Példátlan méretű EU-s átutalásra készül idén a magyar kormány

Arról kell gondoskodnia a 2014-2020-as uniós programok lebonyolításáért felelős magyar hatóságoknak, hogy idén mindenképpen megérkezzen Brüsszelből 2644 milliárd forintnyi átutalás –derül ki a Magyar Közlöny egyik friss kormányhatározatából. Ez brutális összeg, sőt példátlanul magas a 7 éves uniós ciklus történetében, de egyúttal semmi meglepő nincs benne, hiszen most fordul át látványosan az a „kocka”, hogy eddig az itthoni költségvetés megelőlegezte a sok fejlesztést és kevesebb pénz jött Brüsszelből, de a ciklus végéhez közeledve már sokkal több az EU-s átutalás, mint amennyit idehaza a 2014-2020-as programok terhére kifizetnek. Utóbbit szintén összegszerűen beleírta a célra a határozatba a kormány: 1230 milliárdot kell még idén kifizetnie a kedvezményezetteknek.

A legfrissebb Magyar Közlönyben találjuk a kormány 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló határozatát (1243/2021. (V. 6.) Korm. határozata), amely előírja az érintett minisztereknek, hogy az idei évben az uniós fejlesztéspolitikában milyen összegszerű célokat kell teljesíteniük azért, hogy a 2014-2020-as ciklusra járó EU-pénzeket maradéktalanul le tudjuk hívni Brüsszelből.

A határozat legérdekesebb része az alábbi táblázat, amelynek C oszlopában azt írta elő tételesen az egyes területeknek a kormány, hogy melyik programból mennyi átutalás brüsszeli lehívását kell elérni év végéig. Mellette a D oszlopban pedig azt látjuk, hogy ezzel párhuzamosan idehaza a 2014-2020-as ciklus terhére még mennyi kifizetést kell teljesíteni a projektgazdák felé (1230 milliárd), mellette az E oszlopban pedig azt, hogy a nekik már kifizetett előlegekkel legalább milyen volumenben (1140 milliárd) kell elszámolni (számlákat, teljesítést bekérni).

A fenti C oszlop alján jelzett 2644 milliárd forint a jelenleg használt 350-es EURHUF tervezési árfolyammal 7,55 milliárd eurót jelent és amint az alábbi grafikonon is érzékeltetjük, ez minden eddigi évnél messze nagyobb összeg. Ez azonban nem meglepő, mert közeledünk a 7 éves ciklus lezárásához (n+3), amikor érthető, hogy az itthon megelőlegezett kifizetések már alábbhagynak (1230 milliárd), miközben az utólagos megtérítés logikájából eredően felpörögnek a Brüsszel felőli kifizetések. Utóbbi segíti egyébként hozzá a magyar államháztartást ahhoz is, hogy az itthoni felpörgetett kifizetések és a lassabban érkező brüsszeli átutalásokból eredő 3 ezer milliárd forint feletti jelenlegi költségvetési különbség elkezdjen bezáródni (ez majd a következő években lesz még markánsabb), ami egyúttal a 2021-2027-es ciklus meginduló itthoni kifizetéseihez is megteremti a költségvetési hátteret.

