Milyen Magyarországot akarunk a sok EU-pénzből? – Most bárki részt vehet a demokratikus vitában!

Azt mondják, a megpróbáltatások erőssé tesznek, manapság pedig igazán nem szenvedünk hiányt megpróbáltatásokból: itt az évszázad legsúlyosabb világjárványa, évtizedek óta a legmélyebb a gazdasági és társadalmi válság – és akkor még nem beszéltünk az olyan embert próbáló, hosszú távú kihívásokról, mint a digitális forradalom vagy a karbonsemleges gazdaságra való átállás.

Minden újabb megpróbáltatás arra tanít bennünket, hogy fogadjuk el az új élethelyzeteket, legyen szó a távmunkáról vagy a gyerekek otthoni oktatásáról. Arra is emlékeztet, mennyire értékesek a korábban természetesnek vett dolgok, mint például az egészségünk vagy a közösségi élet. E változások közepette sok kérdés felmerül:

Milyen jövőt szeretnénk Magyarországnak és Európának? Hogyan tudunk úgy alkalmazkodni az újhoz, hogy közben megtartjuk a régi javát?

Nekünk európaiaknak együtt kell megválaszolnunk e kérdéseket, mivel egy dolog biztos: egyetlen ország sem tud egyedül megbirkózni a helyzettel. A válságban különösen szükségünk van Európára – az oltóanyagok közös beszerzése olyan vásárlóerőt biztosított számunkra, amely messze meghaladja az egyes országok vásárlóerejét. A helyreállításhoz is szükségünk van Európára – Európa „AAA” hitelminősítését kamatoztatva most először veszünk fel ilyen nagyságrendben kölcsönt a pénzügyi piacokon. Az eredmény egy 672,5 milliárd eurós (312,5 milliárd vissza nem térítendő támogatást és 360 milliárd kölcsönt tartalmazó) helyreállítási és beruházási alap, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz.

A 2021 és 2027 közötti időszakra előirányzott mintegy 375 milliárd eurós beruházási támogatással a kohéziós politika továbbra is Európa egyik legjelentősebb beruházási politikája. Így a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel együtt a kohéziós politika kulcsszerepet fog játszani mind a válság idején, mind az azt követő helyreállításban. Az Európai Unió története az országok közötti közeledés története. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy válságok idején a közeledés lelassulhat, megakadhat vagy akár visszájára is fordulhat.

Már látunk arra utaló jeleket, hogy a koronavírus-világjárvány szimmetrikus sokkhatása mégis egyenlőtlenül sújtja régióinkat.

Ez jól mutatja, hogy mekkora jelentősége van a kohéziónak, mint hosszú távú fejlesztési eszköznek, nemcsak rendes körülmények között, hanem válság idején és azt követően is.

A Kohéziós Politika valójában már most is szerephez jut. A válság kezdete, vagyis tavaly április óta a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés révén támogatjuk a leginkább rászoruló régiókat – és továbbra is biztosítjuk a támogatást: lélegeztetőgépekhez Spanyolországban, koronavírus-tesztekhez Olaszországban, a digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúrához és továbbképzésekhez Lengyelországban és Horvátországban, és még sorolhatnám. Már több mint 22 milliárd eurót mozgósítottunk Európa-szerte. A beruházások közel valós időben nyomon követhetők az erre a célra létrehozott weboldalunkon. Amikor e sorokat írom, már mintegy 500 000 kkv-nak biztosítottunk forgótőkét fennmaradásuk érdekében, és 2,5 millió ember foglalkoztatását támogattuk rövid távon vagy az egészségügyi ellátásban.

Ám miközben még a világjárvány megfékezéséért küzdünk, szilárd, hosszú távú helyreállítási tervre is szükségünk van. A kohéziós politikából és az új Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből származó finanszírozásnak köszönhetően az elkövetkező években számos ország és régió a szokásos uniós beruházási költségvetés kétszeresére vagy háromszorosára számíthat.

Magyarországnak ez alkalmat ad arra, hogy továbbfejlessze infrastruktúráját, beleértve az egészségügyi ágazatot és a szociális ellátást is, valamint, hogy beruházzon a mindenki számára elérhető közoktatás minőségébe.

A kohéziós politika 2021 és 2027 között mintegy 19,9 milliárd eurót biztosít a beruházásokhoz. Az új Méltányos Átállást Támogató Alap mintegy 240 millió euróval egészíti ki a kohéziós politika forrásait. Magyarország emellett, a REACT-EU keretében több mint 800 millió eurót kap segítségképpen a világjárvány hatásainak leküzdéséhez. Mindennek közös európai értékeink alátámasztását és megerősítését is szolgálnia kell.

Hogyan fogunk élni ezzel a kivételes lehetőséggel? Hogyan fogunk befektetni? Hogyan fogjuk kidolgozni az idén kezdődő hétéves kohéziós programokat? Milyen Magyarországot és milyen Európát szeretnénk tíz év múlva? Három fő prioritást kell szem előtt tartanunk.

