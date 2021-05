Leadta a magyar kormány Brüsszelnek az átdolgozott nagy fejlesztési tervet

Benyújtotta kedden este a magyar kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet (HET) az Európai Bizottságnak, amely kb. 2511 milliárdos keret lehívását célozza meg a következő hat évben és a terv jóváhagyása várhatóan augusztusban történik meg - mondta a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára szerdán az MTI-nek. Szerda délelőtt az Európai Bizottság elnöke megerősítette a Twitteren, hogy megkapták a magyar tervet.

Ágostházy Szabolcs a tudósítás szerint a tervről egyelőre az alábbiakat közölte:

A magyar terv legmeghatározóbb eleme az egészségügyi rendszer további fejlesztése, erre a források 34,1 százalékát szánják (ez 856 milliárdos keretet jelent).

Kiemelt terület a környezetbarát közlekedés fejlesztése, amelyre a pénzügyi keret 25 százalékát fordítják (ez 628 milliárdos keretet jelent).

Szintén kiemelt terület az oktatási rendszerek átfogó fejlesztése, ide értve a felsőoktatást, a közoktatást, a szakképzést és a felnőttképzést. Erre a források 20,4 százalékát fordítják (ez 512 milliárdos keretet jelent).

A további források a körforgásos gazdaságra való átállás elősegítésére, a legelmaradottabb települések felzárkóztatására, valamint környezetvédelmi kezdeményezésekre jutnak (ezekre együttesen 515 milliárd forint juthat).

A magyar helyreállítási terv teljes mértékben megfelel a közös uniós célkitűzéseknek, minden területen megjelennek a klímavédelmi és a digitalizációs fejlesztések

- hangsúlyozta Ágostházy Szabolcs. Mint mondta, a fejlesztési területeket a kormány a saját nemzeti stratégiai célkitűzéseihez igazította.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kormány korábbi döntése alapján az uniós finanszírozási eszköz keretében Magyarország rendelkezésére álló hitelkeretet egyelőre, a tagállamok többségéhez hasonlóan, nem használják fel, de erre 2023-ig még lehetőség van.

Az Európai Bizottsággal az elmúlt nyolc hónapban intenzív és konstruktív tárgyalássorozat folyt. Magyarországon a társadalmi egyeztetési folyamat során mintegy 500 szervezettel, köztük önkormányzati szövetségekkel, településekkel, gazdasági, szociális és társadalmi érdekképviseletekkel működtek együtt - jelezte Ágostházy Szabolcs.

Szerdán délelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy megkapták a magyar tervet:

