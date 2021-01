Napelemes pályázatot adtál be ősszel? – Fontos változásokat jelentettek be több ezer embernek

Utólag lényeges pontokon módosult az az uniós lakossági energiahatékonysági (praktikusan napelemes, szigeteléses, ablakcserés) pályázat, amelyet tavaly november elején függesztettek fel keretkimerülés miatt és az utolsó napokban nagy pályázati rohamot generált. Így a ma bejelentett változások akár több ezres pályázói kört is érinthetnek.

Szerdán délután jelent meg a hivatalos uniós pályázati oldalon az a közlemény, miszerint január 8-i hatállyal több ponton módosulni fog a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációja. Az alábbi fontosabb módosításokat külön ki is emelték.

Eljárási Rend főbb módosításai:

Biztosításokra vonatkozó általános rendelkezések módosítása – pl. építési telekre vonatkozó rendelkezés kifejtése

Adóstársak KHR-ben végzett ellenőrzésére vonatkozó rendelkezés pontosítása

Természetes személy kölcsönigénylők számára lehetőség biztosítása a kölcsönkérelem online módon történő benyújtására az https://online.mfb.huoldalon keresztül a teljes kölcsönösszeg erejéig

1. sz. Függelék hatálya és rendelkezései módosításra kerültek

Termékleírás főbb változásai:

Adóstársak KHR-ben végzett ellenőrzésére vonatkozó rendelkezés pontosítása

Természetes személy kölcsönigénylők számára lehetőség biztosítása a kölcsönkérelem online módon történő benyújtására az https://online.mfb.huoldalon keresztül a teljes kölcsönösszeg erejéig

Előbbiek mellett a Segédletek" alatt elérhető „Adatkezelési tájékoztató” elnevezésű dokumentum módosításra került.

A fentiekkel párhuzamosan ma módosult ennek a pályázatnak a közép-magyarországi régióra érvényes kiírása is, azaz a VEKOP-5.2.1-17, de mivel ott a pályázatot már bő egy éve felfüggesztették, így az előrehaladottabb ügyintézés miatt ezek a módosítások valószínűleg sokkal kevesebb embert érintenek ténylegesen, mint a GINOP-os változások. Utóbbi pályázatnál ugyanis sokakat meglepve november 2-án érkezett a hír, hogy 3 nap múlva keretkimerülés miatt ideiglenesen szüneteltetik (praktikusan lezárják) a pályázatot, hiszen a 76 milliárdos keretet már túligényelték.

Ez a jelzés tudomásunk szerint az utolsó napokban ráerősített a forrásokért folytatott utolsó rohamra, így jócskán túlfuthatott az összesített igénylések volumene a kereten.

Aztán november 6-án ki is adott egy olyan közleményt a program lebonyolítását végző MFB, hogy milyen eredményekhez járult hozzá addig a pályázat, ami áttekintő jellege miatt szintén a pályázat végleges lezárására utalt.

Egyelőre nem tudni, hogy minden benyújtott és jogosult pályázó megkapja-e az igényelt forrást a 76 milliárdos kereten felül is, vagy a keretre való ráemelés mellett is lesznek, akiket elutasítanak. Az ezt firtató közelmúltbeli kérdéseinkre az illetékes tárcától (PM) még nem kaptunk választ. A közelgő támogatói döntésre utal azonban az, hogy most utólag lazítottak a feltételeken, feltehetően azzal is összefüggésben, hogy a rendszerbe beérkezett igényeket látva minél többen forráshoz juthassanak.

