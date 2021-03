Kiderült: ultimátumot kaphat Magyarország és Lengyelország bevédése miatt az Európai Bizottság elnöke

Ha nem véglegesíti június 1-ig az Európai Bizottság a jogállamisági mechanizmus végrehajtásával kapcsolatos saját szabályrendszerét, akkor az Európai Parlament beperli az Európai Bizottságot tétlenkedés miatt, azaz gyakorlatilag Magyarország és Lengyelország átmeneti „bevédése miatt” bajba kerülhet Ursula von der Leyen is – rajzolódik ki a német Der Spiegel által kedd este kiszivárogtatott dokumentum alapján. Ez kifejezetten fontos fejlemény, aminek az egyik mozgatórugója az, hogy az EP igyekszik rászorítani az Európai Bizottságot arra, hogy minél hamarabb kezdjen jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, hogy az időigényes eljárás - ami akár az EU-pénzek blokkolásához is elvezethet - még a jövő tavaszi magyarországi parlamenti választások előtt véget érjen.

Két tűz között - várható volt a konfliktus eszkalálódása

A tavaly év végi EU-csúcs kompromisszumos megoldása az lett, hogy a csőben lévő jogállamisági mechanizmusból jogszabály lesz 2021. január 1-től, de csak azután fogja alkalmazni azt a tagállamokkal szemben az Európai Bizottság, hogy a jogszabályról ítéletet mond az Európai Bíróság.

Ez már decemberben is kiverte a biztosítékot az Európai Parlamentben, hadüzenettel felérő lépést is tettek, így már akkor is megírtuk, hogy ezzel a megoldással két tűz közé került az Ursula von der Leyen-vezette Európai Bizottság. Ennek oka, hogy egyszerre két egymással szemben lévő elvárásnak kell megfelelnie:

Egyrészt annak a január 1-től hatályos és kötelezően alkalmazandó jogállamisági rendeletnek kell megfelelnie, ami EU-pénzes szankciók lehetőségét rögzíti azon tagállamok kormányaival szemben, amelyek olyan uniós alapértékek ellen vétenek, amelyek kellően közvetlenül összefüggnek az uniós költségvetés szabályszerű végrehajtásával. A rendelet minden tagállamban hatályos és a Bizottságnak máris alkalmaznia kellene, amihez ragaszkodik az EP.

jogállamisági rendeletnek kell megfelelnie, ami EU-pénzes szankciók lehetőségét rögzíti azon tagállamok kormányaival szemben, amelyek olyan uniós alapértékek ellen vétenek, amelyek kellően közvetlenül összefüggnek az uniós költségvetés szabályszerű végrehajtásával. A rendelet minden tagállamban hatályos és a Bizottságnak máris alkalmaznia kellene, amihez ragaszkodik az EP. Másrészt annak a 4 oldalas, jogi kötőerővel nem bíró, felpuhító anyagnak, amit a magyar és a lengyel kormány harcolt ki, és azt rögzíti, hogy a Bizottság csak a bírósági ítélet alapján véglegesítheti a rendelet alkalmazásához szükséges szabályrendszerét. Így tehát ez a kompromisszum időben kitolta a rendelet alkalmazhatóságát és közben kivette a képből a 2014-2020-as pénzek rendszerét.

Az időhúzás, a minél későbbi bírósági ítélet érdekében csak a március 15-i határidő előtti napokban, múlt csütörtökön nyújtotta be a magyar és a lengyel kormány a jogállamisági rendelet teljes, vagy részleges megsemmisítését célzó keresetét az Európai Bíróságra. A benyújtás éppen azon a napon történt, amikor plenáris vitát tartottak az Európai Parlamentben a jogállamisági mechanizmus témájáról. Amint az EU-Monitor rámutatott: a vitában a képviselők túlnyomó része keményen bírálta az Európai Bizottságot amiatt, hogy - véleményük szerint – szerződésbeli kötelezettségeinek elhanyagolásával (él a jogszabály, tehát máris fel kellene lépnie az alapján) késlekedik a gyakorlatban is alkalmazni a pénzek megvonására feljogosító mechanizmust.

