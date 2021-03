Az EU százmillió eurókat adna néhány tagállamának: Magyarországra is jut belőle

Az Európai Bizottság mintegy 530 millió eurós kiegészítő pénzügyi támogatási csomagot terjesztett elő csütörtökön 17 európai uniós tagállam járványellenes vészhelyzeti intézkedéseinek segítésére.

Az összeg - ha a többi illetékes uniós szerv is jóváhagyja - az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA) érkezik Ausztriába, Belgiumba, Horvátországba, Csehországba, Magyarországra, Észtországba, Franciaországba, Németországba, Görögországba, Írországba, Olaszországba, Lettországba, Litvániába, Luxembourgba, Portugáliába, Romániába, illetve Spanyolországba a koronavírus-járvány elleni küzdelem támogatására. A bejelentés szerint Magyarország 39 723 926 euró értékben részesül a csomagból.

Három tagjelölt ország, Albánia, Montenegró és Szerbia is részesülné az uniós forrásokból.

A finanszírozás orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség terjedésének megelőzésére, nyomon követésére szánt állami kiadásokat segít fedezni.

A most előterjesztett csomag magában foglalja a Németországnak, Írországnak, Görögországnak, Spanyolországnak, Horvátországnak, Magyarországnak és Portugáliának ugyanezen célokra már korábban folyósított támogatásokat is összesen 132,7 millió euró értékben. A bizottság által javasolt pénzügyi hozzájárulást az Európai Parlamentnek és a tagállamok kormányait képviselő Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Címlapkép: Getty Images