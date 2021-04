Újranyílt a mezőgazdasági kisüzemeket támogató EU-pályázat, júniustól jön az újabb kör

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mivel maradt még forrás a 2,5 milliárdos keretösszegű mezőgazdasági kisüzemes EU-pályázatban a most meghozott 277 támogatói döntés mellett is, ezért újra megnyitották a konstrukciót április 20-ig, aztán júniustól egy harmadik pályázat beadási szakasz is lesz – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az Agrárminisztérium.