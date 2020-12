A lengyel kormányfő is megszólalt: nem változott vétóügyben az álláspontunk

A legfrissebb jelek szerint nincs változás se a lengyel, se a magyar kormányfő álláspontjában az uniós költségvetési vétót illetően, ugyanis mindkét vezető megerősítette pénteken: továbbra is elfogadhatatlannak tartja az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendelettervezetet. Így a közös üzenetük továbbra is az, hogy ha az EU vezetése tényleg gyorsan el akarja fogadni a 2021-2027-es büdzsét és a helyreállítási alap rendeletét, akkor ezekről válasszák le, időben tolják el a jogállamisági rendelet ügyét.

Lengyel kommunikációs zavar

A nyilvános jelek és a Portfolio megbízható háttérinformációi szerint a lengyel kormányfő-helyettes által tegnap este Brüsszelben elmondott üzenetek nincsenek összhangban a két ország miniszterelnökei által képviselt, most is érvényes állásponttal, amelyhez mindketten tartják magukat. A lengyel kommunikációs zavar oka inkább a lengyel belpolitikában keresendő, illetve abban, hogy Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettes tegnap több uniós biztossal is személyesen tárgyalt Brüsszelben és ezek alapján összerakhatott magában egy olyan képet, ami elvezethetne a patthelyzet feloldásához.

Ez a kép, és a hozzá szükséges kommunikációs fordulat azonban nincs összhangban azzal a leírt stratégiával, amiről november 24-én megegyezett egymással a két ország miniszterelnöke Budapesten és aztán ezt megerősítették ezen a héten hétfőn Varsóban is.

Ahogy ma reggel Orbán Viktor magyar miniszterelnök megerősítette egy rádióinterjúban, majd a ma déli órákban Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is ráerősített erre egy sajtótájékoztatón:

egyszerűen elfogadhatatlannak tartják a jogállamisági rendelettervezetet és ezért azt le akarják választani a két költségvetési rendelet ügyéről.

Pénteki sajtóértekezletén Morawiecki újságírói kérdésre megismételte: az uniós költségvetési csomaghoz kapcsolt, a feltételrendszerről szóló jelenlegi rendelettervezetet Varsó elfogadhatatlannak tartja, mert sérti az uniós alapszerződéseket.

Szem előtt tartva az EU jövőjét, határozottan elmondtuk partnereinknek, hogy a javasolt formában a rendeletet nem fogadhatjuk el

- jelentette ki a kormányfő. Ez az álláspontunk nem változik, "nagyon erősen megalapozott és kikristályosodott" - tette hozzá az MTI tudósítása szerint.

A fentiekkel összhangban Piotr Müller lengyel kormányszóvivő Twitter-bejegyzésében azt hangsúlyozta: "Lengyelország teljességgel kitart az uniós források lehívását érintő feltételrendszerről szóló álláspontja mellett". Varsó "csak az uniós alapszerződésekkel és az Európai Tanács (júliusi) záró következtetéseivel összhangban lévő előírásokat hagyhat jóvá" – írta. Hozzátette: mindez "világosan következik" az ügyben múlt héten Budapesten elfogadott, és hétfőn Varsóban megerősített lengyel-magyar állásfoglalásból is.

A lengyelek is készülhetnek egy elhúzódó konfliktusra

A kormány készül ilyen eshetőségre, megfontoljuk ezt

- a lengyel PAP hírügynökség szerint így reagált arra a felvetésre a mai tájékoztatón Morawiecki, hogy megnövelik-e az adósságkibocsátást a lengyel piacon, ha nem születne meg a kompromisszum az uniós pénzek ügyében Brüsszellel.

Ez arra utal, hogy a lengyel kormány is számol olyan forgatókönyvvel, miszerint a vétó miatt egyelőre nem jönne érdemi EU-s pénz a Varsóba és így a szükséges uniós fejlesztéseket átmenetileg hazai forrásból kell finanszírozni, ahhoz viszont forrásokra van szükség. Novemberben egyébként hasonló megfontolásból, igaz még a konfliktus teljes eszkalációja előtt a magyar kormány hirtelen 2,5 milliárd eurónyi eurókötvény kibocsátást hajtott végre és ezzel történelmi csúcsra tornászta a pénzügyi tartalékait, bevallottan amiatt is, hogy felkészüljön egy elhúzódó konfliktusra az EU-val.

Akkor most hogyan tovább?

A fentiek alapján tehát a két kormányfő nem elégszik meg valamiféle jogi garanciákat tartalmazó bizottsági nyilatkozattal, amit esetleg szentesíthetne az állam- és kormányfők testülete is. Ez feltehetően azért nem nyugtatja meg a két vétózni készülő kormányfőt, mert előállhat később olyan helyzet, hogy a Bizottság által most kiadandó jogi garanciákat tartalmazó nyilatkozattól később eltér és ezt egy perben nehezen lehetne „lobogtatni”, nem kötné mindenáron évekig, évtizedekig a Bizottságot.

Az is lényeges szempont, hogy a Bizottság jogi szolgálatán is vakarhatják páran a fejüket, hogy miféle olyan jogi garanciát lehet előállítani úgy, hogy az a testületet se sodorja veszélybe, hiteles is legyen és közben ne blokkolja érdemben a jogállamisági rendelettervezetet se.

Mindezen okok miatt nem véletlen, hogy a kis lengyel kormánypárt által delegált miniszterelnök-helyettes üzenetei inkább csak látszólag oldanák fel a feszült helyzetet. Ahogy Orbán Viktor is utalt már rá reggel: átlátja ő, hogy mire megy ki a játék és a jogi garanciák alatt nem valami plusz nyilatkozatban bízik, valószínűleg inkább az uniós szerződéses keretekben. Így tehát összességében a két kormány továbbra is úgy látja, hogy a létrehozni kívánt jogállamisági mechanizmus sérti az uniós alapszerződést (mert párhuzamosságot hozna létre a 7-es cikk szerinti eljárással, amire nem adott mindenki felhatalmazást).

Az a nagy kérdés innentől kezdve (pontosabban továbbra is), hogy mivel a mechanizmus érdemi megváltoztatására/időbeli eltolására nem tűnik nyitottnak a többi 25 tagállam és az EP, illetve a német soros elnökség sem, hogyan lehet a magyar-lengyel követelménynek (válasszuk le a jogállamiság ügyét a büdzséelfogadás kérdéséről) megfelelni. Remélhetőleg ez a kérdés a jövő heti EU-csúcsig kiderül.

