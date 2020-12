Szijjártó Péter: nincs változás a magyar-lengyel álláspontban, "jogunk van vétót emelni"

Portfolio Signature karácsonyra is!

Szijjártó a videóban a 7:15-től kezdődő blokkban leszögezte: azért van joga a vétóhoz a két tagállamnak, mert meglátásuk szerint az uniós alapszerződést sértő módon

akarnak elfogadtatni többségi szavazással olyan döntést, amiről az európai szerződések világosan kimondják, hogy csak egyhangúan, minden tagállam hozzájárulásával lehet.

Ezzel arra utalt, hogy a jogállamisági rendelettervezetet elég a tagállamok minősített többségével elfogadtatni, amihez legalább 15 tagállam kell, így együttes magyar-lengyel vétó sem tudja megakadályozni, de a két tagállam szerint párhuzamosságot hoz létre az uniós szerződésben már benne lévő 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárással. Ahogy más kormányzati politikusok, úgy Szijjártó is megismételte, hogy a magyar-lengyel álláspont szerint az uniós szerződés ilyen jellegű módosításához egyhangúság kell, de ezt nem kérték ki a többiek, ők így ezért ketten készek vétózni a két költségvetést (2021-2027-es büdzsé, helyreállítási alap).

A tárcavezető jelezte, hogy hétfő reggel külön egyeztetett lengyel kollégájával az Általános Ügyek Tanácsa ülése előtt, és itt újból rögzítették, hogy nincs változás a két ország vétóbeli álláspontjában. Úgy fogalmazott:

Már az ülést megelőzően beszéltem a lengyel külügyminiszter kollégával, akivel megerősítettük, hogy kitartunk egymás mellett és nem adunk teret semmifajta olyan szándék érvényesülésének, amely ezt az együttműködésünket meg akarná törni.

Ezután úgy folytatta:

„Magyarországnak és Lengyelországnak is joga van ebben a kérdésben vétót emelni és azt gondoljuk, hogy egy konszenzussal elfogadott álláspontot találjunk, ahhoz tovább kell tárgyalni. Mi azt gondoljuk, hogy lehetne is megállapodást találni, csak nem kellene összekötni olyan dolgokkal, amelyeknek nincs közük egymáshoz. Hiszen látszik, hogy a gazdasági jellegű kérdésekben akár közös álláspontra tudunk helyezkedni, hiszen a júliusi csúcson is sikerült megállapodást elérni. Sajnáljuk, hogy a német elnökség alatt az Európai Parlament részvételével létrehozott megállapodás nincs összhangban a júliusi európai tanácsi döntéssel. Szeretnénk leszögezni, hogy elkötelezet hívei vagyunk a jogállamiságnak.”

Ezután emlékeztetett rá, hogy több magyar vezető politikus is elkötelezetten harcolt anno Magyarország szabadságáért és demokráciájáért, így „Ezeket a vezetőket beállítani olyannak, mint akik ne lennének elkötelezettek a jogállamiságért, bőven túl van a hitelesség határán.”

Leszögezte: „Képmutató a vita azok részéről, azok beszélnek a jogállamiság fontosságáról, akik el akarnak venni egy olyan jogot, ami nekünk az európai szerződés által biztosított. Maguk akarnak elfogadtatni többségi szavazással olyan döntést, amiről az európai szerződések világosan kimondják, hogy csak egyhangúan, minden tagállam hozzájárulásával lehet. Előrevetítette, hogy

ezek a jogállamisági kérdések oda fognak leegyszerűsödni, hogy kik engednek be migránsokat és kik nem.

Szerinte ez ma be is bizonyosodott, mert a nemzetközi fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos dokumentumokban szinte teljes mértékben visszaköszön az ENSZ migrációs paktuma. Emlékeztetett rá, hogy 79 afrikai és dél-amerikai tagállammal lezárultak a fejlesztési tárgyalásai az EU-nak és szerinte az EU olyan kereteket szorgalmaz, amelyek majd lehetővé teszik a migrációs beáramlást az EU-ba. Szerinte

világos, hogy aki majd ehhez nem fogja tartani magát, azokra majd szépen ráhúzzák a nem jogállamiság vádját és akkor majd szépen meg lehet állítani az európai forrásokat.

Ahogy Orbán Viktor is jelezte már múlt pénteken a fenti érvelést, úgy most Szijjártó is használta és azt is leszögezte a kormányfőhöz hasonlóan, hogy „átlátunk a szitán: a jogállamiságot a migránsok befogadásával azonosítják”. Ezért leszögezte: „természetesen kitartunk álláspontunk mellett, és ahogy reggel a lengyel kollégájával megbeszélték: „ismételten megerősítettük azt a szövetséget, ami köztünk létrejött”.

Szerinte meg lehetne állapodni erről a jogállamisági és EU-pénzes kérdésről, de ahhoz tárgyalni kellene a továbbiakban is.

Címlapkép forrása: MTI/AP/AFP/John Thys. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Zbiegniew Rau lengyel külügyminiszter az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozásán Brüsszelben 2020. december 7-én.