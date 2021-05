Csak a negyedét kapják a felsőoktatási intézmények a megígért forrásnak EU-s pénzből

„Ebben a pillanatban nagyjából 280 milliárd forint van abban a modulban, ami a felsőoktatás-szakképzés kombinációját jelenti, a többit, ahogy miniszterelnök úr mondta, azt más forrásból fogjuk megoldani. A felsőoktatási intézményeknek azt az 1300 milliárd forintot, ami ezen túl fennáll, azt meg kell szintén kapniuk, csak más forrásból” – jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a televízió szerda esti műsorának. Az 1300 milliárdos összeggel nem teljesen világos, hogy mire utalt Palkovics, mert az április közepi Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben (HET) 1191 milliárdos összeg szerepel, amit az egyetemek megújítására beírtak a program készítői.

Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára - miután kedd este leadták az Európai Bizottságnak az átszabott HET-et - tegnap azt nyilatkozta, hogy mivel a kormány egyelőre nem kéri az uniós helyreállítási program hitel részét, ezért az 5900 milliárdos helyett 2511 milliárd forintos támogatási keretre vonatkozik csak a magyar HET és abból a felsőoktatás, a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés együttesére a teljes keret 20,4 százalékát fordítják, ami 512 milliárdos keretet jelent.

Ez azt jelenti, hogy a Palkovics által említett 280 milliárdos felsőoktatási-szakképzési keret ennek kicsit több mint a felét kötné le.

Azt már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is mondta: a hitelekről csak egyelőre mondott le a kormány és a HET-ben tervezett intézkedések nagy részét egyébként is meg fogja valósítani a kormány, csak más forrásból. Most ugyanezt üzente Palkovics is. Az uniós hitelkeretről való lemondást hivatalosan azzal indokolta Gulyás, hogy nem akar még több államadósságot a kormány (a lehívott hitel 1:1-ben növelné), miközben az az ígéret, hogy a HET-ben tervezett intézkedéseket magyar költségvetési forrásból egyébként is megoldja, valójában ugyanúgy államadósságot növelhet (ha semmilyen HET-en kívüli célt nem szorít háttérbe a kormány).

Amint azt az RTL riportja is érzékelteti és a Portfolio saját korábbi információi is tartalmazták: valójában az uniós ellenállás miatt kényszerült változtatni a kormány a HET-en, mert az alapítványi struktúrába szervezett felsőoktatási intézményeken az EU-s pénzek elköltésének teljes átláthatóságával vannak kételyei és az eredeti terveket nem feltétlenül fogadta volna el. Az egyelőre nem világos, hogy a HET-ben megmaradt, egyetemeknek is szánt források felhasználásának átláthatóságát hogyan ítéli majd meg az Európai Bizottság, de elképzelhető, hogy részben ezeket az aggodalmakat is csillapíthatja egy friss törvényjavaslat, ami az állami projektértékelőket az EU-s helyreállítási programból megvalósuló fejlesztések műszaki értékelésébe is bevonná.

Egyelőre a kormány pályázati oldalán, ahol az április közepi HET-et társadalmi egyeztetésre bocsátották, az új, sokkal kisebbre szabott HET-et még nem lehet elérni, és kérdéses, hogy a társadalmi egyeztetés így hogyan tudott megvalósulni, hiszen a tervet már el is küldte a kormány a Bizottságnak.

Címlapkép forrása: RTL Hiradó adásának képernyőképe