyar tárgyalóküldöttségben – inkább úgy látja, a jövő héten nem valószínű a kompromisszum, szerinte túl merevek az álláspontok. A Portfolio is úgy látja a túl merev álláspontok miatt, hogy inkább a tartós konfliktusnak, azaz a jövő heti megegyezés elmaradásának nagyobb az esélye.

Ennek pedig az az oka, hogy az a szerdai fejlemények alapján is látható: nem enged a 25 másik tagállam és az Európai Parlament a jogállamisági mechanizmus felpuhítása irányába és ezt végülis nyíltan ki is mondta tegnap az EP-beli felszólalásában Antonio Costa. Igaz ő azt is mondta, hogy mindenképpen meg kell egyezni a jövő heti EU-csúcson, különben lebénul az egész EU.

Ahogy viszont az Index névtelenséget kérő politikai elemzője, úgy mi is azt látjuk, hogy a magyar kormányfő mindenképpen el akarja kerülni, hogy olyan megoldás (mechanizmus) szülessen, ami a 2022-es parlamenti választási eredményeken visszaüthet. Így például azt elképzelhetőnek tartjuk, hogy a német javaslat alapján olyan kompromisszum alakul ki, ami a jogállamisági mechanizmus időbeli eltolását (hatályba lépését/alkalmazhatóságát) tolja későbbre. Ez például úgy történhetne meg, hogy a 2021 januártól hatályba lépő mechanizmust perre viszi a kormány és annak ítéletéig bár felfüggesztik az EU-pénzek folyósítását, de nem veszik el véglegesen, aztán a per végén majd eldől, hogy mennyi pénzt kaphat az ország.

Közben a Reuters is előállt egy forgatókönyv-elemzéssel, amelynek elején rögtön van egy új információ. Eszerint

a jövő heti EU-csúcs kapcsán azt mérlegelik az állam- és kormányfők, hogy kiadnak egy olyan nyilatkozatot, miszerint a jogállamisági mechanizmus szankciói objektív megítélés alapján születnek és az Európai Bíróság előtt megtámadhatók.

A hírügynökség négy forgatókönyvet vázol a legjobbtól a legrosszabbig. Ezek az alábbiak saját kiegészítéseinkkel:

A legjobb forgatókönyv. A készülő nyilatkozat miatt még december 7. előtt feladja vétóját a magyar és a lengyel kormány és így a nyáron már eldöntött 2021-2027-es uniós keretköltségvetésből levezetve el tud indulni 2021 elején a jövő évi uniós költségvetés különösebb sérülés nélkül. (A december 7. azért fontos dátum, mert akkor jár le egy uniós szabályokban rögzített 21 napos időablak, amíg az intézményközi egyeztetésekben meg kell állapodni a következő évi uniós költségvetésről és a Politico ma reggeli információi szerint most pénteken, azaz december 4-én már elvi egyezséget tudnak kötni a keretekről, de bevárják majd, hogy mi lesz a magyar-lengyel vétóval hétfőig, illetve az EU-csúcson mi lesz.)

A második legjobb forgatókönyv. Ha december 7-ig nem adják fel formális vétófenyegetésüket a magyarok és a lengyelek, akkor jogszabályi okok miatt nem lehetséges megkezdeni rendes keretek között a 2021-es uniós költségvetést, át kell térni a vészhelyzeti megoldásra: azokban a programokban, amelyek már a 2014-2020-as büdzsében is léteztek és van már rájuk elfogadott új jogszabály az új ciklusra, lehet kifizetéseket teljesíteni (a 2020-ban teljesített összegek havonta egytizenketted részét kitevő mértékéig). Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikában nem lennének kifizetések, mert nincs új rendelet, de az agrárágazatban a közvetlen földalapú támogatásoknál lehetséges lenne ez 2022-ig, csúszások és havi kifizetések mentén. Ha pedig az EU-csúcson feladná a vétóját a magyar-lengyel fél, akkor a Bizottság gyorsan új EU-s költségvetést készítene, amit az intézményközi egyeztetésekkel január elején el tudnának fogadni, így csak kis anyagi veszteség érné a büdzsét a fenti legjobb forgatókönyvhöz képest.

Rosszabb forgatókönyv. Ha a jövő heti EU-csúcson se adná fel a vétóját a két tagállam, akkor nem lenne elfogadott 7 éves keretköltségvetése és ebből adódóan 2021-es új büdzséje se az EU-nak. Ez azt jelenti, hogy csak a GNI-alapú befizetésekből tudna gazdálkodni a büdzsé a brit befizetések nélkül, így jóval kisebb lenne a büdzsé mérete (korábbi kiszivárogtatások szerint 25-30 milliárd euróval lenne kisebb az évi nagyjából 145 milliárd eurós büdzsé). A magyar és lengyel futó projektekre is 50-75%-kal kevesebb pénzt tudna fizetni a Bizottság, és új kohéziós politikai projektekre nem fizethet, csak közvetlen földalapú támogatásokra. Az EU közös kül- és biztonságpolitikájára, illetve a polgári védelemre lenne pénz, de például megállna az Erasmus-program, a kutatás-fejlesztési keretprogram, és rengeteg egyéb program is, amelyekre nincs elfogadott keretjogszabály.

Továbblépne a 25 tagállam. Ez már tegnap kiszivárgott, igaz itt most a hírügynökség csak azt a verziót írja le, miszerint megerősített együttműködés keretében menne tovább a 25 tagállam a helyreállítási alap lemásolásának útján és egyelőre nem világos, hogy az eredetileg tervezett 750 milliárd eurónyi forrást akarnák-e bevonni a tőkepiacokról, vagy kevesebbet.

