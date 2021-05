600 milliárdos kerettel jönnek ki új EU-pályázatok – Mit kell tudni róluk?

A kormányhatározatról röviden írtunk már a hétvégén, kedden pedig Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója fejtette ki bővebb meglátásait a témában. Ő egyrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábban az egész idei évre jelzett akár 2000 milliárdos gazdaságfejlesztési kerethez képest jóval kisebb a mostani 587 milliárdos együttes keretösszeg. Másrészt arra is rámutatott, hogy ennek az is az oka lehet, hogy még zajlanak az Európai Bizottsággal az érintett Operatív Programról (GINOP Plusz) az egyeztetések, ezért egyelőre az induló éves fejlesztési keretben (éfk) csak a gazdaságfejlesztési szempontból kulcsfontosságú 1., 2. és 3. prioritás egyes, a vállalkozások támogatását biztosító felhívásai kerültek be, a további források meghirdetésére később kerül sor.

Papadimitropulosz Alex kiemelte, hogy az említett kormányhatározatból még nem derül ki, hogy mikortól lehet pályázni és egyéb részleteket sem tudhattak meg a vállalkozások. Hozzátette: az összesen hat felhívás közül ötnél 2021. második negyedévében, egynél pedig a harmadikban várható a felhívás meghirdetésének tervezett ideje.

Rámutatott, hogy a GINOP Plusz egyik kiemelt programja a GINOP Plusz-3.2.1-21. felhívás, amely a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül célzattal nyújt támogatást 70 milliárd Ft keretösszeggel. A projekt elsődleges célja a foglalkoztatottak termelékenységének növelése és ezen keresztül a vállalati szektor hatékonyságának és hozzáadott-érték termelő képességének erősítése. A támogatás közvetett célja a felnőttképzésben résztvevők számának növelése a foglalkoztatottak körében. A támogatási kerete Kkv-k számára 3-50 millió forint között van, nagyvállalatok számára 10-100 millió között.

A Via Credit ügyvezető igazgatója további fontos pályázatként rámutatott a GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Programra, amely a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozza meg. Megjegyezte, hogy ennek keretösszege 100 milliárd Ft, és budapesti fejlesztéseket is támogatnak ebből. Az átlagos támogatási összeg 350-500 millió Ft között várható, a kiíró nagyságrendileg 250 kkv-val számol. Ez a pályázat kapcsolódik a GINOP-1.1.4-16 és a tervezés alatt álló GINOP Plusz-1.1.1-21 konstrukciókhoz a célcsoport előminősítéséből kifolyólag – jegyezte meg.

A szakértő a GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívást is kiemelte, amelynek keretösszege 200 milliárd forint. Rámutatott, hogy a felhívás keretében nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés és a támogatható tevékenységek komplex fejlesztések összeállítását teszik lehetővé. A lényeges paraméterek között említette, hogy a támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db, és a konstrukció négy benyújtási szakaszban 200 milliárd forint támogatást kínál, amelyből a június 28-án induló első szakasz 80 milliárdot jelent. Projektenként legalább 10, legfeljebb 629 millió forint igényelhető.

A Via Credit számításai szerint 600-700 pályázat is elegendő az összeg lejegyzéséhez, ennyi a tavalyi GINOP-1.2.8 pályázatnál már az első napon estig beérkezett. A szakértő szerint az a pályázó, aki június 28-ig nem készül el a pályázati anyagával, szeptember 27-én tudja legközelebb beadni a kérelmét. A Via Credit azt javasolja a pályázóknak, hogy egyszerűsítsenek, ne akarjanak sok apró tételt elszámolni, mert azzal azt kockáztatják, hogy nem készül el időben a pályázati anyaguk.

A GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázat „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” címet viseli, amely felhívás célja a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. Erre 136,67 Mrd Ft-ot szánnak a kiírók budapesti fejlesztések kizárásával. Két szakaszban, projektenként 50 millió és 1 milliárd forint közti összeget lehet igényelni. Fontos kitétel, hogy azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek tervezett projektjükre vonatkozóan támogató szakpolitikai véleménnyel rendelkeznek az NKFIH-tól. Az adható támogatás 50-1000 millió Ft között mozoghat.

A K+F feltételek kedvezőbbek lettek, például bekerült a 15%-os átalányelszámolás lehetősége, ami jelentős könnyítést jelent.

A pályázati felhívás kizárja a teljes informatikai iparágat, ami érthetetlen a mai világban. Úgy tudjuk, hogy erre külön pályázat kiírás lesz, erről viszont semmilyen információ nem áll rendelkezésre.

– tette hozzá Papadimitropulosz Alex.

A szakértő szerint az sem érthető, hogy miért kell kizárni a nagyvállalati beruházásokat a támogatási szabályokból, csupán bérköltséget számolhatnak el, beruházásiakat nem.

„Már többször rámutattunk, hogy Magyarországon az innovációk több mint 90%-át nagyvállalatok hajtják végre. Önmagában is elég nehéz rávenni egy nagyvállalatot, hogy pályázatok keretén belül innováljon és Magyarországra hozzon fejlesztéseket. A Via Credit felmérése szerint ráadásul a K+F-támogatásban részesülő cégek jóval nagyobb növekedést értek el ötéves távon, mint azok, amelyek nem ilyen típusú pénzhez jutottak, vagy egyáltalán nem kaptak támogatást."

Címlapkép forrása: Getty Images