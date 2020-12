Mire utalhatott Orbán Viktor a vétóügyi győzelem kapcsán?

Legalább három interjút adott kedd este varsói útja során Orbán Viktor kormányfő és az általa, illetve a lengyel kormányszóvivő, valamint a német Európa-ügyi miniszter által elmondottak összességében afelé mutatnak, hogy a jogállamiságinak nevezetett mechanizmus fókusza, alkalmazási területe szűkülhet. Ez azt jelentené, hogy elképzelhető: a mechanizmus az eddiginél jobban artikulált módon csak az EU-s költségvetéssel összefüggő jogállamisági feltételekre lenne érvényes, így bár tartalmilag és a hatályba lépését illetően nem változna a jogállamisági rendelet, de - akár egy külön deklarációval - egyértelművé válhat, hogy például migrációs és gender kérdésekben nem indulhat el EU-pénzes szankció. Emiatt pedig ahogy Orbán Viktor forgalmazott: „centiméterekre” lehetünk attól, hogy elháruljon a magyar és lengyel kormány által a 2021-2027-es költségvetéssel és a helyreállítási alappal kapcsolatos vétó.

Kulcsfontosságú tanácskozások zajlottak kedden

Orbán Viktor kedden délután ismét Varsóba repült egyeztetni a jogállamisági mechanizmus miatt kilátásba helyezett vétó kérdését Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. Ahogy a híradásokból és képekből is kiderült: az eddigiektől eltérően ezen a stratégiai megbeszélésen jelen volt Jaroslaw Kaczynski is, aki a lengyel kormánypárt (Jog és Igazságosság) elnöke és egyben miniszter-elnökhelyettes is.

Emellett a találkozókról elsőként hírt adó 300polityka.pl szerint az egyeztetés szünetében meghívták a lengyel kormánykoalíciós partnerek pártvezetőit is. Így csatlakozott a tárgyalásokhoz a múlt héten a vétófeladás ügyében mondottak miatt nagy vihart kavart Jaroslaw Gowin is (aki egy kisebb lengyel kormánypárt, az Egyetértés vezetőjeként tölti be a kormányfő-helyettesi posztot és a vétót ellenzi), továbbá Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter is, aki a szélsőjobboldalinak nevezetett Egységes Lengyelország pártvezetője és aki erőteljesen támogatja a vétót.

Ebből a személyi körből, illetve abból a német „ultimátumból”, hogy keddig adjanak világos jelet a vétóra készülő kormányok, hogy azt tényleg fenn akarják-e tartani, már érzékelhető volt, hogy

most tényleg egy fontos megállapodás küszöbéhez ért a két ország.

Közben az Általános Ügyek Tanácsán és utána a sajtótájékoztatón Michael Roth német Európa-ügyi miniszter világossá tette, hogy melyek a német ajánlat végső keretei (nem lehet megváltoztatni a mechanizmus tartalmát, és annak hatályba lépését sem, továbbá nem lehet leválasztani a két költségvetési rendeletről sem, ezzel együtt nem is akarja kihagyni a két országot a német elnökség a helyreállítási alap terveiből).

Az Európai Bizottság pedig tegnap azt is jelezte, hogy Magyarország legalább nettó 4 milliárd, Lengyelország 64 milliárd eurót bukhat csupán azon, ha kimarad a helyreállítási alapból.

Meglepően optimista nyilatkozatokat tett Orbán Viktor és a lengyel kormányszóvivő is

A patthelyzetbe jutó vétóvita, a Roth által elmondott feszítő keretek és a gyors megegyezési kényszer mellett meglepően optimistán nyilatkozott Orbán Viktor kormányfő a keddi tárgyalásai után, hiszen

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjújában többek között azt mondta, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak jó esélye van a győzelemre az európai uniós költségvetési vitában, a közösségi források kifizetéséhez fűzött jogállamisági feltételrendszer ügyében, ha a következő napokban jó irányba haladnak tovább a dolgok. Szavai szerint közelebb vannak most a különböző országok álláspontjai, mint akárcsak néhány napja. Hangsúlyozta, hogy azokat a jogállamisági kérdéseket, amelyeknek nincsen semmi közük a pénzügyi kérdésekhez, külön kell választani a költségvetési ügyektől. Nem lenne ugyanis kívánatos egy olyan helyzet, amelyben pénzügyi szankciókat lehetne kiszabni például azért, mert valamelyik tagállam nem követi az európai irányvonalat gender- vagy migrációs ügyekben. A TVP csatornának adott interjúban azt mondta, hogy „eléggé ígéretesek” a német soros elnökségtől érkező jelzések és kijelentette: „Úgy gondolom, hogy közel vagyunk a megállapodáshoz, ami győzelem és jó kimenetelt jelent Lengyelországnak és Magyarországnak is, és nagyon jó lehet az Európai Uniónak is”. Szavai szerint ezt a jó kimenetelt „mindenképpen el fogjuk érni” és megerősítette, hogy 100%-osan együttműködik a két ország a vétóvitában. Jelezte azt is, hogy a nemzeti szuverenitásról szól a vita, nem pénzről és szét kell választani a pénzügyi kérdéseket a jogállamisági kérdésektől. Úgy fogalmazott: „Különböző forgatókönyvek lehetségesek, de olyan közel vagyunk a megállapodás megkötéséhez, hogy a héten ennek megvalósítására nagyon jó az esély". Az Interia.pl nevű portálnak adott interjúban szintén megerősítette, hogy lehetségesnek látja a most csütörtök-pénteki EU-csúcson a költségvetési megállapodást, „jó esély van most lezárni” a vitákat. Azt is érzékeltette, hogy ez akkor lehetséges, ha leválasztják a jogállamiságinak nevezett mechanizmusról a gender- és migrációs kérdéseket és csak tisztán az EU-s költségvetés pénzügyi érdekvédelemére fókuszálnak. Az interjúban többször is utalt rá, hogy Lengyelországban nem annyira érzékelhető a migrációs nyomás, de Magyarországon ez nagy probléma az ország délebbi fekvése miatt és azért, mert a magyar társadalom nem egy nyílt társadalom és nem is szeretne migránsokat befogadni.

