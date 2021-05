Durván túligényelték az állattartóknak és kertészeteknek szóló EU-pályázatokat, több új kiírás jön rövidesen

MTI Cikk mentése Megosztás

Az állattartó telepes EU-pályázat keretét az eredeti 50-ről 260 milliárdra, a kertészeti üzemekét 30-ról 68 milliárdra emelte korábban az Agrárminisztérium a 2021-2022-es átmeneti időszak forrásaira tekintettel, de még ezeket is durván túligényelték a jelenlegi állapot szerint, hiszen előbbire 330 milliárd forintnyi, utóbbira 87 milliárdos támogatási igény érkezett be – jelezte egy mai szakmai rendezvényen Viski József. Az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára azt is elárulta, hogy májusban és júniusban a legtöbb jelentős mezőgazdasági fejlesztésre szolgáló pályázatot újranyitják és kidolgoznak két élelmiszeripari pályázatot is. Összességében azt tervezik, hogy ezek által a következő 2-3 évben "dömpingszerű támogatást tudnak ráengedni a piacra".