Többen arra hívták fel a Bizottság figyelmét, hogy miközben Brüsszel kivár, és az állam- és kormányfők által a 4 oldalas papírban „megrendelt” végrehajtási útmutatások kidolgozásáról sincs egyelőre semmi hír, addig a magyar és lengyel oldalon úgymond napról-napra romlik a helyzet, ami pedig a gyors beavatkozást indokolná.

Megelégelte az időhúzást az EP

A jelek szerint ezt az időhúzást, a bizottsági végrehajtási útmutatások elkészítésével kapcsolatos kivárást, elégelte meg az Európai Parlament 4 legnagyobb frakciója. A Der Spiegel információi szerint ugyanis a jövő héten egy olyan parlamenti állásfoglalást akarnak megszavaztatni az EP-ben, miszerint ha június 1-ig nem véglegesíti a Bizottság a jogállamisági mechanizmus végrehajtási szabályait, akkor

beperelhetik a Bizottságot arra hivatkozva, hogy „nem teljesíti kötelezettségeit”.

A jogállamisági rendelet ugyanis él és az EP-képviselők szerint nem szabad figyelembe vennie a Bizottságnak a decemberi EU-csúcson született 4 oldalas kompromisszumos papírt, az nem bír kötőerővel. Így tehát az EP legnagyobb frakciói szerint igenis minél hamarabb fel kell lépnie a Bizottságnak a tagállamokkal szemben, azaz a véglegesített eljárási szabályok alapján el kell indítania a renitensek ellen a szankciós mechanizmust (ami mintegy 7-9 hónapig tart).

Ez tehát azt is jelenti, hogy az EP szerint nem szabad megvárnia a Bizottságnak azt, hogy az Európai Bíróság mit ítél a jogállamisági mechanizmus ügyében, (ami az EU-Monitor cikke szerint leghamarabb idén év vége körül jöhet), hanem már azt megelőzően cselekednie kell. Ezzel együtt fontos, hogy a Spiegel által megszellőztetett négypárti javaslattervezet csak azt követeli, hogy legyen befejezve június 1-ig a végrehajtási módszertan, nem pedig azt, hogy indítsa is meg a Bizottság az eljárásokat a tagállamok ellen (ilyenre nyilván nem szólíthatja fel direktben az EP a Bizottságot).

Gyakorlatilag tehát most úgy néz ki a helyzet, hogy hamarabb kellene érdemi, kifelé is látható eredményt produkálnia a Bizottságnak (végrehajtási módszertan publikálása), mint ahogy a megtámadott jogállamisági rendeletről ítéletet mondana az Európai Bíróság. Kifejezetten kellemetlen helyzet ez a Bizottság elnökének, de ez nem váratlan helyzet, mert már a tavaly decemberi EU-csúcs kompromisszuma óta látni lehetett, hogy az EP keménysége miatt eljuthat idáig a helyzet.

Az EP-t azért kell különösen komolyan venni ebben az ügyben, mert számos eszköze van arra, hogy esetleg megvonja a bizalmat az Európai Bizottságtól, azaz ellehetetlenítse Ursula von der Leyen és csapata munkáját, hiszen maga az EP hagyta jóvá az ő bizottsági elnöki tisztségét is. Korábban, 1999-ben egy hasonló ügyben az EP megvonta a bizalmat az akkori Santer-bizottságtól (megtagadta a zárszámadás elfogadását), ami a teljes testület lemondásához vezetett. Most is mutogathat akár problémás uniós költségvetési folyamatokra az EP, hiszen a jogállamisági rendelet a 2014-2020-as pénzekre is kötelező erővel vonatkozik, amelyek kiutalása most is zajlik a brüsszeli kassza felől a tagállamok irányába. Így tehát ebből

az EP felőli nyomásgyakorlási próbálkozásból még tényleg nagyon komoly következmények származhatnak.

Az oldhatná fel rövid távon a Bizottságra nehezedő nyomást, ha az Európai Bíróság villámgyorsan, akár még májusban ítéletet hozna a magyar és lengyel kormány által benyújtott jogállamisági beadványban (Brüsszelben keringenek erről pletykák, de megalapozottságuk kérdéses az EU-Monitor szerint) és akkor a Bizottság arra hivatkozva hirtelen előállhatna a jogállamisági rendelet alkalmazásának véglegesített módszertanával még június 1. előtt.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Bloomberg via Getty Images