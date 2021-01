Kinyílik az ajtó? - Befolyásos francia és német vezetők is felülvizsgálnák az EU szigorú deficit- és adósságszabályait

Az uniós helyreállítási alap minél egyszerűbb és minél hamarabbi elindítását szorgalmazta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter a Financial Times -nak adott, szerdán megjelent interjúban. Ezzel együtt újra szorgalmazta azt is, hogy a valósághoz kell igazítani az uniós stabilitási és növekedési egyezmény 3%-os deficitre és 60%-os adósságrátára vonatkozó szabályait. A cikk fő érdekessége, hogy ezúttal a híresen fiskális konzervatív, az egyezmény szigorú szabályainak betartását mindig is követelő volt német pénzügyminiszter is megengedőbben nyilatkozott az esetleges felülvizsgálatról.

Bruno Le Maire szerint fel kell gyorsítani a tavaly eldöntött bő 800 milliárd eurós keretösszegű uniós helyreállítási alap (NextGenerationEU) kifizetéseit, mert nagy szüksége van a pénzre a tagállamoknak és egyszerű szabályok szerint kell működtetni. Jelenleg az a szabály, hogy április végéig kell benyújtania a tagállamoknak a nemzeti reformterveiket is és ezek brüsszeli értékelése után az Európai Bizottság az első részletek kiutalását az év második felében teszi meg. A francia tárcavezető jelzése szerint a mintegy 100 milliárd eurós francia helyreállítási keretösszeg felét szeretnék év végéig lekötni a különböző célokra.

Érdemes megjegyezni, hogy éppen a helyreállítási alap forráselosztási vitái vezettek Olaszországban tegnapra Guiseppe Conte kormányfő lemondásához, mert a kisebbik koalíciós partnere megvonta támogatását a kormánytól azt látva, hogy a 200 milliárd eurós olasz helyreállítási terv végrehajtásában Conte legszűkebb környezete vett volna részt parlamenti ellenőrzés nélkül. Emellett az is lényeges volt, hogy az első reformtervek nem voltak túl meggyőzőek arra, hogy valóban tudnának érdemben segíteni az olasz adósságpálya fenntarthatóságában azáltal, hogy szerkezeti reformokon keresztül megemelik az olasz gazdaság növekedési képességét.

Németországban pedig a Bizottság inkább nyugdíjrendszeri átalakításokat, mint valódi, a potenciális növekedést emelni képes digitális reformokat próbál elvárni a kormánytól, és ezek miatt minapi elemzésében az Eurointelligence szakértő kijelentették: a helyreállítási alap is a Juncker-tervhez hasonlóan egy elvesztegetett lehetőség lesz, mivel valószínűleg a tagállami kormányok olyan fejlesztési terveket csomagolnak be az alap pénzeinek lehívásába, amelyeket egyébként is terveztek megvalósítani. Így cserébe a költségvetés felszabaduló forrásaiból osztogatni tudnak és adókat tudnak csökkenteni, azaz összességében egy költségvetési élénkítő programként kell felfogni az egész helyreállítási alapot, nem pedig egy soha vissza nem térő alkalmat a szerkezeti reformokat megfinanszírozó beruházási programként. Szerintük

az északi tagállamok érthetően úgy fogják elkönyveli a helyreállítási alapot, mint kidobott pénzt és elszalasztott lehetőséget.

Az interjúban Le Maire újra szorgalmazta azt is, hogy a valósághoz kell igazítani az uniós stabilitási és növekedési egyezmény 3%-os deficitre és 60%-os adósságrátára vonatkozó szabályait, amikor majd újra alkalmazzák őket (most a pandémia miatt határozatlan időre fel vannak függesztve a szabályok, azaz nyugodtan lehet 3% feletti deficittel is működni).

A pénzügyminiszter rámutatott, hogy a valóság három ténnyel jól megragadható:

Soha nem voltak még olyan eladósodottak a tagállamok, mint most (a francia GDP-arányos adósságráta tavaly a válság hatására 20%-ponttal 120%-ra ugrott, azaz a 60%-os szint duplájára, itthon 63% körülről 81% körülre). Soha nem voltak még olyan alacsonyak a finanszírozási költségek, mint most (10 éves kötvényből mínusz 0,33%-os, 50 évesből plusz 0,59%-on tudott forrást bevonni a francia állam, itthon 2,2% körül mozog jelenleg a 10 éves hozam, nem messze a történelmi mélyponttól). Sosem volt még olyan nagy beruházási szükséglet a kontinensen, mint most a pandémiából való kilábalás útján.

Amint a bevezetőben jeleztük: a cikk egyik fő érdekessége az, hogy ezúttal a híresen fiskális konzervatív, az egyezmény szigorú szabályainak betartását mindig is követelő volt német pénzügyminiszter is megengedőbben nyilatkozott az esetleges felülvizsgálatról. Wolfgang Schäuble jelenleg a Bundestag elnöke szimpátiáját fejezte ki a lapnak azzal kapcsolatban, akik a stabilitási és növekedési egyezmény reformját szorgalmazzák még azt megelőzően, hogy a szabályokat újra alkalmazni kell.

A járvány után egy csomó dolog teljesen meg fog változni ahhoz képest, ahogy a járvány előtt volt

– fogalmazott.

Ennél többet azonban nem mondott a témában, mindenesetre lényeges jel, hogy a költségvetési fegyelem betartatásáról híres volt tárcavezető is látja a szükségét annak, hogy máshogy álljanak az eddigi szabályokhoz, illetve változtassák meg azokat.

Schäuble azonban azt is mondta: nem támogatja azokat a felvetéseket, hogy a helyreállítási alap forrásfelhasználását és magukat a reformterveket lazábban felügyeljék. Szerinte túl sok időt és energiát szánt az EU arra, hogy meghatározza az alap méretét, de nem szánt kellő időt arra, hogy végiggondolja a forrásfelhasználás módjait.

A magyar helyreállítási alapról egyelőre annyi tudható, hogy mintegy 6 milliárd eurónyi támogatásból és 10 milliárd eurónyi hitelből lehet felépíteni a terveket, és az alap legnagyobb részét lekötő ún. helyreállítási és rezíliencia eszközre mintegy 5760 milliárd forintot tervez felhasználni a kormány 9 cél mentén. Ezek azonban még a december eleji tervek, ahhoz képest a folyamatos tervezés miatt valószínűleg már jóval részletesebb és konkrétabb elképzelések vannak

Címlapkép forrása: Matthieu Rondel/Bloomberg via Getty Images