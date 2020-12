Új brüsszeli terv szivárgott ki a magyar-lengyel vétó kikerülésére, ami eurómilliárdokba fájhatna

A koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásainak mérséklésére tavasszal már felállított SURE alap mintájában gondolkodik az Európai Bizottság, amelyet a magyar és a lengyel vétó megmaradása esetén is viszonylag gyorsan el tudna indítani a testület a NextGenerationEU helyett, és ha akar, később tud majd csatlakozni hozzá a két tagállam, de a jogállamisági feltételeket előbb el kell fogadniuk hozzá – szivárgott ki a Frankfurter Allgemeine Zeitungban.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Ezzel a tervvel megfordulna a helyzet, hiszen a két tagállam vétója mellett is tudna haladni az Európai Bizottság az uniós szerződés keretein belül, ráadásul a testület kerülne „lépéselőnybe”, mert ha a két tagállam kérné a SURE mintájára létrehozott alapból a pénzeket, akkor előbb el kellene fogadnia a jogállamisági mechanizmus tartalmát magára nézve kötelezőnek és aztán nekik is hozzá kellene járulniuk garancianyújtással az alap működéséhez.

A terv arra a vázra épül, amit a minap a Financial Times kiszivárogtatása alapján már megírtunk (uniós alapszerződés 122-es cikke lehetőséget ad erre, egy speciális célú eszközt állítanának fel, SPV, amelyhez a tagállamok önkéntesen garanciákat biztosítanának és hitelek mellett támogatásokat is osztogatnának), de az FAZ cikke nevesíti is, hogy a SURE közelmúltbeli példája lenne a minta.

Ez azért lehet a Bizottság mérlegelése szerint működőképes irány az egyébként felmerülő két másik, jogi buktatókkal tarkított irány helyett (megerősített együttműködés, kormányközi szerződés), mert nyitott lenne Magyarország és Lengyelország felé is, de mivel például beleírhatnák az alapszabályzatába, hogy a csatlakozáshoz előbb el kell fogadni a jogállamisági mechanizmust, így végülis a két tagállamon múlik, hogy ezt valaha elfogadja-e, és ekkor férhet hozzá a pénzekhez. Így tehát a helyreállítási alaphoz szükséges saját forrás rendeletnél jelzett magyar és lengyel vétót ez a SURE megoldás ki tudná kerülni és végülis az alapszabály (jogállamisági rendelet elfogadása) diktálná majd, hogy valóban hozzáférhetnek-e.

A lap megemlíti, hogy Lengyelország az eddig tervezett helyreállítási alapból 23,1 milliárd eurót, Magyarország 6,1 milliárd euró támogatást remélhetne, de ezzel a „megkerülős” megoldással ezektől elesne addig, amíg nem vállalja a jogállamisági rendelet elfogadását. Ezek a számok akkor lennének igazak, ha valóban 750 milliárd eurós keretösszeggel hoznák létre a SURE mintájára, nem pedig kevesebbel (éppen a magyar-lengyel kimaradás miatt).

Orbán Viktor kormányfő ma reggeli mondatai is jelezték, hogy ha tehetné, szívesen kimaradna Magyarország a helyreállítási alapból, mert azt valójában csak közös hitelfelvételt jelent, masszívan eladósodott államokkal való kockázatközösség jegyében. Ő a helyreállítási alapból megkapható 6,1 milliárd eurót is hitelként kezeli a nyilatkozataiban, mert cserébe megemelt befizetéseket kell majd a következő évtizedekben teljesítenie a magyar államkasszának az uniós büdzsébe. Az, hogy ezt teljes egészében szintén hitelként kezeli, nem helyes, mert a 6,1 milliárd euróból is maradna legalább 3-4 milliárd euró, amit az étvized végéig biztosan nem kellene befizetni az uniós közös kasszába.

Így tehát gazdaságpolitikailag még értelmezhető időhorizonton, például a következő uniós ciklus kezdetéig, 2028-ig ennek a 6,1 milliárdnak a döntő többsége biztosan itt maradna a magyar gazdaságban (az importra felhasznált termékeket figyelmen kívül hagyva, amely tételt egyébként is lehetetlen pontosan számszerűsíteni). Ezt a részt tehát a fenti SURE-jellegű megoldással biztosan elbukná az ország, ha hosszú ideig nem akarná elfogadni a jogállamisági feltételeket a kormány és így önkéntes jelleggel kimaradna a konstrukcióból.

A fenti SURE megoldás nem kezeli azt a helyzetet, ha a magyar és lengyel vétó tartósan megmaradna a 7 éves keretköltségvetési rendeletnél is (MFF). Amint ma este megírtuk a 2021-es büdzsé előzetes alkuja alapján, ebben az esetben az EU csak egy masszívan redukált éves költségvetés mellett tud működni. Az FAZ konkrétan le is írja, hogy ez azt jelentené, hogy a most tervezett 166 milliárd eurós kiadási főösszeg helyett csak 135-140 milliárd eurós kiadást tudna teljesíteni 2021-ben az EU (ha egész évben elmaradna az MFF-rendelet elfogadása), és főként a Magyarország és Lengyelország számára is fontos kohéziós politikai programoknál nem lehetne semmit sem kifizetni az év során a büdzséből.

A SURE-ból egyébként éppen a minap kapott a magyar állam 72,5 milliárd forintnyi folyósítást:

A vétóügy aktuális fejleményeit ebben a hírfolyamban követjük:

Címlapkép forrása: Portfolio