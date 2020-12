Rábólintott az EP: megszakítás nélkül folytatódhatnak az uniós agrárkifizetések 2022 végéig

Elfogadták a képviselők az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén azt a csomagot, amely zökkenőmentes váltást garantál a jelenlegiről a következő uniós agrárpoltikára és egyúttal 8 milliárd euró agrártámogatásról is döntöttek.

Az EP közleménye szerint a témában ma megszületett döntéseknek az alábbi főbb eredményei várhatók

az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások megszakítás nélkül folytatódnak

a gazdálkodók, élelmiszertermelők és vidéki kezdvezményezettek uniós helyreállítási támogatáshoz jutnak

az átmenet két évig tart, ezalatt a helyreállítási források teljes egészét kiosztják.

A döntés bővebb kifejtése

A szerdán 653 szavazattal, 19 ellenszavazat és 22 tartózkodás mellett elfogadott új uniós törvény 2022 végéig hosszabbítja meg a jelenleg is futó közös mezőgazdasági politika szabályait. Így megszakítás nélkül folytatódhatnak a gazdálkodóknak és a vidékfejlesztési kedvezményezetteknek járó kifizetések.

A tagállamok a képviselők döntésének köszönhetően megkönnyíthetik a kedvezőtlen időjárás, növény- és állatbetegségek vagy kártevő fertőzés okozta súlyos bevételkieséssel szembenéző gazdálkodók támogatását. A Parlament olyan intézkedésekhez ragaszkodott, amelyek nagyobb mozgásteret adnak a tagállamoknak a gazdálkodók támogatásában, különösen a koronavírus-válsággal kapcsolatban.

A képviselők emellett meghosszabbították az éghajlatváltozási és környezeti szempontból kedvező, vagy biogazdálkodásra fókuszáló, többéves vidékfejlesztési projektek időtartamát, amelyek így három évnél hosszabb ideig is tarthatnak. Emellett az állatjóléti projekteket is felvették ebbe a csomagba.

Gyorsabban a gazdálkodókhoz jut a nyolc milliárd eurós segély

A Parlament és a Tanács között született, és most hivatalosan is elfogadott megállapodásnak azok a szabályok is részét képezték, amelyek meghatározzák, hogy a gazdálkodók, élelmiszergyártók és vidéki régiók hogyan használhatják fel a koronavírus-járvány miatti támogatásként a következő két évben rendelkezésre álló nyolc milliárd eurót. A forrás mintegy 30 százaléka 2021-ben, a többi 70 százalék pedig 2022-ben válik elérhetővé.

A képviselők elérték, hogy a helyreállítási támogatás legalább 37 százaléka a biogazdálkodást művelőknek, az éghajlatváltozási és környezetvédelmi projektekre és állatjólétre jusson. Az alap legalább 55 százalékából a gazdálkodásokat ellenállóbbá, fenntarthatóbbá, és a digitális kornak megfelelővé alakító befektetéseket és a fiatal gazdálkodók által indított gazdálkodásokat kell finanszírozni.

Az uniós helyreállítási csomaggal kapcsolatban létrejött megállapodásról itt olvashatók további részletek (angolul).

A következő lépés és a háttér

A képviselők és a tagállamok által elfogadott, és most a Parlament által támogatott szöveget a hatályba lépése előtt még a Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia.

A rendelettervezet a második azon két javaslat közül, amellyel a Bizottság zökkenőmentes átmenetet biztosít a 2022. utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitika felé. Az átmenetre vonatkozó szabályok első csomagját 2019 decemberében fogadta el a Parlament.

A 2022. utáni időszak uniós agrárpolitikájának reformjáról szóló, a Tanács és a Parlament közötti tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Címlapkép forrása: Getty Images