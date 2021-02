Csak 25 milliárdos EU-s fejlesztési keretet szán a kormány Budapestnek a következő 7 évre

A 2021-2027-es időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) legalább a 6%-át fenntartható városfejlesztési célokra kell fordítani és egy minap körbeküldött anyag alapján ebből csak mintegy 25 milliárd forint juthat Budapestnek és ennek is a 80%-át kiemelt állami projektként költenék el, azaz előre eldöntött nyertesekről lenne szó – rajzolódik ki a 444.hu birtokába jutott anyagból. Emellett persze jutna még jelentős EU-s pénz budapesti közlekedésfejlesztési projektekre is, de azok konkrét célját és tartalmát nyilván a kormány döntené el.

A közelmúltban küldte el a Miniszterelnökség a 2021-2027-es időszak normál (tehát nem a helyreállítási alapos) forrásaiból táplálkozó településfejlesztési terveket az összes megyei önkormányzatnak és ennek egy példánya jutott el a lap szerkesztőségébe is. Az már régóta ismert keretszabály az új EU-s ciklusra, hogy az ERFA-ból legalább 6%-nyit fenntartható városfejlesztési célokra kell elkölteni, így érthető, hogy a becsléseink szerint 2020-as áron magyar állami önerővel együtt kb. 4235 milliárdos ERFA-keret 6%-át kitevő 254 milliárdos tétel egyes városokat érintő terveit elküldték a megyei önkormányzatoknak egyeztetésre. A 4235 milliárdos tétel az alábbi táblázat első sorában jelzett kohéziós politikai boríték egy részét fedi le.

A cikk azt is rögzíti a kiküldött anyag alapján, hogy a kormány azt tervezi: a budapesti ERFA-keret 80%-át kiemelt állami projektekre kell fordítani. Ezek olyan projektek, amelyeket előre nevesítenek a programban, tehát csak a kijelölt állami szervezet pályázhat az előre rögzített célra. A fennmaradó 20%-nyi részről ez szerepel az anyagban „a budapesti EFRA forrás 20%-a a budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalommal, pályázatos konstrukcióban történő felhasználása” és erre a tételre 5 milliárdos keret adódik.

Mindezt felszorozva arról van szó, hogy összesen 25 milliárdos keretet szán a kormány az ERFA-ból Budapestre és annak is 80%-át saját hatáskörben akarja elosztani, és csak a fennmaradó kis tételbe vonná be a budapesti önkormányzatokat.

Ezzel együtt szó sincs arról, hogy összesen csak 25 milliárd forintnyi EU-pénzt szánna a következő 7 évben Budapestre a kormány. Az anyagból ugyanis azok a már régóta ismert információk is kiderülnek, hogy szintén EU-s pénzből tervezik megvalósítani

a HÉV-ek felújítását (a Portfolio által a múlt héten szervezett 2040-es budapesti vasútfejlesztési konferencián erről részletesen beszéltek az illetékesek),

a földalatti felújítását,

a ráckevei (soroksári) Duna-ág rehabilitációját,

a csepeli közparkot a Déli Városkapu Projekttel összhangban és

a Népliget átfogó megújítását.

Egy január eleji sajtóinformáció szerint összesen 292 milliárd forintnyi EU-s pénzt szán a kormány az új uniós ciklusban fővárosi közlekedésfejlesztésre, olyanokra, amelyek csak „Budapest közigazgatási határán belül” valósíthatók meg. Külön nevesítették a HÉV, a metró és a földalatti szerelvényeinek, a fogaskerekű járműveinek cseréjét, a trolibuszbeszerzéseket, a kishajós közösségi közlekedés, a kerékpárutak fejlesztését.

A 444.hu most rámutat, hogy a fentiek közül csak a földalatti felújítása számít a budapesti városvezetés kompetenciájába és azt is jelzik, hogy tudomásuk szerint az utóbbi időben több, a fővárosi vezetés által tervezett közlekedési projektet is csendben elkaszált a kormány, vagy akadályozza a megvalósításukat politikai okok miatt.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba. A budai Vár épületei (b), a Duna a Lánchíddal és a Parlament (távolabb, j) a Gellért-hegyről látható panorámában.