A kedd délután/esti tárgyalások után Piotr Müller lengyel kormányszóvivő is beszélt egy sajtótájékoztatón és a Reuters tudósítása szerint gyakorlatilag azt mondta, hogy a két kormányfő azt akarja, hogy az EU-s költségvetéshez kötődő mechanizmusnak csak a pénzügyi érdekvédelemre, a pénzek helyes elköltésére kell fókuszálnia és ekkor összejöhet a megállapodás.

Azt akarjuk, hogy az uniós költségvetési kritériumok csak az uniós költségvetéshez kapcsolódjanak, ami azt jelenti, hogy a költségvetési források esetleges visszatartásával járó kritériumokat szigorúan csak a költségvetés végrehajtására kell korlátozni, ideértve a helytelen pénzköltési és forrásmenedzselési kérdéseket.

Ezek után azt mondta, hogy összességében a két kormányfő látja az esélyt a megegyezésre és inkább optimisták a most csütörtök-pénteki EU-csúcs kilátásait illetően, hogy összejöhet a megállapodás.

Mi lehet az egyezség tartalma?

Amint a november 5-én megszületett uniós intézményközi alku alapján november 6-én megírtuk a 21 oldalas rendelettervezet alapján: a jogállamisági mechanizmus összességében szigorúra sikeredett a két ország szemszögéből amiatt, mert az egyik feltételbe, ami alapján EU-pénzes szankció indítható, nagyon sok minden belelátható, igencsak tágra nyitja az értelmezés keretét és az egyik legfőbb baja éppen ezzel van a magyar és lengyel kormánynak.

Éppen ezért a fentiek arra utalnak, hogy

ezt a tág értelmezési keretet fogják majd valamilyen megoldással leszűkíteni úgy, hogy abból világos legyen: például migrációs és gender kérdéseknél ne lehessen alkalmazni az EU-pénzes szankciót, mert ezt szuverenitási kérdésként értelmezi a két ország.

Amint november elején rámutattunk: a jogállamisági rendelettervezet nagyon sok konkrét olyan esetet, irányt megnevez (pl. adócsalás, adókijátszás, korrupció, összeférhetetlenség, nem kellően együttműködő, vagy a törvényi kereteket szelektíven, visszaélésszerűen alkalmazó hatóságok, az igazságszolgáltatás függetlensége csorbulásának veszélye, például a visszatartott anyagi és humánerőforrások miatt!), amelyek már alapot adhatnak az EU-pénzekre vonatkoztatva a szankciókra. Arra is rámutattunk azonban, hogy egy szankciós eljárás elindításához az Európai Bizottságnak előbb objektíven bizonyítania kellene, hogy hol miért sérül jogállamisági okok miatt az uniós költségvetés, az EU pénzügyi érdeke, azaz csak az EU-s költségvetéssel kellően közvetlen okok miatt indítható eljárás és jeleztük, hogy ez az egész mechanizmus alkalmazhatóságának egyik gyenge pontja.

Ezt figyelembe véve is lényegesnek tartjuk azonban, hogy hét (plusz egy kiegészítő) konkrét pont van a feltételrendszerben, hogy mikor, milyen esetekben indulhatna az EU-s költségvetés védelme érdekében eljárás egy tagállam ellen. Ebben benne van például a minden szempontból független és hatékony igazságszolgáltatási és bűnüldözési rendszer elvárása, az adócsalások hatékony felderítése, a helytelenül kifizetett EU-s pénzek hatékony visszakövetelésének kötelezettsége, és az EU Csalás Elleni Hivatalával, a hírhedt OLAF-fal való hatékony együttműködés is.

