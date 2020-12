Bréking: feladta a vétót Magyarország és Lengyelország!

Elfogadta a magyar és a lengyel kormány a német soros elnökség javaslatát a költségvetési vétóvita rendezésére és most a javaslat arra vár, hogy többek között Mark Rutte holland miniszterelnök is elfogadja a kialkudott kereteket - jelezte egy lengyel kormányzati forrás a Reuters-nek.

Előzetesen megállapodtunk, de van némi nyomás, mert az a cél, hogy a végleges keretekkel is végezzünk az EU-csúcsig

– jelezte egy névtelenséget kérő kormányzati forrás.

Mivel délelőtt Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy egy olyan megoldáson dolgoznak, ami a magyar és lengyel vétó elhárítását célozza azzal együtt, hogy a jogállamisági mechanizmushoz sem nyúlnak hozzá, így a lengyel kormányforrás áttételesen azt mondta, hogy a két ország elállt a vétófenyegetésétől.

Ez megerősíti azokat a mai híreket, hogy lényegében egyre biztosabb a megállapodás, részben lengyel belpolitikai kényszerből, igaz a megállapodás pontos tartalma még nem ismert. Az nagyon valószínű, hogy a változatlan szövegű jogállamisági mechanizmushoz kiadnak majd egy részletes magyarázatot, hogy milyen helyzetekre való és milyenekre nem, illetve magát a mechanizmust is meg lehet támadni az Európai Bíróságon. Az is elképzelhető, hogy amíg a Bíróság ki nem mondja azt, hogy a mechanizmus összhangban van az uniós alapszerződéssel, addig nem is fogják alkalmazni, így a szankciók kivethetőségétől még évekre lehetünk.