Először is, a helyreállításnak minden európai polgár és minden régió javát kell szolgálnia. A gazdaságtörténet egyértelmű tanulsággal szolgál: a válságokból egyes régiók egy-kettőre kilábalnak, míg mások egy évtizedig vagy annál is tovább stagnálhatnak utánuk. Amikor a legkülönfélébb szintű döntéshozókkal találkozom, mindig kiállok amellett, hogy a helyreállítási tervünk nem korlátozódhat Európa egyik felére, nem hagyhatjuk lemaradni a másik felét! Ugyanakkor aggasztanak a hosszú távú tendenciák. A Bizottság már több mint egy évtizede rendszeresen közzéteszi a regionális versenyképességi mutatót. Ez a mutató több tagállam esetében tartósan fennálló és egyre növekvő szakadékot jelez néhány nagyváros – tipikusan a főváros – és az ország többi része között. Ha nem cselekszünk, a helyzet nagyon kiegyensúlyozatlanná válhat a jövőben.

Ha egyetlen fejlesztési pólusra teszünk fel mindent, az csökkenti a gazdaság ellenállóképességét, és társadalmi megosztottsághoz vezet.

Az országoknak különböző régiókban kell stratégiai beruházásokat végrehajtaniuk, a nagy központok, valamint a kisebb és közepes méretű városok kiegyensúlyozott hálózatát hozva létre,

hogy a teljes terület gazdasági pezsgését biztosíthassák a helyi vállalkozások és a minőségi munkahelyek, a tömegközlekedés, az energiahálózatok, az újrahasznosítási és hulladékgazdálkodási rendszerek, az egészségügyi ellátás, az oktatási és szakképzési infrastruktúra révén.

Másodszor, a beruházásoknak a hosszú távú gazdasági átalakulás mozgatórugóit kell megcélozniuk. Európa hatalmas kettős átalakulás küszöbén áll: a digitális forradalom az egyik, a szén-dioxid-semleges gazdaságra való átállás a másik.

Ezért, amikor a koronavírus pusztítása után ismét fel akarjuk építeni az európai gazdaságot, nem érhetjük be azzal, hogy rekonstruáljuk a régit: meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy újat építsünk.

A tagállamoknak időtálló stratégiákat kell kidolgozniuk az országfejlesztésre a különböző területek komparatív előnyeire építve és új kompetenciák kialakításával. Az új kohéziós beruházások legalább fele intelligens és zöld projektekre fog irányulni, az innovációs hálózatoktól és a digitális vállalkozásoktól a megújuló energiáig. Külön rendelkezések vonatkoznak az olyan konkrét kihívásokra, mint a fosszilis tüzelőanyagoktól, nevezetesen a szénbányászattól vagy a szénerőművektől nagymértékben függő régiók: az új Méltányos Átállást Támogató Alap támogatni fogja őket az átállásban.

Európa egyetért abban, hogy hova akarunk eljutni 2030-ra. Emellett olyan nemzeti elképzelésekre van szükség, amelyekben világosan körvonalazódik, hogy az egyes országok hova akarnak eljutni tíz év múlva.

Ezeknek az átfogó stratégiáknak ki kell terjedniük a nemzeti közigazgatások, a szakpolitikák és keretrendszerek korszerűsítéséhez szükséges reformokra. Részletesen ismertetniük kell a megvalósításukhoz szükséges magán- és állami beruházásokat, beleértve az európai támogatást is.

Ezek a nemzeti integrált fejlesztési stratégiák jelentik a legjobb alapot valamennyi európai beruházás – a kohéziós politika különféle alapjai és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap – számára, maximalizálják azok hatékonyságát, egymást kiegészítő jellegét és szinergiáit.

Harmadszor, a helyi szereplőknek és polgároknak teljes jogú partnereknek kell lenniük. Alapvető döntéseket hozunk a jövővel kapcsolatban: az ilyen átfogó döntések átfogó konzultációt igényelnek. A kohéziós politikában elkötelezettek vagyunk a partnerség elve mellett, amely a regionális és helyi szereplők, a szociális partnerek és a közösségek összefogásában érvényesül.

Én elkötelezetten dolgozom azért, hogy a kohéziós politikai programok kidolgozása során a gyors fellépés valódi partnerséggel párosuljon.

A polgárokhoz közelebb álló Európa túlmutat a partnerség elvén: annak biztosítását is jelenti, hogy a rendelkezésre álló finanszírozás eljusson az emberekhez. Az Unió polgárainak látniuk kell az uniós tagság előnyeit, mindennapi életükben tapasztalniuk kell az európai szolidaritás kézzelfogható eredményeit.

Most, amikor a történelem próbára tesz bennünket, egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy olyan Európát tervezzünk és építsünk, amilyet akarunk. Legyen ez az Európa inkluzív, ahol minden régiónak sikerül a helyreállítás, és egyetlen európai polgárt sem hagyunk lemaradni. Legyen ez az elképzelés időtálló, teremtse meg a sikeres digitális forradalom és a szén-dioxid-semleges gazdaságra való átállás alapjait.

Döntsünk minderről teljes körű demokratikus konzultáció és partnerség keretében.

Ilyen kohéziós politikát szeretnék látni kibontakozni az elkövetkező hónapok programozási időszakában. Ilyen Európát szeretnék látni tíz év múlva és azután is. Ha Ön ugyanígy érez, kérem, vegyen részt a vitában. Most kell tennünk a változásért.

Elisa Ferreira, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős biztosa

