Megszületett a 2030-as uniós klímacél alkuja is az EU-csúcson!

Péntek reggel röviddel fél 9 előtt közölte az Európai Tanács elnökének szóvivője, hogy megszületett az uniós csúcson a 2030-as klímacéllal kapcsolatos megállapodás is. Ez a tegnap esti jogállamiságos-költségvetéses alku mellett egy szintén igen fontos, nagy jelentőségű megállapodás, ami növeli a német soros elnökség időszakának sikereit is.

Egyelőre a 2030-as klímacéllal kapcsolatban most megszületett alku részletei nem ismertek, de azt lehet tudni, hogy az volt a cél: 40%-ról 55%-ra emeljék meg azt a megcélzott értéket, amennyivel csökkenteni kell az 1990-es bázishoz képest a károsanyag-kibocsátást az EU egészében. A vita inkább arról ment, hogy mivel egyes tagállamok a cél jelentős részét már eddig is teljesítették, míg mások nem, így minden tagállamnak egységesen kell-e 55%-os csökkentést vállalni, vagy az EU átlagában kell annak megfelelni. Magyarország kibocsátása például a rendszerváltás utáni szocialista nagyipar összeomlásával tartósan alacsonyabb szintre került és a bázishoz képest még most is kb. 33%-kal kisebb a kibocsátása, míg az ekkora gazdasági megrázkódtatásokat át nem élő Ausztria, vagy Spanyolország kibocsátása még most is jelentősen magasabb az 1990-es bázisnál, így tehát markáns ipari-technológiai átalakítást, költségvetési költekezést és vele járó esetleges versenyképességi nehézségeket kellene bevállalnia ahhoz, hogy 2030-as a célt teljesíteni tudja. Az is a vita tárgya volt, hogy a 2030-as cél elérése érdekében milyen technológiákat lehet használni, illetve a hivatalos számításokhoz figyelembe venni (pl. gázerőműveket és itthon a paksi atomerőműves kapacitásfenntartást bele lehet-e venni), azaz a technológiai semlegesség, mint az energetikai szuverenitás egyik síkja, megengedett-e az egyes tagállamokban.

A 2030-as cél megemelése azért vált szükségessé, hogy az EU a 2050-re megcélzott, az Európai Zöld Megállapodásban már vállalt teljes klímasemlegességet biztosan el tudja érni, enélkül az időközi célemelés nélkül ugyanis kételyek merültek volna fel. A 2021-2027-es költségvetésben (37%-os forrásallokáció a klímacélokra), és a helyreállítási alapban (40%-os forrásallokáció a klímacélokra) ráadásul most igen jelentős, együtt több százmilliárd eurónyi források állnak majd rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a megemelt célt tagállami szinten és így az EU egészében is közelíteni lehessen, illetve 2030-as majd el lehessen érni.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: DARIO PIGNATELLI, Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2020. december 11-12-i csúcstalálkozó első napjáról.