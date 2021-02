Ma lesz a nagy döntés: útépítésre nem, földgázos projektekre mégis jöhet pénz az EU helyreállítási programjából

Bizonyos feltételek mellett az uniós helyreállítási alapból támogatni lehet majd olyan földgáz-projekteket, amelyek a tiszta energiára való átállást szolgálják – erősítették meg az EU-Monitor kérdésére EU-tisztviselők, miközben útépítésre alapesetben nem lehet majd pénzt szerezni ebből a csatornából. Ma, azaz kedden szavaz egyébként az Európai Parlament plenáris ülése a helyreállítási alap legnagyobb programjáról, a 672,5 milliárd eurós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről, amelynek felhasználására eddig 18 tagállam nyújtott be részletes beruházási és reformtervezetet, és eddig mindössze 6 tagállam ratifikálta a források felvételéhez szükséges uniós jogszabályt.

Ezen a héten plenáris ülést tart az EP és kedden vitatják meg a képviselők a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (RRF), illetve szavaznak is róla (az eredményeket szerdán reggel jelentik be). Az eszköz célja, hogy segítse az uniós országokat a Covid19 gazdasági és társadalmi következményeinek enyhítésében. A rendelkezésre álló 672,5 milliárd euró értékű támogatásokkal és kölcsönökkel ez a Következő Nemzedék EU (NextGeneration EU) helyreállítási csomagjának legnagyobb alapköve. A vitát itt lehet majd élőben követni.

Egy január 12-i EP-szakbizottsági döntés alapján várhatóan be kell vonni az RRF forrásainak elosztásába a regionális önkormányzatokat is, illetve korrupcióellenes intézkedéseket is kell hozni a pénzek folyósításához.

A magyar kormány múlt héten döntött és a Közlönyben meg is jelentett egy kormányhatározatot az itthoni RRF programról és annak 9 célterületéről, amelynek keretösszegét nagyjából 6000 milliárd forintosra tette Orbán Viktor kormányfő. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter megszólalása alapján annyi tudható, hogy egy nagy felsőoktatási-fejlesztési program indul belőle, amelynek keretösszeg több, mint 1500 milliárd forint lesz.

A mai fontos EP-esemény kapcsán hétfőn egy háttérbeszélgetést rendeztek Brüsszelben az RRF kapcsán, és valószínűleg ennek keretében kapta meg a Reuters azt a belső bizottsági anyagot, amely a magyar közbeszerzési rendszerben változtatásokat követelt, hogy az RRF-ből (és egyéb 2021-2027-es uniós forrásokból) a magyar kormány le tudja majd hívni a pénzt. Az eseményen az EU-Monitor is részt vett és a tudósításában több lényeges információt is közölt, így például:

Az EU-tagállamok kétharmada nyújtott be eddig minden, vagy majdnem minden részletre kiterjedő beruházási és reformtervezetet, hatan csak bizonyos elemeket, míg három ország még nem látja elérkezettnek az időt erre. A parlamenti jóváhagyás után még a Tanácsnak is meg kell erősítenie a rendeletet, mielőtt az valószínűleg még februárban hatályba léphet. Ezzel kezdetét veheti a koronaválság hatásait ellensúlyozni hivatott és az európai gazdaság növekedési pályára állítását szolgáló 750 milliárd euró összegű Új Generáció EU program végrehajtása.

A lap rámutat, hogy az első vissza nem térítendő támogatások folyósításáig azonban még sok a teendő, hiszen a kormányoknak először is legkésőbb április 30-ig be kell nyújtaniuk a számukra elkülönített keret felhasználására vonatkozó végleges beruházási és reformterveket, amelyek kiértékelésére és jóváhagyására két hónap áll a Bizottság rendelkezésére, mielőtt a Tanács minősített többséggel zöld jelzést adna a végrehajtásra.

Ahhoz azonban, hogy az Európai Bizottság költségvetési kötelezettségvállalást tehessen a tagállamok felé, valamennyi országnak ratifikálnia kell a saját forrásokról szóló tanácsi határozatot, amely megteremti a jogi alapot és pénzügyi mozgásteret a közös adósságkibocsátásra. Eddig mindössze hat tagállam ratifikálta a saját forrás rendeletet, és egyes hírek szerint Brüsszelben a folyamat elhúzódásától tartanak, ami késleltetheti a helyreállítási források lehívását.

Magyarországra nagyjából 16 milliárd euró jut (2018-as áron) a csomagból, 6,2 milliárd vissza nem térítendő támogatásként, míg körülbelül 9-10 milliárd kölcsön formájában. A magyar parlament tavaly az uniós költségvetési vita kapcsán egy előzetes állásfoglalást tett, miszerint nem járul hozzá a saját források megemeléséhez, ha Orbán Viktornak nem sikerül mind az öt pontot teljesítenie az állásfoglalásban (nem sikerült mindet), de ez valószínűleg nem lesz akadálya az itthoni parlamenti ratifikációnak, hiszen a tavaly decemberi vétóvita kapcsán a magyar kormány rövid távon elérte, amit akart. A határozatot feltehetően a magyar parlament a tavaszi ülésszaka alatt tárgyalja.

Az eddig benyújtott előzetes tagállami tervek többségében még egyensúlyba kell hozni a beruházásokat a reformokkal, és számos nemzeti program nem tartalmaz elég zöld beruházást, az alapesetben finanszírozásra nem javasolt útépítési projekteket annál inkább. Egyébként az utóbbiak esetében sem reménytelen a támogatás jóváhagyása, feltéve, hogy egy fenntartható mobilitási tervbe illeszkednek.

Egyébként az utóbbiak esetében sem reménytelen a támogatás jóváhagyása, feltéve, hogy egy fenntartható mobilitási tervbe illeszkednek. Különösen érdekes az összefoglaló szerint az az információ, miszerint miközben a szén- és lignit semmilyen formában nem lesz jogosult a támogatásokra, addig a földgázzal kapcsolatos projektek bizonyos feltételek mellett igen. Ilyennek számítanak azok a beruházások, amelyeknél a földgáz aligha mellőzhető a szénről a tiszta energiákra való átállás során. „Nem mondunk nemet a földgázra, ha az szükséges az átmenethez, és a projekt a megújuló energiák fejlesztését is magába foglalja” – jelezte egy magas rangú EU-tisztviselő a lapnak.