Amint fentebb jeleztük, ütolsó pontként egy homályos feltétel is benne van, ami igen tágra nyitja az értelmezési keretet:

a tagállami hatóságok minden olyan egyéb helyzete, vagy magatartása, ami az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodása vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából releváns.

Amint rámutattunk: ez az utolsó pont átvezet arra, hogy maga a rendelettervezet milyen szellemiséggel született és konkrétan benne is van a második oldalon, hogy az uniós alapszerződés második cikkében már rögzített jogokra, keretekre (emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása, pluralizmus, megkülönböztetésmentesség, tolerancia, igazságosság, szolidaritás, nők és férfiak közötti egyenlőség) tekintettel kell nézni a jogállamiság sérülését, vagy annak az EU-s pénzek szemszögéből kellően konkrét kockázatát.

Ezek a civil szervezetekkel, kisebbségekkel, hátrányos helyzetűekkel szembeni ügyektől kezdve akár a médiasokszínűség és szabad média kérdéséig is elvezethetnek. Utóbbit, mint a most elfogadott jogállamisági feltételrendszer egyik fontos következményét az Európai Néppárt hivatalos promóciós videójában Manfred Weber frakcióvezető is külön kiemelte.

ÍGY TEHÁT A MÁR MINDEN TAGÁLLAM ÁLTAL A BELÉPÉSKOR ELFOGADOTT UNIÓS ALAPSZERZŐDÉSRE MUTOGATVA IGYEKEZETT KIVÉDENI EZ AZ ÚJ RENDELET AZOKAT A MAGYAR ÉS LENGYEL ÉRVEKET, HOGY BÚJTATOTTAN, A HÁTSÓ AJTÓN KERESZTÜL HOZTAK MOST LÉTRE EGY ÚJ JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELRENDSZERT, AMIRE NINCS SENKINEK FELHATALMAZÁSA.

A szöveg egyébként emlékeztet is rá, hogy a most nyáron megkötött állam- és kormányfői alkuból levezetve hozzák létre most ezt a jogállamisági feltételrendszert, ami kiegészítő jellegű lesz az uniós eszköztárban és azokra az esetekre szolgál, amikor az uniós intézmények nem tudnak kellő hatékonysággal fellépni egy-egy vitatott ügyben az uniós költségvetés védelme érdekében (pl. későn, hosszas alkudozással tudnak reagálni egy pénzügyügyi felfüggesztéses, korrekciós ügyben még akkor is, ha az adott projekteknél bizonyítani tudják a jogsértéseket, vagy a 7-es cikk szerinti eljárásban is évek óta korlátotokba ütköznek, nincs döntés az ügyekben a Tanácsban).

Azt is tartalmazza a szöveg, hogy az Európai Bizottság által minap elindított éves jogállamisági jelentés tartalma is alapot szolgáltathat a jogállamisági eljárás megindítására, márpedig tudjuk, hogy ez a minapi anyag fokozottan kritikus volt Magyarországgal és Lengyelországgal szemben.

Külön érdekes, hogy szeptemberben még azt ígérte a Bizottság, hogy ez nem szolgál majd alapul az EU pénzes szankciós eljárásra, de azóta az EP (és a Bizottság) kiharcolta, a német elnökség pedig megengedte, hogy mégis. Többek között ezt rótták fel a magyar kormány illetékesei az elmúlt napokbeli nyilatkozataikban is, hogy a németek „asszisztálásával”, az Európai Parlament követelésére lett végül ilyen szigorú a mechanizmus, mint amilyen.

Összességében tehát valószínű, hogy a mechanizmus homályos, tág értelmezésre lehetőséget adó jellegét szűkítik le valamilyen megoldással a most készülő megállapodásban.

Ez lehet akár egy garanciavállalás is az Európai Bizottság részéről (bár annak jogi relevanciája egy későbbi esetleges perben megkérdőjelezhető), és/vagy egy állam- és kormányfői egyhangú nyilatkozat is, amely deklarálja, hogy a mechanizmus nem ilyen kérdések retorziójára való. Ezzel együtt azonban ahogy azt a német miniszter is rögzítette: maga a mechanizmus tartalma és hatályba léptetése nem késhet, így tehát végülis 2021-től az EU-s pénzek magyarországi felhasználásánál is szigorúbb feltételek jöhetnek.

A fentebb vázolt potenciális megállapodást azért még nem lehet biztosra venni, mert szerda reggel a lengyel külügyminiszter már újra arról beszélt, hogy ha a most csütörtök-pénteki EU-csúcson nem sikerül elérni azt, amit a magyar és lengyel kormány szeretne, akkor egy újabb EU-csúcsra lehet szükség még szilveszterig. Orbán Viktor pedig a tegnap esti harmadik interjúban azt is jelezte, hogy ha nem sikerül megállapodni, akkor a bizonytalan jövőbe is elcsúszhatnak az egyeztetések.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j), Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő (k) és a lengyel kormánypárt elnöke, Jaroslaw Kaczynski (b) találkozója Varsóban 2020. december 8-án.